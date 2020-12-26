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Вещи, экономить на которых себе дороже

Обустраивая быт, мы окружаем себя сотнями разнообразных вещей: от чугунной ванны до маленькой кисточки для рисования.
Вещи, экономить на которых себе дороже
Современный рынок предлагает нам огромный выбор товаров самых разных ценовых категорий, и мы стараемся совершать только выгодные покупки. Но частенько в погоне за привлекательным ценником мы закрываем глаза на те минусы, которые в большинстве случаев влечет за собой низкая стоимость.
Сегодня мы задумались о том, за какие товары и услуги не жаль отдать круглую сумму, и сделали для себя несколько любопытных выводов. Надеемся, они будут полезны и вам.

1. Обогреватели


Вещи, экономить на которых себе дороже

Многие из нас сталкивались с необходимостью дополнительного обогрева помещения, особенно в осенний период, когда центральное отопление еще не включено повсеместно. Мы перебираем в голове варианты: тепловентилятор, масляный радиатор, конвектор, электрокамин.
У каждого из этих приборов есть свои безусловные плюсы и минусы, но точно ясно одно: экономить на обогревателях не стоит, тем более если в доме дети. Есть смысл задуматься об электрическом конвекторе — как правило, его корпус не нагревается слишком сильно. Также стоит особое внимание уделить пожаробезопасности прибора.

2. Краска для стен


Вещи, экономить на которых себе дороже

Чаще всего ремонт — мероприятие малоприятное и очень затяжное.
Но представьте: наконец-то все завершено, обновленная квартира сверкает чистотой и уютом. А через пару месяцев (если не раньше) начинаются первые проблемы: краска шелушится, отслаивается, трескается, и тогда… ремонт начинается заново. Чтобы избежать такого сценария, лучше изначально не поскупиться на качественное покрытие, ведь служить оно будет годами.

3. Зимняя обувь


Вещи, экономить на которых себе дороже

От качества зимних ботинок напрямую зависит наше здоровье. К тому же очень низкие температуры дешевая обувь может просто-напросто не выдержать: треснет подошва, сломается замок. Безусловно, бывают исключения, когда недорогая пара сапог служит несколько сезонов. Но все же это не закономерность, а счастливая случайность. Словом, если вы живете в регионе, где зимы бывают суровыми, качественная теплая обувь точно не входит в список того, на чем следует экономить.

4. Очки с диоптриями


Вещи, экономить на которых себе дороже
Способность видеть — одна из самых ценных из тех, что мы имеем. И если зрение по каким-либо причинам портится, мы спешим это исправить. Подходить к этому вопросу стоит с максимальной дотошностью, ведь неправильно подобранные очки или очки неважного качества могут только ухудшить ситуацию. А разбираться с последствиями будет довольно трудно и утомительно. К слову, важно качество не только линз, но и оправы — выбирайте ту, которая точно придется по душе, а линзы по мере необходимости можно будет менять.

5. Сантехника


Вещи, экономить на которых себе дороже

Вечно протекающий кран, проблемы с бачком унитаза, царапины на поверхности ванной или въевшиеся разводы на раковине — проблем, которые могут возникнуть с сантехникой, не счесть.
Поэтому, выбирая оснащение для ванной и кухни, стоит обращать внимание в первую очередь на качество, а затем уже на цену. Помните, что сантехническое оборудование мы покупаем не на один год и расходы на ремонт дешевых кранов и раковин могут оказаться неожиданно велики.

6. Электронная книга


Вещи, экономить на которых себе дороже

Незаменимый гаджет для любителей литературы — книга, в которой собраны сотни других книг. На рынке представлено множество разнообразных моделей: от самых обычных до устройств с подсветкой, со слотом для карты памяти, с Wi-Fi и разъемом для наушников. При покупке «ридера» стоит выбирать качественный: все же это не телефон, который мы меняем каждые 2–3 года, да и стоимость дорогих «читалок» в конце концов себя оправдывает.

7. Брекеты


Вещи, экономить на которых себе дороже

Исправление прикуса — процесс долгий и недешевый. Редкая стоматологическая клиника сейчас не предлагает подобную услугу. Но в этом вопросе, насколько бы заманчивыми ни были скидки и акции, ни в коем случае нельзя гнаться за выгодной ценой: неправильная установка корректирующих систем может повлечь за собой массу крайне неприятных последствий, разбираться с которыми окажется еще дороже.

8. Сумка


Вещи, экономить на которых себе дороже

Этот аксессуар ежедневно проходит проверку на прочность: капризы погоды, общественный транспорт, нагрузка на ручки и молнию (шутки о том, что в женской сумочке можно найти все, что угодно, на деле не такие уж и шутки).
Хорошая сумка прослужит хозяйке не один год и сохранит презентабельный вид, а вот недорогие экземпляры из масс-маркета в скором времени облезут и потрескаются. Лучше уж купить действительно качественную вещь, чем впоследствии тратиться на ремонт и раздражаться, видя потрепанные края изделия.

9. Материалы для творчества


Вещи, экономить на которых себе дороже

Шарф, связанный из плохих ниток, недолго будет радовать: он полиняет и скатается. Картина, нарисованная дешевой краской, быстро выцветет и потеряет яркость. Выбирая для творчества продукцию из низкого ценового сегмента, мы рискуем не только остаться недовольными полученным результатом, но и вовсе отбить у себя желание заниматься своим хобби. Вывод: не стоит жалеть денег на собственные увлечения, иначе и удовлетворения они не принесут — только разочарование.
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