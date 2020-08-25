Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит

Ли Дейгард живет и работает в Новом Орлеане с 2002 года. По профессии девушка фотограф, большую часть своего времени она посвящает фотографированию животных и пейзажей. National Geographic даже назвал Ли Дейгард «свидетельницей животных», так как ей удается поймать скрытые и неожиданные моменты.
Ее последний проект «Созвездие Малый Конь» (Equuleus) всецело посвящен лошадям. Правда, с ним возникает небольшая загвоздка: найти на этих фотографиях лошадей с первого взгляда бывает трудно.
Действительно, на фотографиях лошади сливаются с общим пейзажем, становятся с природой одним неразделимым целым.
Сама Ли Дейгард говорит: «„Малый Конь“ — это часть большого мультимедийного проекта „В твоих мечтах“ („Лошади“), исследующего личность и индивидуальность лошадей, их чувствительность… отношения между человеком и лошадью».
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