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На ладошке

Они такие крошечные! И такие милые! Эти животные умещаются на ладошке, а для некоторых ладошка даже слишком большая. Эти крохи могут вызвать просто море умиления.

На ладошке

На ладошке

Сонный щеночек.

На ладошке

Милашка-кролик.

На ладошке

Проснувшийся хомячок.

На ладошке

Летучая мышь в одеяле.

На ладошке

Серый котенок и его крошечная бутылочка с молоком.

На ладошке

Загорающий кролик.

На ладошке

Бедняга-белочка с поврежденной лапкой.

На ладошке

Кролик – любитель интернета.

На ладошке

Олененок, которому снится мир без дорог и автомобилей.

На ладошке

Еще слепой детеныш барсука.

На ладошке

Перепуганный котенок.

На ладошке

Большеглазый утенок.

На ладошке

Крошечный коричневый зайчик.

На ладошке

Как будто кем-то обиженный птенец.

На ладошке

Релаксирующий маленький муравьед.

На ладошке

Крохотуля – сахарная сумчатая летяга.

На ладошке

Белочка, которая любит, чтобы ее чесали.

На ладошке

Обезьянка-блондин.

На ладошке

И еще один зайчик.

На ладошке

Котенок в гамаке из ладошки.

На ладошке

Ленивец, который, похоже, что-то задумал.

На ладошке

Утенок с ладошкой вместо подушки.

На ладошке

Маленькие морщинистые детеныши утконоса.

На ладошке

Черепашка, не понимающая, что происходит.

На ладошке

Ну и, наконец, просто очаровашка – ежик.

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