Что узнали люди после открытия Антарктиды

В 1820 году — то есть двести лет тому назад — российские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли новый материк, когда человечество уже решило, что знает о материках на Земле всё и у полюса могут быть только острова. Его назвали Антарктидой (то есть — анти-арктическим, противоположным Арктике), и с тех пор он дарит нам множество научных открытий.





Багровые реки бывают не обязательно при Апокалипсисе

Когда-то климат на земле был совсем другим

Мир снова может пострадать от большого извержения

Даже в Антарктиде цветут цветы

На Марсе была жизнь

Комарам не нужны крылья

А вот чего не открыли, так это нацистских баз