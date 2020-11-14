Как выглядит и живёт в наши дни забавная девчушка из музыкальной комедии «Чародеи»

Забавную девчушку с яркой внешностью Аню Ашимову, сыгравшую младшую сестренку главного героя в музыкальной комедии «Чародеи», запомнили все зрители страны, впервые увидев ее на экранах телевизоров в новогоднюю ночь наступившего 1982 года. Многие тогда были уверены, что с такими артистическими и внешними данными она наверняка станет звездой отечественного кинематографа. Однако судьба маленькой актрисы сложилась совершенно непредсказуемо.
Порой артисту достаточно единожды где-то ярко проявиться, чтобы завоевать всенародную любовь. Одна-единственная роль может изменить всю жизнь, став фундаментом актерской карьеры. Однако этого не случилось с семилетней московской школьницей - эта роль стала первой в ее жизни, но, к сожалению, и последней. Ее звезда, ярко вспыхнув на небосклоне, тут же погасла, но оставила о себе память в сердцах зрителей не на одно десятилетие. Думается, пройдет еще немало времени, а эта картина по-прежнему будет нашим проводником в волшебный мир новогодней сказки и детства.
Кратко о сюжете фильма, сценарии и подборе актеров
Иван Пухов (Александр Абдулов) и Аленушка (Александра Яковлева). Кадр из кинофильма «Чародеи».
Двухсерийный телевизионный музыкальный фильм с элементами фантастики - о любви и коварстве, о волшебных силах, которые помогают Ивану Пухову (Александр Абдулов) после множества невероятных приключений в канун Нового года расколдовать свою возлюбленную Аленушку (Александра Яковлева), сотрудницу Института волшебства НУИНУ. Картина снята по мотивам известной повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу".
Многие, кто читал это произведение, с сожалением отмечают, что от повести остался только город Китежград, институт магов и чародеев и несколько героев. Писатели не единожды переписывали сценарий из-за жесткой цензуры в кинематографе тех лет. В итоге в новом варианте получилась совершенно новогодняя история, которую режиссер Константин Бромберг сделал мюзиклом. И пусть с некоторыми потерями, фильм все-таки дошел до широкой аудитории зрителей, став атрибутом новогоднего праздника на долгие годы.
Но и это еще не все. Наверное, не было в то время такой картины на которую бы пробовалось такое количество звезд отечественного кинематографа, причем настолько известных и популярных, что режиссеру оставалось только посочувствовать. Выбор действительно был для него долгим и мучительным. Тем не менее, теперь мы даже представить не можем, что на месте одного актера мог оказаться другой - даже не менее известный и талантливый.
Аня Ашимова.
К слову, звездный актерский состав картины режиссером был подобран потрясающе. Правда, единственной в «Чародеях» была главная роль Нины Пуховой, на которую утвердили обычную московскую школьницу, не имевшую ни опыта, ни протекции, ни звездных родителей. Хотя на эту роль перепробовали не один десяток претенденток, он выбрал именно ее. А "взяла" Аня режиссера своей неординарной внешностью, заразительной энергетикой, детской непосредственностью, врожденной харизмой и обаянием.
О юной актрисе
Родилась белокурая веснушчатая девчушка в январе 1973 года в г.Улан-Удэ, где служил в инженерных войсках её отец - Рафаэль Ашимов. Семья перебралась в Москву, когда дочери пришло время идти в школу. Попав в столицу, девчонка из далекого бурятского города рьяно взялась за учебу, ей все было безумно интересно. А еще в свободное время Аня умудрялась посещать несколько кружков во Дворце пионеров на Воробьевых (тогда Ленинских) горах, где пела, танцевала и даже рисовала.
Аня Ашимова в роли Нины Пуховой. Кадр из кинофильма «Чародеи».
На киностудию им. Горького в кинопроект "Чародеи" Аня Ашимова попала волею случая. Как-то в ожидании начала занятий девочка вместе с подружками стояла в коридоре Дворца. К группе девчонок подошла женщина, как потом оказалось ассистент режиссера Константина Бромберга: она искала маленькую актрису на роль в новом фильме. Вот она-то и пригласила их всех сразу на киностудию на пробы.
Ашимова позже так вспоминала первое свое посещение киностудии: «Помню, нас привели в маленькую комнату, где стояло старое трюмо. Я сдвинула его створки, увидела множество своих отражений и стала строить рожицы. Фотограф буквально за шкирку оттащил меня от зеркала». За всем этим, как выяснилось потом, наблюдал режиссер Константин Бромберг, которому очень понравилась примерная отличница с растрепанными косичками и лучезарной улыбкой. Он потом говорил: «Я сразу понял, что это она, моя Нина»
Тем не менее, пробы Анюте пришлось пройти на общих основаниях. У нее долго ничего не получалось, никак не могла выучить текст. Девочка плакала, но на уговоры бабушки вернуться домой, не соглашалась. Упорный характер отличницы сделал свое дело, и Аня все же выучила нужные слова. После отснятого дубля она была утверждена на роль.
Михаил Светин, Александр Абдулов и Эммануил Виторган. Кадр из кинофильма «Чародеи».
Так Аня оказалась в кино, и началась кропотливая, но интересная работа. Попав в актерскую среду, юная актриса чувствовала себя как рыба в воде. Маленькая девочка многого не понимала, потому вела себя естественно: «Если честно, для меня тогда все люди были равны. Я не слишком хорошо знала их как актеров и трепета перед ними не испытывала». К тому же знаменитости оказались обычными добрыми, отзывчивыми и веселыми людьми. Наиболее теплые отношения у девочки сложились с Эммануилом Виторганом и Михаилом Светиным, который даже подарил Ане целую пачку календариков, что по тем временам было пределом мечтаний ребенка. Особые взаимоотношения у Ани сложились и с ее «братом» - Александром Абдуловым, который и вправду опекал малышку как сестру.
Аня Ашимова и Александр Абдулов. Кадр из кинофильма «Чародеи».
Да и вообще актер был, как говорится, душой компании. На съемочной площадке он всегда старался развеселить окружающих. Его анекдоты поднимали настроение, и все, расслабившись, с новыми силами принимались за работу. Маленькая Аня рядом с высоким Абдуловым казалась совсем крошечной. Поэтому съемочной группе приходилось идти на всяческие ухищрения: то ставить девочку на какие-то камни, то подкладывать под скамейку, на которой она сидела, толстые книжки.
О своей работе в фильме Анна позже рассказывала, что труднее всего ей давались серьезные чувства: «Когда Абдулов полез на крышу спасать Гафта, мне следовало бы испугаться. Но у меня это плохо получилось, потому что я знала: им ничего не грозит – так чего же за них бояться? Поэтому и глаза у меня в той сцене веселые – несмотря на экстремальную ситуацию. Есть сцена, где громко хлопает дверь, я бросаюсь к «брату» Абдулову, испуганно прижимаюсь к нему – а камера крупным планом показывает мое лицо со смущенной улыбкой. Страха ни в одном глазу...»
Озвучка кинофильма
Да и вообще Ашимова говорит, что пересматривая фильм в который раз, видит множество ляпов. Особенно это заметно в сценах, где юное дарование якобы поет. Местами полное несоответствие картинки и звука... Но озвучка фильма - это уже отдельная тема. Для начала отметим, что в процессе съемок было решено переозвучить голос Ани. Она теперь говорила голосом Светланы Харлап, актрисы театра и кино, мастера озвучивания и дублирования. Впрочем, и пела девочка в фильме не сама, хотя умела и довольно неплохо.
Аня Ашимова в роли Нины Пуховой. Кадр из кинофильма «Чародеи».
В мюзикле, как все успели заметить, много песен, а если быть точнее, то - двенадцать. Их авторство принадлежит композитору Евгению Крылатову и поэту-песеннику Леониду Дербенёву, который вынужден был по требованию режиссера по 6-7 раз переделывать тексты.
Песни по фильму поют почти все главные герои. Но из актёров, снявшихся в этих ролях, сами за себя пели только Александр Абдулов, Михаил Светин, Эммануил Виторган и Семён Фарада. Остальных озвучили звёзды отечественной эстрады. К примеру, Ирина Отиева спела все песни вместо Александры Яковлевой, превосходно перевоплощаясь то в милую Алёнушку, то в ведьму. А самую сложную песню в этой картине — «Представь себе» — замечательно исполнил Саша Абдулов. Ее пробовали петь профессиональные вокалисты, но голоса не «сливались» с героем Абдулова. Тогда ее пришлось спеть актеру. Получилось вполне достойно.
К тому же многие из наших читателей будут потрясены, узнав, кто на самом деле спел песню «Трех белых коней», ставшую не только шлягером, но и гимном зиме на многие годы. Вначале ее пробовала спеть 13 летняя Ольга Рождественская, дочь известной певицы Жанны Рождественской. Аня также пыталась исполнить «Трех белых коней», записала песню, но ее голос не устроил худсовет. Но, как-то в студию зашла молодая джазовая певица Лариса Долина. Ей в ту пору было 27 лет. Режиссер шутки ради предложил певице напеть куплет, но когда тот услышал, как она поёт - больше никого не приглашал на пробы. Исполнение оказалось более чем! Певица спела высоким голосом звонко и задорно. И именно в ее исполнении, как это не сложно представить, звучит с экранов телевизоров этот шлягер вот уже почти 40 лет. А тогда, выпуская фильм на телевидение, его создатели даже не упомянули певицу в титрах.
Лариса Долина./Ирина Отиева.
Помимо Долиной и Отиевой песни прозвучали в исполнении Жанны и Ольги Рождественских, Леонида Серебренникова, Владислава Лынковского, ВИА «Добры молодцы» и также запомнились и полюбились зрителю.
Гнет популярности
После выхода «Чародеев» на экраны в 1982 году. В один миг юная актриса стала необыкновенно популярной. Но, как позже она признавалась, эта слава не на шутку ее тяготила: «Раньше меня обзывали «ботаником», потому что я была отличницей. После премьеры мне придумали новую дразнилку – «чародейка». Вроде бы ничего обидного. Но ее выкрикивали на разные лады с такой неприятной завистью, что меня это сильно задевало. И младшие, и ровесники, и старшие норовили меня пнуть, толкнуть, поставить подножку, чтобы я упала – а потом «ха-ха-ха!». За косичку меня дернуть считалось обычным делом тогда я не понимала, что такие грубоватые знаки внимания как-то связаны с влюбленностью.
Хотя были в моей известности и несомненные плюсы. Когда вышла пластинка с песнями из фильма, ее очень сложно было достать. А мне ее подарили. И я чувствовала себя королевой, потому что все девочки обращались ко мне с просьбой переписать для них слова. Особой популярностью пользовалась «Ведьма-речка».
Дальнейшая судьба
Анна Ашимова. 2005 год.
Яркий дебют хотя и был незабываем и, казалось, судьбоносным, но сама Аня Ашимова никогда не собиралась становиться актрисой: «Я прекрасно понимала – работа эта нестабильная, связанная с постоянными разъездами, несовместимая с нормальной семейной жизнью. А мне с ранних лет хотелось иметь семью, заботиться о муже, ребенке».
Аня хорошо училась в школе, окончив которую, девушка поступила в Академию управления, на факультет экономической информатики. Математика была одним из самых любимых ее предметов, и именно ее избрала для себя наша героиня профессией.
Анна Ашимова-Гайдаш с семьей.
Именно на вступительных экзаменах в вуз Аня познакомилась со своим будущим мужем – Кириллом Гайдашом. Став однокурсниками, первое время они просто дружили, но на третьем курсе между ними вспыхнула любовь. Произошло это на одной из вечеринок. А после четвертого курса Кирилл и Аня поженились. После окончания академии, Анна поработала экономистом в страховой компании, а потом редактором в журнале. После рождения сына Саши она уволилась и посвятила себя семейной жизни. Что ни говори, хорошо, когда мечты сбываются...
Анна Ашимова-Гайдаш.
О своей нынешней жизни Анна говорит: «С тех пор сижу дома и нисколечко об этом не жалею. Мне нравится заниматься хозяйством, водить сына в спортивные секции – на плавание и биатлон. Обожаю готовить… Я считаю, что быть хорошим тылом своему мужу – это тоже призвание. Кирилл по натуре очень надежный. Вдобавок он, душа любой компании. Да и я тоже – никогда не теряюсь...»
P.S. Продолжение «Чародеев», не ставшее реальностью
Режиссёр Константин Бромберг. / Сценарист Борис Стругацкий.
В 90-х годах режиссёр Константин Бромберг и сценарист Борис Стругацкий неожиданно решили снять продолжение «Чародеев». Сюжет которого задумывался «на злобу дня» — институт НУИНУ атаковали дельцы, мечтавшие заполучить волшебную палочку, чтобы заняться бизнесом. Институт со всеми чародеями был вынужден скрыться в параллельном мире, но Алёне было нужно вернуться в мир реальный, где у неё остались муж и дочка...
Проект так и не был осуществлен из-за проблем с финансированием. Ну, а с другой стороны, как показало время, снятые спустя много лет продолжения на мотивы известных и популярных фильмов 70-80-х годов, особо зрителей не порадовали.
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