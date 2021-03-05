Они такие крошечные! И такие милые! Эти животные умещаются на ладошке, а для некоторых ладошка даже слишком большая. Эти крохи могут вызвать просто море умиления.











Сонный щеночек.







Милашка-кролик.







Проснувшийся хомячок.







Летучая мышь в одеяле.







Серый котенок и его крошечная бутылочка с молоком.







Загорающий кролик.







Бедняга-белочка с поврежденной лапкой.







Кролик – любитель интернета.







Олененок, которому снится мир без дорог и автомобилей.







Еще слепой детеныш барсука.







Перепуганный котенок.







Большеглазый утенок.







Крошечный коричневый зайчик.







Как будто кем-то обиженный птенец.







Релаксирующий маленький муравьед.







Крохотуля – сахарная сумчатая летяга.







Белочка, которая любит, чтобы ее чесали.







Обезьянка-блондин.







И еще один зайчик.







Котенок в гамаке из ладошки.







Ленивец, который, похоже, что-то задумал.







Утенок с ладошкой вместо подушки.







Маленькие морщинистые детеныши утконоса.







Черепашка, не понимающая, что происходит.







Ну и, наконец, просто очаровашка – ежик.



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