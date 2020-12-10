Привычные вещи, приближающие экологическую катастрофу

Не секрет, что наша планета уже давно находится под угрозой. Ежегодно из-за негативного влияния человека вымирают многочисленные представители флоры и фауны, также многие находятся под угрозой исчезновения. Но самое страшное то, что виновны в этом все мы, ведь ежедневно, сами того не подозревая, каждый из нас приближает час катастрофы.











1. Одноразовые палочки для еды

Когда вы будете брать в руки очередную пару деревянных палочек для еды, задумайтесь о том, что вы тем самым разрушительно воздействуете на леса Китая. Ежегодно в этой стране изготавливается около 80 миллиардов одноразовых палочек, на производство которых уходит около 20 миллионов двадцатилетних деревьев. Из-за этого в Китае сегодня очень остро стоит проблема обезлесения.





2. Контроль над рождаемостью негативно влияет на мировой океан

Противозачаточные таблетки, используемые людьми, также применяются для предотвращения беременности у морских животных. К сожалению, это может привести к тому, что многие виды могут попросту исчезнуть. К этому выводу пришли ученые, когда в 2001 году провели небольшой эксперимент, добавив в пресноводное озеро небольшое количество эстрогена, являющегося одним из активных ингредиентов в противозачаточных таблетках.

Результатом эксперимента стало то, что рыба в данном водоеме перестала размножаться. В реки и озера эстроген попадает из канализационной системы, куда в свою очередь попадает с результатами жизнедеятельности человека, принимающего противозачаточные таблетки.3. Влияние прозака на птицПринимая антидепрессант прозак, важно помнить, что тем самым вы оказываете негативное влияние на окружающую среду. Именно прозак может быть потенциально гибельным для птиц . Первыми это вещество получают дождевые черви из сточных вод. После этого червей поедают птицы, которые после этого теряют интерес к пище и попросту перестают есть и размножаться.4. Использование соломок для питьяДаже обычные соломки для питья опасны для экологии планеты. Ежедневно только в США таких трубочек используется около 500 миллионов, поэтому неудивительно , что эти предметы входят в десятку самых распространенных типов мусора. Пластик, из которого делают трубочки, не распадается и не растворяется. Из-за них ежегодно погибает множество рыб, морских животных и птиц.5. Употребление в пищу лягушекРост популярности лягушек как лакомства привело к возникновению огромной индустрии по выращиванию этих земноводных. В Южной Америке лягушек выращивают на специальных фермах, а самыми крупными импортерами являются Япония и Соединенные Штаты. Вот только мало кто знает, что многие завезенные из Южной Америки лягушки заражены хитридиевыми грибами , который хотя и считается пока безопасным для человека, продолжает мутировать и в скором времени может стать смертельно опасным.6. Использование антибактериального мылаИсследование, проведенное университетом Джонса Хопсинка, показало, что происходит с антибактериальными химическими веществами после попадания их в канализацию. В результате они оказываются в земле, а после и в поверхностных водах. Дальше химические вещества попадают в растения, животных и в организм человека.7. КошкиУ каждого любителя кошек имеется в доме кошачий туалет , в котором зачастую используется бентонитовая глина. Добывается эта глина открытым способом, оказывая катастрофическое воздействие на окружающую среду.8. РыбофермыНастоящим экологическим бедствием является выращивание рыб на фермах. К примеру, разведение креветок приводит к масштабной деградации почвы прибрежных районов, разрушению естественных водоемов и засолению пресной питьевой воды. Также на рыбных фермах используется большое количество различных химических веществ, вредящих экосистеме в целом.9. Питание соейПроизводство этого продукта является довольно разрушительным для окружающей среды. Для выращивания бобов ежегодно вырубаются огромные лесные массивы, особенно если учесть растущую популярность этого продукта, а соответственно увеличение ее потребности.10. Пищевые отходыЕжегодно объем пищевых отходов растет примерно на 1,3 миллиарда тонн, что грозит превратиться в глобальную катастрофу. При производстве продуктов питания ежегодно вырабатывается 3,4 миллиарда тонн парниковых газов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)