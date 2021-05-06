Из двоечников – в звезды: Знаменитые актеры, которые плохо учились в школе

Звезды, которые плохо учились в школе | Фото: teleprogramma.pro

Павел Прилучный

Павел Прилучный в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro

Павел Прилучный в юности | Фото: kino-teatr.ru

Мария Аронова

Мария Аронова в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro

Мария Аронова в юности | Фото: stuki-druki.com

Марат Башаров

Марат Башаров в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro

Марат Башаров в юности | Фото: kino-teatr.ru

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro

Лариса Гузеева в детстве | Фото: uznayvse.ru

Михаил Державин

Михаил Державин в зрелые годы и в юности | Фото: teleprogramma.pro

Михаил Державин в молодости | Фото: kino-teatr.ru