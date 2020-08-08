Что узнали люди после открытия Антарктиды

В 1820 году — то есть двести лет тому назад — российские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли новый материк, когда человечество уже решило, что знает о материках на Земле всё и у полюса могут быть только острова. Его назвали Антарктидой (то есть — анти-арктическим, противоположным Арктике), и с тех пор он дарит нам множество научных открытий.
Багровые реки бывают не обязательно при Апокалипсисе
В 1911 году австралийский геолог Гриффит Тейлор наткнулся на зловещий на вид водопад. Увидев кроваво-красный поток, он прежде всего решил объяснить его себе красными водорослями — просто чтобы очень быстро найти разумное объяснение чему-то, что выглядело настолько мистически. Позже оказалось, что Тейлор ошибался и никакие водоросли тут ни при чём. Вода в потоке принимает интенсивно-красный цвет из-за большого количества... ржавчины. В ней содержится много железа, и оно ржавеет от контакта с водой и воздухом. А попадает в воду железо как продукт жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в невидимом подлёдном озере. Поскольку солнечного света они там не видят, то выкручиваются как могут и метаболизм у них отличается от метаболизма многих других микроорганизмов. Но водопад называют всё равно Кровавым, и это официально.
Когда-то климат на земле был совсем другим
В восьмидесятых в Антарктиде нашли первые останки динозавров, а уже в наше время - следы сгоревшего гигантского леса. Окаменелым стволам растений со следами пожара около 250 миллионов лет. По видимости, те же пожары, что сгубили леса Антарктиды, убили и населявших их динозавров. Есть две теории того, что же вызвало пожары — падение астероида либо извержение вулкана. Но в любом случае останки лесов и динозавров говорят нам, что когда-то климат Антарктиды был гораздо приятнее. Как и, вероятно, на всей Земле.
Мир снова может пострадать от большого извержения
Под ледяным щитом материка скрывается девяносто один вулкан, и насколько они способны действовать, учёные в большинстве случаев сказать не могут. Однако они очень встревожены тем, что глобальное таяние ледового щита может вызвать несколько десятков извержений. Такое количество извержений способно вызвать «вулканическую зиму» и несколько смертоносных землетрясений на юге Африки и Южной Америки. Вулканическая зима неминуемо приведёт к массовым неурожаям и голоду — такое уже было в истории человечества не раз, например, в начале девятнадцатого века из-за вулкана Тамборо и в шестом веке из-за двух извержений на берегах Тихого океана.
Даже в Антарктиде цветут цветы
Климат самого южного материка невероятно суров, и, чтобы выжить, большинство растений «подсушивают» сами себя, стараясь держать в клетках как можно меньше воды. Неудивительно, что растут на суровых скалах Антарктиды в основном мхи и лишайники. Но есть на материке и два цветущих растения: антарктический луговик и колобантус кито. Они не уникальны, в том смысле, что водятся не только в Антарктиде — их можно увидеть также на самом юге Южной Америки, а также на некоторых холодных островах Южного полушария. Последнее время луговик и колобантус расширили свой ареал в Антарктиде в двадцать пять раз, и это очень тревожит учёных, показывая, насколько же стало теплее и насколько интенсивнее скоро будет таять ледяной щит. Поскольку в нём содержится 90% мирового льда, его таяние приведёт к такому повышению уровня мирового океана, что затопит, например, Британию.
На Марсе была жизнь
В 1996 году учёные заявили, что метеорит с Марса, найденный в Антарктиде, доказывает, что, по крайней мере некоторое время, на Марсе была жизнь — в виде бактерий. Следы этих бактерий найдены на метеориты, и они похожи на некоторые земные бактерии. Скорее всего, жили они в те времена, когда на поверхности Красной планеты ещё была жидкая вода. Позже, в 2014 году, свидетельства антарктического камушка подтвердил марсоход, обнаруживший органические соединения в добытых образцах марсианских пород. А сам метеорит с Марса был найден в Антарктиде в 1984 году.
Комарам не нужны крылья
Вообще, конечно, комарам лучше живётся с крыльями, чем без них, но обнаруженный в Антарктиде уникальный вид комаров belgica antarctica отлично обходится без них. Кстати, этот же комар — крупнейшее истинно-сухопутное животное материка. Всё, что крупнее, предпочитает жить наполовину в воде. Открыли комара ещё в 1900 году. Обнаружил его бельгийский энтомолог — отсюда и название. Комары достигают в длину трёх миллиметров, и если вам кажется это мало — то геном у них тоже очень мал, один из самых маленьких в мире насекомых, меньше, чем у платяной вши или дрозофилы. В общем, антарктические комары — очень простые ребята. И не летают.
А вот чего не открыли, так это нацистских баз
На Антарктиде определённо не мог прятаться Гитлер и его приспешники. Не то, чтобы негде — только недавно украинские полярники нашли очередную гигантскую пещеру с собственным озером, и таких больших пещер немало. Но Антарктиду постоянно снимают с воздуха, и по всем местам, где вообще могли бы надолго осесть люди, бесконечно ходят учёные с современной техникой, которая позволяет найти места теплее других, полости подо льдом или землёй и так далее. Незамеченной не могла бы остаться даже покинутая база.
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