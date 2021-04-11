Вино из одуванчиков. Рецепт приготовления в домашних условиях

Нет, это не название книги, написанной знаменитым писателем Рэем Брэдбери, а действительно «живой» рецепт вина из этих солнечных цветов. Этот сорняк, с которым многие борются, не жалея сил, оказывается, может быть весьма полезен. Так что, не нужно его уничтожать, тем более, что сделать это мало у кого получается, а нужно использовать одуванчики с пользой для себя. Например, можно пустить их на изготовление удобрения, которое будет очень полезно для Ваших овощей. Если своего участка у Вас нет и эта тема Вам не интересна, тогда попробуйте сделать из одуванчиков воздушный букет. Он прекрасно будет смотреться в любой вазе, и будет очень долго украшать Ваш дом. Теперь вот есть ещё один вариант, это сделать из одуванчиков вино, если два предыдущих варианта их использования Вас так и не заинтересовали.

Готовим вино из цветков одуванчика. Как его можно сделать?

Любое вино, это, как правило, набор различных компонентов. В каких-то рецептах этих компонентов не очень много, где-то чуть больше. В нашем случае их немного, и все они очень простые, то есть ничего сверхъестественного в такое вино добавлять не нужно.

Ингредиенты

Итак, первым делом давайте определимся с количеством одуванчиков. Нам понадобятся только цветки, и набрать их нужно 3 килограмма.

Как приготовить?

Кроме этого, нужен будет сахар – 1,25 килограмма, по одному лимону и апельсину, а также горсть изюма (нужен белый, хорошего качества) и вода – 3 литра. Что касается воды, то можно использовать кипячёную, а ещё лучше, очищенную.

Сначала нужно заняться цветками одуванчика. Их отделяем от цветоложа, и завариваем их кипятком – с литр. Можете цветки использовать и целые, если возиться Вам с ними неохота. После заливки их кипятком, они должны постоять дня 2, можно и 3, но это уже максимум. Дальше они уже начнут киснуть.

Настой, тёмно-коричневого цвета, который образовался за эти 2 дня, нужно будет слить, а цветки отжать. Далее, в него доливаем тот объём воды, который остался от 3-х литров. Эту воду предварительно нужно обязательно подогреть, и растворить в ней сахар, а также добавить туда ещё сок из лимона и апельсина, и изюм. После формирования окончательного состава, посуда, в которой ещё предстоит постоять будущему вину, накрываем марлей, и пусть оно 2 дня побродит.

Пройдёт 2 дня и можно дальше заниматься приготовлением вина. Теперь Вам нужно будет слить его из этой ёмкости в большую бутыль. Делать это нужно трубочкой, так Вы не позволите осадку попасть в бутыль. Полностью бутыль заполнять не нужно, обязательно оставьте где-то с четверть объёма до её края. Бутыль следом закрываем бродильной пробкой. Такой пробкой может служить вата, которую заворачивают в марлю, либо хорошо всем знакомый вариант – резиновая перчатка.

Процесс брожения завершится, и вино можно будет разлить уже непосредственно по бутылкам. В них, оно ещё должно постоять месяца 3-6, чтобы оно окончательно могло созреть. В итоге, у Вас его должно получиться около 3-х литров.

А вот и похожий видео рецепт. Посмотрите. Здесь автор всё очень хорошо показывает и рассказывает.