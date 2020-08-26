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Как избавиться от тли на участке без использования химии

Тля – не тот сосед с которым захочется провести остаток сельскохозяйственного сезона на дачном участке. Бороться с вредителем необходимо всеми силами решительно и беспощадно. Чаще всего для таких операций приходится задействовать специализированную химию. Однако, существует немало и народных способов. Об одном таком, причем весьма действенном, сегодня и пойдет речь. Приготовить средство можно всего за 30 минут без особых затрат.

Как избавиться от тли на участке без использования химии

Как избавиться от тли на участке без использования химии

Что потребуется: вода, острый красный молотый перец, кастрюля, плотная ткань, опрыскиватель, респиратор, защитные очки Для того, чтобы побороть тлю на дачном участке, необходимо приготовить специальное средство, которым впоследствии будет опрыскиваться с помощью пульверизатора листва кустов и деревьев. Принцип действия «народной» отравы мало чем отличается от того, что лежит в основе сельскохозяйственной химии. Однако, при сопоставимом уровне эффективности кустарное средство серьезно выигрывает у магазинного в вопросах цены и степени опасности для самого человека.

Приготовление


Как избавиться от тли на участке без использования химии

Наливаем в кастрюлю 1 литр чистой холодной воды. В нее добавляем 50 грамм острого красного перца. Добиваемся растворения последнего за счет последовательного помешивания ложкой. Отправляем кастрюлю с водой и перцем на огонь, с помощью которого доводим смесь до кипения.
Лучше всего варить средство на слабом огне. Уйдет на такую операцию около 20 минут. Далее возможны варианты. Лучше всего дать концентрату настояться хотя бы сутки. Однако, если средство нужно срочно, то можно сразу переходить к заключительному этапу приготовления (стоит понимать, что эффективность раствора в таком случае снизится).

Как избавиться от тли на участке без использования химии

Берем чистую емкость и плотную марлю. Процеживаем через нее приготовленное на огне средство. После этого разводим 1 литр концентрата на 4 литра чистой теплой воды. Субстанция от тли готова к использованию, можно заливать ее в пульверизатор.

Применение


Как избавиться от тли на участке без использования химии

Опрыскивание кустов или деревьев нужно осуществлять в респираторе и очках в безветренную погоду. Помните о том, что раствор перца при попадании на слизистую оболочку вызовет сильнейшее жжение. Опрыскиваются листья с нижней (внутренней) стороны. Именно там прячутся зловредные насекомые. Если все было сделано правильно, то уже на 2-3 день после обработки, тля должна будет покинуть растения. Видео:



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Как избавиться от тли на участке без использования химии

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