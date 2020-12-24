7 продуктов, которые нельзя есть после тренировки, чтобы не свести усилия на нет

Многие считают, что после тренировки есть нельзя, так как возвращаются потраченные калории. На самом деле это утверждение является мифом. После выполнения интенсивных упражнений, необходимо поесть, чтобы восполнить потраченную на спорт энергию. Однако не все продукты принесут организму пользу.
Во время выполнения упражнений мышцы расходуют глюкозу из запасов организма, а потому ее количество резко сокращается. Особенно в этом вопросе «отличается» кардиоспорт – так, во время бега, тратится намного больше глюкозы, чем, например, во время занятий со штангой. Полноценное питание после тренировки позволяет быстро восполнить энергетический баланс организма. Но приступать к трапезе можно не раньше, чем через один-два часа. Впрочем, если нагрузка была сильной, можно перекусить и через 20-30 минут. Но старайтесь не включать в свой рацион следующие продукты и блюда.
1. Коктейли с сахаром
В белковых коктейлях зачастую много сахара. / Фото: aptecki.net
Многие тренеры советуют спортсменам выпивать после тренировки белковые коктейли, которые восстанавливают силы и насыщают организм энергией. Но не все протеиновые смеси имеют одинаковый состав. Перед тем, как пить коктейль, обратите внимание на его компоненты. Если среди них есть сахар и вредные химические соединения, то стоит отказаться от подобного перекуса. Самый лучший вариант – приготовить напиток дома, включив в его состав те продукты, в полезности которых вы не сомневаетесь.
2. Сырые овощи
Сырые овощи не помогают организму восстановиться после нагрузок. / Фото: goodfon.ru
Не ожидали? Наверное, вы скажите, что овощи очень полезные, низкокалорийные, в них много витаминов и микроэлементов, а потому обязательны к употреблению после тренировки. Однако есть и другая сторона медали: в сырых овощах недостаточно углеводов, белка, полезных жиров, а потому они не могут помочь организму восстановиться после выполнения сложных упражнений. Лучше не тратить полезные продукты понапрасну, а заменить их на блюдо, содержащее все необходимые элементы. Так, например, после утренней пробежки можно съесть яйца с цельнозерновым хлебом – содержащиеся в них белки и углеводы помогут быстро восстановить силы. А после вечерней тренировки отличным ужином станет бутерброд с арахисовым маслом.
3. Полуфабрикаты и фастфуд
Покупные котлеты и бургеры содержат много калорий
Хот-дог, гамбургер, картошка фри и прочая пища, которую предлагают рестораны быстрого питания, насытит организм и принесет большой запас энергии, однако, в то же время, сведет на нет всю пользу от тренировки – потраченные калории вернуться мгновенно. И дело не только в высокой калорийности фастфуда – в его состав входит много жиров, которые усложняют работу пищеварительной системы и замедляют метаболизм. В результате вы будете копить жир, вместо того, чтобы сбрасывать лишние килограммы и делать свое тело стройным, подтянутым.
4. Соленая пища
Соль задерживает воду в организме, что недопустимо после тренировок. / Фото: medru.su
Эффективность тренировки во многом определяется тем, какое количество пота вы теряете во время выполнения упражнений. Вместе с потом из организма также выходит вода, токсичные вещества, соль, минеральные элементы. Единственное, что чувствует человек после сильных нагрузок – восполнить потери, а самым простым способом это сделать является употребление соленой пищи.
Чтобы клетки нормально функционировали, в организме должны в достаточном количестве присутствовать два элемента: электролиты натрий и калий, при этом калий сложнее компенсируется. Именно поэтому врачи советуют не налегать на соленые продукты, богатые натрием, употребление которых провоцирует появление жажды и отеков. Лучше есть бананы, дыню, говядину, зеленые листовые овощи, так как они содержат калий.
На заметку: Чтобы организм быстрее восстановился после интенсивной тренировки, его нужно насытить белками и углеводами. Полезным продуктом, содержащим и то, и то другое являются яйца. При этом их калорийность достаточно небольшая – всего 70 ккал в одном яйце. Кроме того, что в продукте содержится 6,3 граммов чистого белка, в его состав также входит витамин D.
5. Сладкая газировка
Сладкая газировка содержит большое количество сахара. / Фото: biokrasota.ru
Жажда после тренировки – вполне нормальное явление, так как во время выполнения упражнений выделяется пот и происходит обезвоживание организма. Самое главное – не пытаться утолить жажду при помощи содовой, бутилированного чая или сладкой газировки. В них содержится большое количество сахара, который замедляет обмен веществ. Если вы занимаетесь в спортзале, чтобы похудеть, употребление газировки сведет на нет все ваши усилия.
Во время тренировки и после нее лучше пить чистую воду. Еще один вариант – специальные спортивные напитки, содержащие электролиты. Их нужно употреблять в том случае, если вы занимаетесь несколько часов без перерыва и, соответственно, теряете много жидкости вместе с потом.
Также будет полезно выпить натуральный апельсиновый сок с мякотью. В его состав входит витамин С, который является мощным антиоксидантом. Кроме того, сок содержит больше калия, чем многие спортивные напитки.
6. Молочный шоколад
Молочный шоколад не утоляет голод. / Фото: irecommend.ru
Несмотря на то, что молочный шоколад насыщает организм энергией, гарантирует прилив сил и повышает настроение, лакомство содержит много сахара и, соответственно, калорий. Всего несколько долек шоколада – и можете забыть о том, что тренировка принесла хотя бы какой-то результат. Кроме того, десерт не способен утолить голод – спустя полчаса после перекуса вы вновь захотите есть. А спустя несколько недель регулярного употребления шоколада – заметите жир на животе и бедрах.
С темным шоколадом, который содержит не менее 70% какао, немного другая ситуация. В его состав входят полезные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и оказывают противовоспалительный эффект. Поэтому его можно употреблять после тренировки в небольшом количестве. Но помните: шоколад не должен выступать в качестве основного приема пищи – несколько кусочков можно съесть, например, после творога.
7. Плавленые и высококалорийные сыры
В плавленых и некоторых твердых сырах содержится много жира. / Фото: thecheese.ru
Употребление молочных продуктов после тренировки является очень полезным, однако далеко не все из них можно есть после физических нагрузок. Например, высококалорийные сыры, а также плавленые сырки входят в список запрещенной «молочки», так как они очень тяжелые для желудка. Без опасений можно есть Гаудетте (7% жирности), Чечил (5-10%), Рикотту (13%), а также легкую брынзу или Фету (5-15%).
8. Спортивные напиткиhttp://funhere.ru/?p=15859
Спортивные напитки не утоляют жажду. / Фото: ozon.ru
Существует расхожее мнение, что спортивные напитки являются обязательными для употребления после тренировок так как они насыщают организм необходимыми элементами. На самом деле, они предназначены больше для профессиональных спортсменов, чем для любителей. В состав большинства таких напитков входит много сахара или подсластителей, поэтому они практически не утоляют жажду и отрицательно сказываются на фигуре.
9. Жареные блюда
Жареное мясо долго переваривается. / Фото: 365news.biz
Жирную жареную пищу очень сложно переваривать, тем более после тренировки, когда организм истощен. Гораздо лучше съесть кусочек запеченной или варенной курицы (можно заменить на рыбу) вместе с рисом либо гречкой. Эти продукты прекрасно утолят голод и насытят вас необходимой энергией.
10. Кофеин
Кофе обезвоживает организм. / Фото: kapservis.ru
Если перед тренировкой еще можно выпить чашечку американо, так как кофеин дает дополнительный заряд энергии, то после спортзала лучше воздержаться от кофе. Дело в том, что напитки с содержанием кофеина обезвоживают организм и повышают уровень гормона стресса кортизола, что отрицательно сказывается на вашем самочувствии.
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