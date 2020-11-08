Очень знакомые слова, в написании которых люди ошибаются чаще всего

При написании тех или иных слов любой может ошибиться, ведь, право же, не у всех абсолютная грамотность и не все, к большому сожалению, имели в школе пятерку по русскому языку. Особенно часто пестрят такими ошибками комментарии и посты в интернете, а иногда – и статьи на сайтах. Однако есть слова, в написании которых люди ошибаются наиболее часто. И если не удалось выучить их в школе, теперь можно их просто запомнить. Предлагаем ознакомиться с мини-рейтингом таких «коварных» слов.
Говорить и писать «брелки» в качестве множественного числа от слова «брелок» – неправильно. Люди часто делают ошибку в этом слове, произнося его по аналогии с другими подобными существительными. Однако слово «брелок» – иностранного происхождения (по-французски breloque – это подвеска). И поэтому, несмотря на то, что оно уже давно прочно вошло в русский язык, во множественном звучит с неизменённым корнем – «о» не пропадает.
Современное слово «экстремальный» иногда неверно пишут с буквой «и» в середине. Возможно, с толку сбивает слово «экстрим», которое не менее популярно, чем родственное ему прилагательное. Чтобы не ошибаться, написание этих двух слов нужно просто запомнить.
Как правильно – «в общем», «вобщем» или «вообщем»? Этот вопрос нередко приводит в замешательство не очень грамотных людей, а иногда даже и вопроса не возникает – человек автоматически пишет неправильный вариант, потому что уже так привык. А между тем ответ на этот вопрос может быть только один – по правилам русского языка пишется «в общем» и никак иначе. Чтобы это запомнить, можно поставить «в общем» в один ряд с такими «собратьями», как «в целом» и «в частности».
Слово «навскидку» – отвечает на вопрос «Как?» и поэтому пишется только слитно. Это наречие и к нему можно подобрать синонимы – например, «ориентировочно». Ну а тем, кто пишет его раздельно («на вскидку»), можно задать ироничный вопрос: «На какую такую вскидку?».
Часто можно встретить употребление слова «чрезмерный» с лишней буквой «е». Человеку подсознательно хочется написать неправильно, поскольку существует предлог «через» (мол, «черезмерный» – значит «через меру»). Однако в данном случае речь идет о приставке «чрез». Кстати, она очень старая и в старославянском писалась так: «чрѣзъ».
Хотя слово «в придачу» и наречие, пишется оно раздельно. Это исключение, поэтому его нужно просто запомнить. Сделать это опять же помогут слова-синонимы – например, «в дополнение».
А вот «навынос» – обычное наречие, которое пишется слитно. Поэтому если ресторан пишет, что посетителям предлагается «кофе на вынос», это сразу понижает статус заведения в глазах образованных клиентов.
Причастие «следующий» пишется с буквой «ю». А вот «будущий» – без нее. Чтобы не ошибиться, можно сказать себе «Я следую». Так же можно поступить и со словом будущий: «я буду» – буквы «ю», здесь, соответственно, нет.
Слово «кардинальный» часто пишут неправильно – с одной или двумя буквами «о». Однако произошло оно от латинского cardinālis, что переводится как «главный». В современной речи оно означает примерно то же самое – «важнейший», «существенный». Соответственно, в словарях зафиксирован единственно правильный вариант написания этого слова – «кардинальный».
У слова «линолеум», пожалуй, самое большое число неправильных вариаций. Его написание запомнить, действительно, нелегко. Сделать это будет проще, разобрав его на составляющие. В переводе с латинского языка linum означает «лён», а oleum — «растительное масло».
Чтобы правильно написать слово «предыстория», нужно просто вспомнить одно из правил русского языка. Если на конце приставки стоит согласная буква, а корень слова начинается на «и», после приставки вместо «и» пишется «ы».
В разговорной речи при быстром произношении слова «заведующий» буква «ю» обычно не слышится. Отсюда и распространенная ошибка в написании: «заведущий». Чтобы не ошибиться и автоматически не написать неверно, нужно вспомнить палочку-выручалочку, которая помогает со словом «следующий». Если вы скажете «Я заведую» – «пропавшая» буква «ю» сразу напомнит о себе.
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