Мужчина настолько любит диснеевских героев, что «поселил» их у себя дома

Парень с детства обожает диснеевские мультфильмы

Полёт с феечкой.

Далматинцы такие милые! И с ними так интересно играть!.

В обнимку со львом и домашним котом.

Битва за пончик.

Отдых в отличной компании!

Неудачное селфи.

День рождения с любимыми мультяшными друзьями? При богатом воображении возможно и это!

А здесь молодой человек решил почувствовать себя в рои Золушки.

В мультяшной жизни учитель Сэмюэль помогает на уроке Алисе.