Как выглядит и живёт в наши дни забавная девчушка из музыкальной комедии «Чародеи»

Забавную девчушку с яркой внешностьюсыгравшую младшую сестренку главного героя в музыкальной комедии «Чародеи», запомнили все зрители страны, впервые увидев ее на экранах телевизоров в новогоднюю ночь наступившего 1982 года. Многие тогда были уверены, что с такими артистическими и внешними данными она наверняка станет звездой отечественного кинематографа. Однако судьба маленькой актрисы сложилась совершенно непредсказуемо.