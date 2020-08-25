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Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит

Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит

Ли Дейгард живет и работает в Новом Орлеане с 2002 года. По профессии девушка фотограф, большую часть своего времени она посвящает фотографированию животных и пейзажей. National Geographic даже назвал Ли Дейгард «свидетельницей животных», так как ей удается поймать скрытые и неожиданные моменты.

Ее последний проект «Созвездие Малый Конь» (Equuleus) всецело посвящен лошадям. Правда, с ним возникает небольшая загвоздка: найти на этих фотографиях лошадей с первого взгляда бывает трудно.

Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит

Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит

Действительно, на фотографиях лошади сливаются с общим пейзажем, становятся с природой одним неразделимым целым.

Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит


Сама Ли Дейгард говорит: «„Малый Конь“ — это часть большого мультимедийного проекта „В твоих мечтах“ („Лошади“), исследующего личность и индивидуальность лошадей, их чувствительность… отношения между человеком и лошадью».

Лошадь видишь? А она есть: американский фотограф снимает лошадей так, что их никто не видит

«В моих работах главными героями являются животные и природный мир, в котором мы все вместе живем. Мне интересно то, как можно видеть и быть увиденным».
«Глаза — это окна, а окна — это видоискатели, границы, рамки, линзы. В скрытых от нас моментах освещаются субъекты, объекты, свобода воли, посягательство на чужую жизнь»

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