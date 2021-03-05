Проклятие Текумсе: Как индейский вождь расквитался с президентами Америки

В мировой истории известно много проклятий – некоторые из них сбываются, другие нет. Но есть одно, которое не дает о себе забыть уже больше ста пятидесяти лет, ведь касается оно президентов Америки и исполняется с завидной точностью. Можно не верить в мистику индейской магии, но сложно спорить с фактами: в соответствии с проклятием, произнесенным индейским вождем племени шауни в 1813 году, были убиты или умерли до окончания срока полномочий семь президентов США, а два последующих подвергались нападению.
Шауни были многочисленным племенем. Они обитали на территориях современных американских штатов Кентукки, Огайо, Мэриленд, Западная Виргиния и Пенсильвания. Экспансия белых переселенцев вытеснила индейцев с их родных земель в более южные и засушливые, сегодня остатки огромного рода насчитывают всего несколько тысяч шауни. Текумсе был одним из последних вождей, который руководил еще огромным и воинственным народом. С 14 лет он участвовал в войнах и заслужил славу бесстрашного борца. Ему принадлежат знаменитые слова:
«Когда придет время умирать, не будь подобен тем, чьи сердца наполнены страхом смерти настолько, что, когда приходит их час, они жалобно плачут и молят дать им ещё немного времени, чтобы иначе прожить свою жизнь. Спой свою песнь смерти и умри как Герой, возвращающийся домой.»
Предположительное изображение и Бюст Текумсе в Королевском музее Онтарио
Текумсе был свидетелем того, как у его народа обманом и силой отбирают все больше земель. Вождь попытался сделать единственный шаг, способный изменить ситуацию – объединить разрозненные индейские племена в один союз, и это ему почти удалось. Индейский союз действительно некоторое время существовал, но не привыкшие к дисциплине племена, конечно, не могли противостоять военной мощи белых переселенцев. 5 октября 1813 года Текумсе был убит в бою. Сохранилась легенда, что перед смертью бесстрашный вождь, за нарушение белыми договора с его народом, произнес проклятие. Индеец предрек, что каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий.
Первым под проклятие «попал» главный обидчик Текумсе Уильям Генри Гаррисон - тот самый президент, который, еще будучи губернатором, отобрал у индейцев около 12 000 квадратных километров земель. Он был избран в 1840-м году и умер через месяц после инаугурации. В дальнейшем проклятие индейского вождя сбывалось с удивительной точностью. В последующие сто с лишним лет все президенты, избранные в год, делящийся на 20, действительно умирали или погибали в должности.
Текумсе – вождь индейцев, почитаемый в Америке за храбрость
Авраам Линкольн (избран в 1860) благополучно пережил первый срок, но после переизбрания в 1864-м был убит. Только что завершилась кровопролитная Гражданская война, и один из сторонников побежденных южан выстрелил президенту в голову в театре во время спектакля.
Джеймс Гарфилд (избран в 1880) был президентом всего полгода. На вокзале в Вашингтоне в него выстрелил психически неуравновешенный человек, имевший на Гарфида обиду личного характера – тот не назначил его послом. Кстати, современные исследователи склоняются к мысли, что на самом деле ранение, полученное президентом, было не так опасно, но дело завершили неумелые медики. Сам Александр Белл пытался найти в теле живого президента пулю при помощи своего электрического металлоискателя, однако это ему не удалось и Гарфилд вскоре скончался.
Уильям Мак-Кинли (переизбран в 1900). Меньше чем через год после переизбрания его ранил американский анархист, уверенный, что президент – это воплощенное зло. Скончался Мак-Кинли через неделю, и газеты сравнивали его смерть и с Гарфилдом и с Линкольном. Проклятие Текумсе стало для американцев вполне осязаемым.
Уоррен Гардинг (избран в 1920) – двадцать девятый президент США успел посидеть в высоком кресле дольше – около двух лет. После этого он скончался, предположительно от обширного инфаркта, хотя очень обсуждаемой была версия об отравлении. Подозрения падали даже на жену, так как Гардинг был известным кутилой и любителем богемных развлечений.
Франклин Рузвельт (избран в 1932, переизбран в 1936, 1940 и 1944). Этот выдающийся президент запомнился тем, что был избран более чем на два срока, однако искушал судьбу он напрасно. Конечно, на долю этого человека выпало очень тяжелое время - мировой экономический кризис и Вторая мировая война. Умер он, вернувшись со знаменитой Ялтинской конференции, 12 апреля 1945 года. Причиной стало кровоизлияние в мозг.
Кеннеди в президентском лимузине, за несколько секунд до убийства
Джон Кеннеди (избран в 1960). Загадочное убийство, потрясшее весь мир, можно считать громким завершением смертельного проклятия (оно стало седьмым и последним в этой трагической череде). 22 ноября 1963 года в городе Даллас, во время следования президентского кортежа по улицам, 35-й президент США был ранен и скончался через полчаса на операционном столе.
В дальнейшем проклятие Текумсе как будто немного ослабило свою жесткую хватку. Следующий президент, подпадающий под него, - Рональд Рейган (избран в 1980), - тоже был ранен во время покушения в 1981-м, но выжил благодаря современной медицине. Впрочем, в XIX веке подобное ранение считалось бы смертельным (у президента было задето легкое). Джордж Буш-младший (избран в 2000-м) тоже пережил покушение в Грузии, но граната, брошенная на трибуну, не взорвалась, так что, возможно, что после седьмого колена и смены тысячелетия индейская магия перестала забирать жизни американских президентов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии