Они такие крошечные! И такие милые! Эти животные умещаются на ладошке, а для некоторых ладошка даже слишком большая. Эти крохи могут вызвать просто море умиления.
Сонный щеночек.
Милашка-кролик.
Проснувшийся хомячок.
Летучая мышь в одеяле.
Серый котенок и его крошечная бутылочка с молоком.
Загорающий кролик.
Бедняга-белочка с поврежденной лапкой.
Кролик – любитель интернета.
Олененок, которому снится мир без дорог и автомобилей.
Еще слепой детеныш барсука.
Перепуганный котенок.
Большеглазый утенок.
Крошечный коричневый зайчик.
Как будто кем-то обиженный птенец.
Релаксирующий маленький муравьед.
Крохотуля – сахарная сумчатая летяга.
Белочка, которая любит, чтобы ее чесали.
Обезьянка-блондин.
И еще один зайчик.
Котенок в гамаке из ладошки.
Ленивец, который, похоже, что-то задумал.
Утенок с ладошкой вместо подушки.
Маленькие морщинистые детеныши утконоса.
Черепашка, не понимающая, что происходит.
Ну и, наконец, просто очаровашка – ежик.
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На ладошке
Они такие крошечные! И такие милые! Эти животные умещаются на ладошке, а для некоторых ладошка даже слишком большая. Эти крохи могут вызвать просто море умиления.
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