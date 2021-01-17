Как убрать труднодоступные места

Даже при регулярной уборке пыль и грязь могут скапливаться в самых неожиданных местах. И вот несколько хитростей, которые помогут навести в доме абсолютную чистоту.





Клавиатура

Оконные рамы

Жалюзи

Ободок унитаза

Фильтр посудомоечной машины

Душевая головка

Вентиляционная решетка

Компьютерная клавиатура относится к категории самых грязных вещей в доме – при этом редкий владелец чистит ее хотя бы раз в неделю. А ведь это совсем не сложно. Возьмите мягкую малярную кисть и смахните ей видимые загрязнения. А чтобы почистить пространство между клавишами, используйте бумажный стикер.Приложите его клейкой стороной и удалите частицы пыли и грязи. Закончите уборку, протерев поверхность дезинфицирующими влажными салфетками.Речь идет о всевозможных желобках и щелях в оконных рамах, вытащить грязь из которых практически невозможно. У нас есть решение! Возьмите картонную втулку от туалетной бумаги. Сплющьте один из ее краев, а другой – насадите на трубу пылесоса. Теперь вы сможете с легкостью добраться до самых сложных загрязнений.На жалюзи скапливается невероятное количество пыли. Чтобы быстро и легко удалить ее со створок, используйте старый махровый носок. Намочите его, наденьте на руку и протрите жалюзи, удерживая створки между пальцами.Есть еще один способ, для которого вам понадобятся кулинарные щипцы.Намотайте на них салфетки из микрофибры и закрепите их канцелярскими резинками. Очистите жалюзи, периодически промывая салфетки в чистой воде.Область под ободком унитаза скрыта от глаз и часто остается незамеченной при уборке. Между тем, на поверхности сантехники могут скапливаться миллионы бактерий, потенциально опасных для человека.Чтобы продезинфицировать область под ободком унитаза, хорошо пропитайте бумажные полотенца в столовом уксусе и «приклейте» к поверхности. Оставьте «наклейку» на 30 минут, а затем снимите ее и потрите унитаз жесткой щеткой.Вот уж где придется потрудиться! Фильтр посудомойки очень быстро покрывается слоем жира и остатками моющих средств, счищать которые как минимум неприятно. Облегчите себе работу с помощью старой зубной щетки. Фильтр снова станет чистым буквально через несколько минут.Форсунки душевой головки со временем забиваются известковым налетом – особенно быстро это происходит в регионах с жесткой водой. Чтобы вернуть их к нормальной работе, наполните плотный полиэтиленовый пакет содово-уксусным раствором (1 стакан белого уксуса на 0,3 стакана пищевой соды), поместите в него головку душа, а края пакета закрепите канцелярской резинкой. Оставьте смесь на 2-3 часа, а затем хорошо промойте душ водой и вытрите бумажным полотенцем.Быстро очистить решетку вентиляции от пыли и грязи поможет столовый нож или тонкая линейка. Обмотайте их салфеткой из микрофибры и закрепите ее канцелярской резинкой. Обмакните аксессуар в моющее средство и прочистите отверстия в решетке.