5 великолепных фильмов с невероятно красивым визуальным рядом

Есть фильмы, которые зритель любит за невероятные сюжетные повороты, детективную или лирическую составляющую, за блестящий сценарий или остроумные шутки. Но есть фильмы, очаровывающие своей эстетической стороной. С необыкновенными пейзажами, костюмами, операторской работой и режиссерскими находками, в совокупности, дающие эффект полного погружения в целый новый мир – прекрасный мир. Особенно приятно смотреть такие фильмы в унылый серый день, под постукивание дождя – когда так хочется красок!









Фильм «Фонтан»

Фильм «Запределье»

Фильм «Лабиринт Фавна»

Фильм «Герой»

Фильм «Жизнь Пи»