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Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

В штате Техас, в городе Хьюстоне, недавно достроили небоскреб Market Square Tower.

Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра


Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

Резервуар на последнем этаже роскошного многоквартирного дома назвали «Небесным бассейном».



Храбрый житель небоскреба осторожно шагает по дну бассейна. Кажется, что он идет по пустоте.

Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

Для тех, кто боится такой высоты, на террасе четвертого этажа есть еще один бассейн.

Экстремальный бассейн в Техасе на высоте 152 метра

Любители острых ощущений могут арендовать 52-метровую студию в Market Square Tower за 1805 долларов в месяц или пентхаус площадью 278 квадратных метров за 18 715 долларов.

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