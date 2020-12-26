Вещи, экономить на которых себе дороже

Обустраивая быт, мы окружаем себя сотнями разнообразных вещей: от чугунной ванны до маленькой кисточки для рисования.



Современный рынок предлагает нам огромный выбор товаров самых разных ценовых категорий, и мы стараемся совершать только выгодные покупки. Но частенько в погоне за привлекательным ценником мы закрываем глаза на те минусы, которые в большинстве случаев влечет за собой низкая стоимость.

Сегодня мы задумались о том, за какие товары и услуги не жаль отдать круглую сумму, и сделали для себя несколько любопытных выводов. Надеемся, они будут полезны и вам.



1. Обогреватели

2. Краска для стен

3. Зимняя обувь

4. Очки с диоптриями

5. Сантехника

6. Электронная книга

7. Брекеты

8. Сумка

9. Материалы для творчества

Многие из нас сталкивались с необходимостью дополнительного обогрева помещения, особенно в осенний период, когда центральное отопление еще не включено повсеместно. Мы перебираем в голове варианты: тепловентилятор, масляный радиатор, конвектор, электрокамин.У каждого из этих приборов есть свои безусловные плюсы и минусы, но точно ясно одно: экономить на обогревателях не стоит, тем более если в доме дети. Есть смысл задуматься об электрическом конвекторе — как правило, его корпус не нагревается слишком сильно. Также стоит особое внимание уделить пожаробезопасности прибора.Чаще всего ремонт — мероприятие малоприятное и очень затяжное.Но представьте: наконец-то все завершено, обновленная квартира сверкает чистотой и уютом. А через пару месяцев (если не раньше) начинаются первые проблемы: краска шелушится, отслаивается, трескается, и тогда… ремонт начинается заново. Чтобы избежать такого сценария, лучше изначально не поскупиться на качественное покрытие, ведь служить оно будет годами.От качества зимних ботинок напрямую зависит наше здоровье. К тому же очень низкие температуры дешевая обувь может просто-напросто не выдержать: треснет подошва, сломается замок. Безусловно, бывают исключения, когда недорогая пара сапог служит несколько сезонов. Но все же это не закономерность, а счастливая случайность. Словом, если вы живете в регионе, где зимы бывают суровыми, качественная теплая обувь точно не входит в список того, на чем следует экономить.Способность видеть — одна из самых ценных из тех, что мы имеем. И если зрение по каким-либо причинам портится, мы спешим это исправить. Подходить к этому вопросу стоит с максимальной дотошностью, ведь неправильно подобранные очки или очки неважного качества могут только ухудшить ситуацию. А разбираться с последствиями будет довольно трудно и утомительно. К слову, важно качество не только линз, но и оправы — выбирайте ту, которая точно придется по душе, а линзы по мере необходимости можно будет менять.Вечно протекающий кран, проблемы с бачком унитаза, царапины на поверхности ванной или въевшиеся разводы на раковине — проблем, которые могут возникнуть с сантехникой, не счесть.Поэтому, выбирая оснащение для ванной и кухни, стоит обращать внимание в первую очередь на качество, а затем уже на цену. Помните, что сантехническое оборудование мы покупаем не на один год и расходы на ремонт дешевых кранов и раковин могут оказаться неожиданно велики.Незаменимый гаджет для любителей литературы — книга, в которой собраны сотни других книг. На рынке представлено множество разнообразных моделей: от самых обычных до устройств с подсветкой, со слотом для карты памяти, с Wi-Fi и разъемом для наушников. При покупке «ридера» стоит выбирать качественный: все же это не телефон, который мы меняем каждые 2–3 года, да и стоимость дорогих «читалок» в конце концов себя оправдывает.Исправление прикуса — процесс долгий и недешевый. Редкая стоматологическая клиника сейчас не предлагает подобную услугу. Но в этом вопросе, насколько бы заманчивыми ни были скидки и акции, ни в коем случае нельзя гнаться за выгодной ценой: неправильная установка корректирующих систем может повлечь за собой массу крайне неприятных последствий, разбираться с которыми окажется еще дороже.Этот аксессуар ежедневно проходит проверку на прочность: капризы погоды, общественный транспорт, нагрузка на ручки и молнию (шутки о том, что в женской сумочке можно найти все, что угодно, на деле не такие уж и шутки).Хорошая сумка прослужит хозяйке не один год и сохранит презентабельный вид, а вот недорогие экземпляры из масс-маркета в скором времени облезут и потрескаются. Лучше уж купить действительно качественную вещь, чем впоследствии тратиться на ремонт и раздражаться, видя потрепанные края изделия.Шарф, связанный из плохих ниток, недолго будет радовать: он полиняет и скатается. Картина, нарисованная дешевой краской, быстро выцветет и потеряет яркость. Выбирая для творчества продукцию из низкого ценового сегмента, мы рискуем не только остаться недовольными полученным результатом, но и вовсе отбить у себя желание заниматься своим хобби. Вывод: не стоит жалеть денег на собственные увлечения, иначе и удовлетворения они не принесут — только разочарование.