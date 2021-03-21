5 великолепных фильмов с невероятно красивым визуальным рядом

Есть фильмы, которые зритель любит за невероятные сюжетные повороты, детективную или лирическую составляющую, за блестящий сценарий или остроумные шутки. Но есть фильмы, очаровывающие своей эстетической стороной. С необыкновенными пейзажами, костюмами, операторской работой и режиссерскими находками, в совокупности, дающие эффект полного погружения в целый новый мир – прекрасный мир. Особенно приятно смотреть такие фильмы в унылый серый день, под постукивание дождя – когда так хочется красок!
Фильм «Фонтан»
Режиссер Даррен Аронофски.
Фильм – причта режиссера с очень необычным видением Даррена Аронофски. История о любви и о смысле жизни, наполненная глубокой философией. По сюжету у врача-онколога Томаса Крео смертельно заболевает жена Изабель. Том отчаянно пытается найти способ вылечить жену, для этого он решает отыскать мифическое Древо Жизни, дарующее вечную жизнь. Неимоверно глубокая картина, с обилием аллегорий и различных параллелей. Для создания необычной картинки режиссер использовал минимум, ставших привычными, компьютерных технологий – вместо этого были применены съемки химических процессов на микрокамеры.
Потрясающую визуальную часть очень гармонично дополняет удивительная музыка Клинта Мэнселла и отличная актерская игра. Понять этот фильм до конца, наверное, не возможно – его можно пересматривать вновь и вновь, с каждым новым просмотром картина не теряет шарма, но играет новыми красками и дает новую пищу для философских размышлений.
Фильм «Запределье»
Режиссер Тарсем Сингх.
Очень неординарная лента малоизвестного индийского режиссера Тарсема Сингха «Запределье». История каскадера Роя(Ли Пейс), получившего травму позвоночника во время съемок сложного трюка на мосту, прикованного к постели. Лежа в госпитале, Рой совершенно случайно знакомится с маленькой девочкой Александрией, которая становится его единственным слушателем и посетителем.
Рой начинает придумывать и рассказывать девочке сказки о приключениях Черного бандита в маске и его товарищах: индийце, революционере-итальянце Луиджи, беглом рабе Отто Бенге и натуралисте Чарльзе Дарвине. Неимоверным образом судьбы двух людей переплетаются – взрослого мужчины, потерявшего здоровье, любовь и смысл жизни и одинокой маленькой девочки, с глубокой верой в сказку… Примечательно, что в съемках не было использовано ни одного спецэффекта, абсолютно все снималось на натуре – в 18-ти странах мира.
Фильм «Лабиринт Фавна»
Режиссер Гильермо дель Торо.
Фэнтези-драма мексиканца Гильермо дель Торо, повествующая о приключении девочки-подростка Офелии в двух параллельных мирах. Один из них совершенно реален – период гражданской войны в Испании, мрачная жестокая действительность. И не менее мрачный волшебный мир, охраняемый фавном. Давным-давно в волшебном королевстве была принцесса, которая бесследно пропала. Офелия узнает, что она и есть та самая пропавшая принцесса, но чтобы попасть в волшебный мир ей придется пройти три испытания.
Фильм очень необычен и совершенно не прост, как может показаться с первого взгляда. Удивительной красоты картинка – это всего лишь дополнение глубокого сюжета. Три Оскара в данном случае совершенно заслужены – после просмотра у вас однозначно будет целый поток мыслей и буря эмоций.
Фильм «Герой»
Режиссер Чжан Имоу.
«Герой» в свое время стал самой дорогой картиной китайского производства. Земли государства Цинь, некогда разрозненные, должны объединиться под управлением нового императора. Но у правителя есть враги – для их убийства он нанимает героя «Безымянного». Безымянный прибывает ко двору за наградой и рассказывает императору о поединках с владеющими боевыми искусствами убийцами. Каждый поединок – отдельная история. У каждого врага Безымянного, также как и у каждой истории есть свой цвет, своя тональность. Где повествование реально, а где вымысел рассказчика определить почти невозможно. В конечном счете это и не важно – ведь истории важнее поединков, слово острее любого клинка…
Фильм «Жизнь Пи»
Режиссер Энг Ли.
В начале фильма мы знакомимся с пожилым мужчиной по имени Пи и писателем, которому Пи рассказывает удивительную историю своей жизни… Будучи сыном владельца зоопарка Пи провел все детство общаясь с животными, по своему познавая мир. Он рос и учился отстаивать свои убеждения, очень своеобразно общался с Богом, посредством сразу трех религий, влюблялся и строил планы. Но однажды все изменилось, когда его родители решили переехать в Канаду и распродать там часть животных.
Во время путешествия в Канаду грузовое судно терпит крушение и Пи остается один в спасательной шлюпке посреди океана в компании зебры, гиены, орангутанга и…бенгальского тигра. В конечном итоге из спутников Пи выживает только тигр и они учатся сосуществованию на крохотной лодочке посреди океана. Фильм – лауреат 4-х премий Оскар, в том числе за визуальные эффекты.
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