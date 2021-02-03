10 стран с самой жесткой цензурой

Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала свой ежегодный Всемирный Индекс свободы прессы. Из него следует, что 10% из 180 стран подвергаются жесткой цензуре со стороны правительства. Как именно? Представляю вашему вниманию список самых скрытных стран и примеры их цензурной политики.
10. Куба
На Кубе запрещено публиковать информацию, идущую вразрез с точкой зрения правительства. Всеми органами СМИ владеет правительство, оно же их и контролирует. А за свободные высказывания здесь можно получить тюремный срок.
9. Джибути
Это государство вошло в 10 самых суровых стран-цензоров. Конституция Джибути защищает свободу слова гражданина, но для правительства этот документ ничего не значит. СМИ жестко контролируются властью. Есть лишь несколько оппозиционных каналов и изданий, но они блокируются внутри страны.
8. Лаос
Несмотря на прогресс в области телекоммуникаций и инфраструктуры, правительство Лаоса все еще контролирует СМИ. Все новости проходят проверку и редактируются в зависимости от идеологии. Интересно, как тут пройдет саммит лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в сентябре этого года, ведь сюда съедутся журналисты со всего мира…
7. Судан
По сравнению с соседними государствами (Южный Судан, Эритрея, Ливия, Эфиопия, Чад), Судан еще может похвастаться кое-какой свободой слова. Но радио, телевизионные каналы и другие средства информации используются для пропаганды воззрений правительства. Новости или утверждения, которые не нравятся власти, сразу отсеиваются и блокируются. «Неверных» журналистов здесь подвергают судебному преследованию.
6. Вьетнам
Правительство, контролируемое Коммунистической партией Вьетнама, запрещает частное владение печатными и вещательными средствами массовой информации. Центральное управление пропаганды еженедельно проводит совещания с редакторами газет и телерадиостанций, чтобы дать им инструкции по поводу того, на какие темы следует обратить особое внимание, а какие – подвергнуть цензуре. Независимые журналисты подвергаются арестам и тюремному заключению по обвинениям в антигосударственной деятельности.
5. Китай
В Китае возвели еще одну непробиваемую стену – проект «Золотой щит» – систему фильтрации содержимого интернета. «Щит» представляет собой систему серверов на интернет-канале между провайдерами и международными сетями передачи информации, которая и фильтрует информацию. А за чтение и размещение запрещенной информации в Китае сажают в тюрьму.
4. Сирия
Сирия опасна не только бушующей гражданской войной, но и строгой правительственной цензурой. Журналистов здесь арестовывают без объяснения причин, а сам закон о защите свободы информации никто не чтит. С 2009 года большинство иностранных сайтов заблокировано, контролируются даже онлайны чаты.
3. Туркменистан
Почти все СМИ в Туркменистане контролируются правительством. Журналистам запрещается сотрудничать с зарубежными коллегами. Критика в адрес президента Гурбангулы Бердымухамедова запрещена. Есть лишь четыре радиостанции и четыре телеканала, признанных правительством. Гражданам запрещается смотреть иностранные телевизионные шоу. Конституция предоставляет свободу выбора религии, но и это право почему-то игнорируется властями.
2. Северная Корея
Сейчас Северной Кореей правит 3 наследник династии Ким. Это крайне закрытая страна, где СМИ угнетаются правительственной цензурой. Новостные выпуски всегда начинаются с национального гимна и песен, воспевающих Ким Чен Ына. Зрители видят лишь идеальную картинку своего государства и лидера.
1. Эритрея
Государство с самой жесткой цензурой. Только государственные СМИ имеют право распространять информацию. Даже сотрудники государственной прессы живут в постоянном страхе быть арестованными за опубликование материалов, которые идут вразрез с точкой зрения правящей партии, либо по подозрениям в допущении утечки информации за пределы страны. С религией в этом государстве тоже все строго. За практику запрещенной религии человеку предъявляют обвинение.
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