Как избавиться от тли на участке без использования химии

Тля – не тот сосед с которым захочется провести остаток сельскохозяйственного сезона на дачном участке. Бороться с вредителем необходимо всеми силами решительно и беспощадно. Чаще всего для таких операций приходится задействовать специализированную химию. Однако, существует немало и народных способов. Об одном таком, причем весьма действенном, сегодня и пойдет речь. Приготовить средство можно всего за 30 минут без особых затрат.











Что потребуется: вода, острый красный молотый перец, кастрюля, плотная ткань, опрыскиватель, респиратор, защитные очки Для того, чтобы побороть тлю на дачном участке, необходимо приготовить специальное средство, которым впоследствии будет опрыскиваться с помощью пульверизатора листва кустов и деревьев. Принцип действия «народной» отравы мало чем отличается от того, что лежит в основе сельскохозяйственной химии. Однако, при сопоставимом уровне эффективности кустарное средство серьезно выигрывает у магазинного в вопросах цены и степени опасности для самого человека.



Приготовление

Применение