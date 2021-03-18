Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

В штате Техас, в городе Хьюстоне, недавно достроили небоскреб Market Square Tower.













Резервуар на последнем этаже роскошного многоквартирного дома назвали «Небесным бассейном».







Храбрый житель небоскреба осторожно шагает по дну бассейна. Кажется, что он идет по пустоте.























Для тех, кто боится такой высоты, на террасе четвертого этажа есть еще один бассейн.







Любители острых ощущений могут арендовать 52-метровую студию в Market Square Tower за 1805 долларов в месяц или пентхаус площадью 278 квадратных метров за 18 715 долларов.



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