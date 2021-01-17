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Как убрать труднодоступные места

Даже при регулярной уборке пыль и грязь могут скапливаться в самых неожиданных местах. И вот несколько хитростей, которые помогут навести в доме абсолютную чистоту.
Как убрать труднодоступные места

Клавиатура


Компьютерная клавиатура относится к категории самых грязных вещей в доме – при этом редкий владелец чистит ее хотя бы раз в неделю. А ведь это совсем не сложно. Возьмите мягкую малярную кисть и смахните ей видимые загрязнения. А чтобы почистить пространство между клавишами, используйте бумажный стикер.

Как убрать труднодоступные места

Приложите его клейкой стороной и удалите частицы пыли и грязи. Закончите уборку, протерев поверхность дезинфицирующими влажными салфетками.

Оконные рамы


Как убрать труднодоступные места
Речь идет о всевозможных желобках и щелях в оконных рамах, вытащить грязь из которых практически невозможно. У нас есть решение! Возьмите картонную втулку от туалетной бумаги. Сплющьте один из ее краев, а другой – насадите на трубу пылесоса. Теперь вы сможете с легкостью добраться до самых сложных загрязнений.

Жалюзи


На жалюзи скапливается невероятное количество пыли. Чтобы быстро и легко удалить ее со створок, используйте старый махровый носок. Намочите его, наденьте на руку и протрите жалюзи, удерживая створки между пальцами.

Как убрать труднодоступные места
Есть еще один способ, для которого вам понадобятся кулинарные щипцы.
Намотайте на них салфетки из микрофибры и закрепите их канцелярскими резинками. Очистите жалюзи, периодически промывая салфетки в чистой воде.

Ободок унитаза


Область под ободком унитаза скрыта от глаз и часто остается незамеченной при уборке. Между тем, на поверхности сантехники могут скапливаться миллионы бактерий, потенциально опасных для человека.

Как убрать труднодоступные места
Чтобы продезинфицировать область под ободком унитаза, хорошо пропитайте бумажные полотенца в столовом уксусе и «приклейте» к поверхности. Оставьте «наклейку» на 30 минут, а затем снимите ее и потрите унитаз жесткой щеткой.

Фильтр посудомоечной машины


Как убрать труднодоступные места
Вот уж где придется потрудиться! Фильтр посудомойки очень быстро покрывается слоем жира и остатками моющих средств, счищать которые как минимум неприятно. Облегчите себе работу с помощью старой зубной щетки. Фильтр снова станет чистым буквально через несколько минут.

Душевая головка


Как убрать труднодоступные места
Форсунки душевой головки со временем забиваются известковым налетом – особенно быстро это происходит в регионах с жесткой водой. Чтобы вернуть их к нормальной работе, наполните плотный полиэтиленовый пакет содово-уксусным раствором (1 стакан белого уксуса на 0,3 стакана пищевой соды), поместите в него головку душа, а края пакета закрепите канцелярской резинкой. Оставьте смесь на 2-3 часа, а затем хорошо промойте душ водой и вытрите бумажным полотенцем.

Вентиляционная решетка


Как убрать труднодоступные места

Быстро очистить решетку вентиляции от пыли и грязи поможет столовый нож или тонкая линейка. Обмотайте их салфеткой из микрофибры и закрепите ее канцелярской резинкой. Обмакните аксессуар в моющее средство и прочистите отверстия в решетке.
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