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Мужчина настолько любит диснеевских героев, что «поселил» их у себя дома


Мужчина настолько любит диснеевских героев, что «поселил» их у себя дома

Кто из нас в детстве, просматривая диснеевские мультфильмы, не хотел оказаться среди их популярных героев – в гуще событий! Художник Сэмюэль из Испании, похоже, не утратил этой мечты и во взрослом возрасте. И воплотил ее в жизнь. Мужчина рисует персонажей из мультфильмов Диснея, вписывая их в современные бытовые сценки. Но самое забавное то, что в эти мини-истории он включает и самого себя.

Парень с детства обожает диснеевские мультфильмы

Парень с детства обожает диснеевские мультфильмы

 

Комбинированные фотографии с рисованными персонажами невероятно забавны. И автор принимает в этих фотоисториях непосредственное участие. Например, на одном снимке он помогает Алисе в Стране Чудес со школьным заданием на уроке, на другом – летает вместе с феей Динь-Динь, которая игриво осыпает его голову своей волшебной пыльцой. На третьей – лежит на диване в обнимку со львом Симбой. А еще он с удовольствием играет в своей комнате со знаменитыми щенками-далматинцами.
Полёт с феечкой.

Полёт с феечкой.

 
Далматинцы такие милые! И с ними так интересно играть!.

Далматинцы такие милые! И с ними так интересно играть!.

 

Художник рассказывает, что вдохновение для создания комбинированных фотографий пришло к нему еще в детстве – когда он посмотрел фильмы Диснея. И сейчас, будучи взрослым, он тоже черпает идеи, просматривая мультики со старыми добрыми персонажами.


– Я люблю «Дисней» с самых ранних лет – их истории, их персонажи, их песни. Эти фильмы были частью моего детства, – говорит Сэмюэль, – Именно поэтому мне так нравится создавать эти работы.
В обнимку со львом и домашним котом.

В обнимку со львом и домашним котом.

 

По словам молодого человека, работа эта – не такая и сложная.

– Когда я понимаю, какую фотографию хочу создать, мне достаточно просто открыть Photoshop и начать творить волшебство, – поясняет он.

Сэмюэль поделился, что ему требуется около часа на то, чтобы нарисовать простой образ, и до пяти часов на создание более сложного.
Битва за пончик.

Битва за пончик.

 
Отдых в отличной компании!

Отдых в отличной компании!

 

– Мой отец поставил Photoshop на компьютер, когда я был еще подростком. Он всегда редактировал фотографии, и мне нравилось то, что он делал. Поэтому однажды я решил сделать то же самое, – рассказывает художник.
Неудачное селфи.

Неудачное селфи.

 

Хотя Сэмюэль включает себя в самые разные истории и на снимках его можно увидеть чуть ли не со всеми героями, самые любимые его диснеевские персонажи – это Русалочка и Ариэль. С ними ему особенно приятно находиться в одной компании на фотографиях.
День рождения с любимыми мультяшными друзьями? При богатом воображении возможно и это!

День рождения с любимыми мультяшными друзьями? При богатом воображении возможно и это!

 

В свое творчество художник не вкладывает какого-то глубокого смысла. По его словам, самое главное в подобном проекте – это просто поднять людям настроение.

– Когда я придумываю эти фотографии, мне весело. И другим людям тоже весело! – говорит он, – Многие интернет-пользователи любят мои фотографии. Они говорят, что эти реалистичные картинки напоминают им о детстве. И многие признаются, что, как и я, хотели бы встретиться с диснеевскими персонажами в реальной жизни, – делится Сэмюэль.
А здесь молодой человек решил почувствовать себя в рои Золушки.

А здесь молодой человек решил почувствовать себя в рои Золушки.

 
Мужчина настолько любит диснеевских героев, что «поселил» их у себя дома


 

Кстати, в своей реальной, не диснеевской жизни Сэмюэль работает учителем начальных классов. Возможно, именно поэтому его фотоистории такие добрые, уютные и весёлые.
В мультяшной жизни учитель Сэмюэль помогает на уроке Алисе.

В мультяшной жизни учитель Сэмюэль помогает на уроке Алисе.

 

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Мужчина настолько любит диснеевских героев, что «поселил» их у себя дома

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Мужчина настолько любит диснеевских героев, что «поселил» их у себя домаПодписаться на мой Instagram
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