Эволюция купальника: от громоздких платьев до бикини

Купальник называют ровесником 20 века, потому что таким, каким его привыкли видеть современные обыватели, этот предмет изобрели всего несколько десятилетий назад. Но в других столетиях женщины также не отказывали себе в удовольствии поплескаться в водоемах. А в чем они при этом были одеты – далее в обзоре.











Купальные костюмы конца 18 – начала 19 вв.



В Средневековой Европе культуры купания не существовало как таковой. Воды боялись, и, соответственно, не могло быть и речи ни о каких купальных костюмах. Ситуация изменилась к середине 18 века. В то время появляются первые курорты, а вместе с ними и необходимость окунаться в воду в лечебных целях. Дамские купальные костюмы того времени лишь как немного отличались от повседневной одежды. Это были платья, под которые надевались чулки и матерчатые туфли. На голове обязательно присутствовала шляпка. Чтобы платье не всплывало, к подолу пришивались специальные металлические грузики.







В 19 веке в Европе были популярные купальные машины.



К концу 18 и в течение всего 19 веков безумно популярно использование купальной машины. Она представляла собой крытую повозку, запряженную лошадьми. Находящуюся в ней даму отвозили на мелководье. Там она переодевалась и купалась, не опасаясь посторонних мужских взглядов.

Некоторые дамы использовали купальные машины вплоть до Первой мировой войны.Женские купальные костюмы начала 20 века.В конце 19 века плавание входит в программу Олимпийских игр. Первыми общественный резонанс вызывают мужские плавательные костюмы. На время соревнований пловцы переодевались в плавки. Женский купальный костюм также стал более облегченным: блузку сшивали с шортами , а сверху надевали юбочку. Обязательное ношение обуви во время погружения в воду уже не требовалось.После Первой мировой войны за длиной купальников следили блюстители порядка.После Первой мировой войны женщины стали обрезать свои купальники выше колена. На пляжах тут же появились проверяющие, которые измеряли длину купального костюма выше колена. Если длина не соответствовала норме, женщине выписывали штраф и удаляли с пляжа.Мишелин Бернардини – первая, кто осмелился надеть на себя бикини.В июле 1946 года дизайнер Луис Рирд изобретает первый купальник «бикини», состоящий из узкого бюстгалтера и коротеньких плавок. Однако никто из профессиональных моделей не желал выходить на подиум в этом наряде. Тогда дизайнер пригласил на эту роль Мишелин Бернардини – стриптизершу из Казино де Пари. Появление девушки в бикини имело эффект разорвавшейся бомбы. Более 10 лет этот купальник осуждали все модные журналы. Но постепенно в нем появлялись на экране известные актрисы, поэтому в 1960-х бикини почти полностью вытеснил прежние виды купальников.Популярные купальники конца 20 – начала 21 вв.К концу 20 – началу 21 вв века модницы с удовольствием носят всевозможные формы слитных и раздельных купальников.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)