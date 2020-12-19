Как долго можно хранить куриные яйца в холодильнике: некоторые склоняются к 3 месяцам

Как долго можно хранить куриные яйца? Немало людей скажет, что в холодильнике они могут находиться до 3 месяцев и до 2 месяцев в помещении с комнатной температурой. Так ли это на самом деле, и когда наступает порча продукта? Самое время разобраться в данном вопросе и понять, правду ли говорят современные производители, когда утверждают, что срок годности яиц идет вообще-то на недели.
Яйца из магазина не совсем те. |Фото: fb.ru.
В отношении магазинных яиц действуют государственный стандарт. В нем говорится о том, что яйца следует хранить при температуре от 0 до 20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна составляет 85-88 процентов. При таких условиях приобретенные в магазине яйца могут храниться совершенно определенный срок в зависимости от того, к какой категории они относятся. Для диетических яиц срок годности – 7 суток. Для столовых яиц – 25 суток. Для мытых яиц – 12 суток. При этом если хранить яйца при температуре от 0 до -2 градусов по Цельсию и влажности 85-88%, то держать их можно до 90 суток.
Срок хранения сильно ограничен. |Фото: sethealth.ru.
Примечание: яйца с треснувшей скорлупой должны по ГОСТу использоваться незамедлительно.
Подобные значения в ГОСТ указаны с расчетом на то, что яйца попадают на прилавки магазинов не сразу после производства, а спустя некоторое время. Сбор продукта, проверка, фасовка и выполнение других операций, вплоть до транспортировки и продажи занимают достаточно продолжительное время. Именно по этой причине магазинные куриные яйца заключены в очень жесткие и весьма ограниченные сроки последующего домашнего хранения.
Другое дело свой курятник. |Фото: yandex.com.tr.
Что же до куриных яиц в принципе, то в действительности они могут храниться до 3 месяцев. Актуально это главным образом для тех граждан, что имеют свое собственное подсобное хозяйство с курами или утками и могут производить вкуснейший и ценнейший продукт у себя на даче самостоятельно. При температуре не выше 20 градусов и влажности около 85%, яйцо из-под курицы действительно может лежать 2-3 месяца.
До 3 месяцев. |Фото: regnum.ru.
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