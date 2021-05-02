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Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Никогда не поздно побыть ребенком. Главное, как-нибудь так все обставить, чтобы вашим не самым молодым костям было комфортно. Так, наверное, рассуждал канадский архитектор Том Чадли, когда создавал отель Free Spirit Spheres — комплекс из нескольких сферических домиков на деревьях. Эти «батискафы» повышенной комфортности висят в лесу на острове Ванкувер, что у западного побережья Канады.

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер


Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Домики, сделанные из стеклопластика и обшитые панелями из натурального кедра, закреплены на расстоянии до четырех метров над землей. Ко входу ведет очень атмосферная лестница, обвитая вокруг дерева.

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Отделка интерьеров выполнена из красного дерева и тика. В шар диаметром три метра дизайнеры умудрились вписать кровать, столик и даже крохотную кухню. А вот при необходимости воспользоваться удобствами и душем придется спуститься вниз — там есть все необходимое.

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

В 2006 году, когда отель только открылся, гостям предлагали одноместные и двухместные номера. Сейчас появились и трехместные с гамаком, подвешенным под потолком. Стоимость проживания — от 175 до 300 долларов за день.

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

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Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Оригинальный отель в лесу на острове Ванкувер

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