10 лучших книг об отношениях, которые помогут наладить мир в семье

Кажется, в жизни ничего не может быть важнее, чем гармоничные взаимоотношения в семье, где каждый может рассчитывать на понимание, помощь и поддержку. Но все семьи разные и, к сожалению, не во всех отношения строятся на любви и взаимном уважении. Бывают случаи, когда самые родные люди превращают жизнь своих близких в самый настоящий кошмар. В нашей сегодняшней подборке мы собрали лучшие книги о самых разных отношениях в семье.
Тара Вестовер, «Ученица. Предать, чтобы обрести себя»
Тара Вестовер, «Ученица. Предать, чтобы обрести себя». / Фото: www.twimg.com
Автобиографическая книга Тары Вестовер погружает читателя в атмосферу одной семьи настолько, что иногда хочется закрыть глаза и просто сбежать от удушающего деспотизма главы и его супруги, которые всю свою жизнь посвятили служению правилам и принципам своей религии. Фанатик-мормон вполне серьёзно готовится к концу света, а его дети не имеют права посещать школу или обращаться за помощью врачей даже во время болезни. Главная героиня при этом вызывает не только сочувствие, но и искреннее восхищение. Несмотря ни на что, она смогла достичь своей цели, преодолев сопротивление самых близких людей и не изменив мечте.
Жан-Батист Дель Амо, «Соль»
Жан-Батист Дель Амо, «Соль». / Фото: www.labirint.ru
Автор по праву носит титул гения современной французской литературы, а в своём романе «Соль» он описывает всего один день из жизни семьи. День, наполненный далеко не самыми приятными воспоминаниями. У читателя возникает острое желание узнать, соберутся ли герои на семейный ужин после всех этих воспоминаний или же решат лелеять свои обиды и комплексы, в которых винят друг друга.
Тони Моррисон, «Боже, храни мое дитя»
Тони Моррисон, «Боже, храни мое дитя». / Фото: www.youla.io
Американская писательница в своём романе поднимает очень важные вопросы, касающиеся материнства и воспитания детей. А ещё предлагает самим читателям решить: может ли высокая цель по обеспечению счастливого будущего собственного ребёнка оправдывать жестокость и насилие по отношению как к самому ребёнку, так и к другим людям.
Джаннетт Уоллс, «Замок из стекла. Что скрывает прошлое»
Джаннетт Уоллс, «Замок из стекла. Что скрывает прошлое». / Фото: www.koodbook.ru
Это произведение, несомненно, произведёт неизгладимое впечатлением на читателей, заставит задуматься об отношениях в семье, о любви и ненависти. А кого-то заставит рыдать, узнавая в героях книги себя или своих близких. Каждая страница романа Джаннетт Уоллс – это новое открытие, разные мотивы поступков и разные характеры героев.
Екатерина Ласкова, «История нашей семьи. Книга, которую мы напишем вместе с бабушкой»
Екатерина Ласкова, «История нашей семьи. Книга, которую мы напишем вместе с бабушкой». / Фото: www.labirint.ru
Данное издание – не просто книга. Это книга, которую напишут те, кто её купил. Создатель «Истории нашей семьи» предлагает читателю взять интервью у своих бабушек и самим написать произведение, которое будут читать и передавать из поколения в поколение дети. Здесь собрано более ста вопросов, ответы на которые заставят старшее поколение погрузиться в воспоминания, а младшее – с интересом внимать и записывать рассказы родных, стараясь не упустить ни одной детали.
Вэдей Ратнер, «В тени баньяна»
Вэдей Ратнер, «В тени баньяна». / Фото: www.choiz.me
Очень душевное произведение о камбоджийской семье, которой пришлось столкнуться с тяготами войны, пережить свою собственную историю. Эта книга о любви и о семье, благодаря которой можно пройти через любые испытания, получить поддержку и поверить в светлое будущее.
Анна Тодд, «Сестры Спринг. Современное прочтение «Маленьких женщин»
Анна Тодд, «Сестры Спринг. Современное прочтение «Маленьких женщин». / Фото: www.avito.st
Хроника жизни четырёх сестёр и их матери, где повествование ведётся от лица разных героинь. Произведение отчасти напоминает дневники, но читается, тем не менее, легко, несмотря на обилие персонажей. Красной нитью через весь роман проходит мысль о важности поддержки и понимания со стороны близких людей.
Кевин Уилсон, «Ненависть и прочие семейные радости»
Кевин Уилсон, «Ненависть и прочие семейные радости». / Фото: www.book24.ua
Кажется, герои книги Кевина Уилсона совершенно уверены в том, что вся жизнь – это игра. Но читать о том, как родители навязывают детям условия этой «игры», местами даже страшно. Смогут ли дети отстоять своё право на собственную жизнь и самореализацию или же так и останутся в игре с навязанными правилами?
Маша Трауб, «Моя бабушка — Лермонтов»
Маша Трауб, «Моя бабушка — Лермонтов». / Фото: www.booksale.by
Лёгкое и светлое произведение, наполненное житейской мудростью, любовью и особенным колоритом небольшого кавказского городка. Каждая история словно знакомит читателей не только с новыми героями, но ещё и с собственными соседями и родственниками, потому что в каждом персонаже можно найти черты тех людей, с кем приходится сталкиваться каждый день.
Элис Хоффман, «Практическая магия»
Элис Хоффман, «Практическая магия». / Фото: www.youla.io
Несмотря на название, книга Элис Хоффман не столько о магии, сколько о женской силе, родственных узах и любви. Правда, главные героини были из той семьи, где женщин испокон веков считались ведьмами из-за их неординарных способностей. Но, как и любые представительница слабого пола, они хотели любить и быть любимыми.
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