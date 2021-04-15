Какие современные мегаполисы появились на месте болот, и Как история сохранила память об этом

Московские болота

То, что сейчас превратилось в городские площади, когда-то вполне могло выглядеть и так. Фото: pixabay.com

А.М. Васнецов. Основание Кремля. Фото: gallerix.ru

Европейские «болотные» топонимы

Болота, отмеченные еще римлянами на картах Лютеции, превратились в один из центральных районов Парижа - Марэ

Район Вестминстер раньше был окружен реками и постоянно затапливался. Фото: wikipedia.com

Когда-то киевский Майдан носил название Козье болото

Зачем города строили на болотах?

Наводнение 1908 года: Болотная площадь в Москве

Район Болотной улицы в Петербурге (Петрограде) в Выборгском районе