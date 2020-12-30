Мужчина настолько любит диснеевских героев, что «поселил» их у себя дома

Кто из нас в детстве, просматривая диснеевские мультфильмы, не хотел оказаться среди их популярных героев – в гуще событий! Художник Сэмюэль из Испании, похоже, не утратил этой мечты и во взрослом возрасте. И воплотил ее в жизнь. Мужчина рисует персонажей из мультфильмов Диснея, вписывая их в современные бытовые сценки. Но самое забавное то, что в эти мини-истории он включает и самого себя.
Парень с детства обожает диснеевские мультфильмы
Комбинированные фотографии с рисованными персонажами невероятно забавны. И автор принимает в этих фотоисториях непосредственное участие. Например, на одном снимке он помогает Алисе в Стране Чудес со школьным заданием на уроке, на другом – летает вместе с феей Динь-Динь, которая игриво осыпает его голову своей волшебной пыльцой. На третьей – лежит на диване в обнимку со львом Симбой. А еще он с удовольствием играет в своей комнате со знаменитыми щенками-далматинцами.
Полёт с феечкой.
Далматинцы такие милые! И с ними так интересно играть!.
Художник рассказывает, что вдохновение для создания комбинированных фотографий пришло к нему еще в детстве – когда он посмотрел фильмы Диснея. И сейчас, будучи взрослым, он тоже черпает идеи, просматривая мультики со старыми добрыми персонажами.
– Я люблю «Дисней» с самых ранних лет – их истории, их персонажи, их песни. Эти фильмы были частью моего детства, – говорит Сэмюэль, – Именно поэтому мне так нравится создавать эти работы.
В обнимку со львом и домашним котом.
По словам молодого человека, работа эта – не такая и сложная.
– Когда я понимаю, какую фотографию хочу создать, мне достаточно просто открыть Photoshop и начать творить волшебство, – поясняет он.
Сэмюэль поделился, что ему требуется около часа на то, чтобы нарисовать простой образ, и до пяти часов на создание более сложного.
Битва за пончик.
Отдых в отличной компании!
– Мой отец поставил Photoshop на компьютер, когда я был еще подростком. Он всегда редактировал фотографии, и мне нравилось то, что он делал. Поэтому однажды я решил сделать то же самое, – рассказывает художник.
Неудачное селфи.
Хотя Сэмюэль включает себя в самые разные истории и на снимках его можно увидеть чуть ли не со всеми героями, самые любимые его диснеевские персонажи – это Русалочка и Ариэль. С ними ему особенно приятно находиться в одной компании на фотографиях.
День рождения с любимыми мультяшными друзьями? При богатом воображении возможно и это!
В свое творчество художник не вкладывает какого-то глубокого смысла. По его словам, самое главное в подобном проекте – это просто поднять людям настроение.
– Когда я придумываю эти фотографии, мне весело. И другим людям тоже весело! – говорит он, – Многие интернет-пользователи любят мои фотографии. Они говорят, что эти реалистичные картинки напоминают им о детстве. И многие признаются, что, как и я, хотели бы встретиться с диснеевскими персонажами в реальной жизни, – делится Сэмюэль.
А здесь молодой человек решил почувствовать себя в рои Золушки.
Кстати, в своей реальной, не диснеевской жизни Сэмюэль работает учителем начальных классов. Возможно, именно поэтому его фотоистории такие добрые, уютные и весёлые.
В мультяшной жизни учитель Сэмюэль помогает на уроке Алисе.
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