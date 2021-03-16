Как из-за одной шубы вымер целый сибирский город, и Причем здесь проклятие шамана

Существует легенда, как однажды на ярмарке сибирского городка Зашиверск местный шаман обнаружил в товарах заезжего купца закрытый сундук. Его посетило дурное предчувствие, и он приказал сбросить сундук в воду, ни в коем случае не открывая. Но конкурирующий с шаманом христианский священник пошел наперекор языческому лидеру и раздал многочисленные вещи желающим. Сыну пастыря досталась соболиная шуба, и он преподнёс дорогую вещь в дар шаманской дочке, за которой ухаживал. Походив немного в шубе, девушка вскоре заболела и умерла. А несчастный шаман-отец проклял город, который вымер на глазах.
Город, проглоченный тундрой
Зашиверская деревянная церковь. /Фото: i.pinimg.com
В середине прошлого века пролетавшие над Якутией летчики могли видеть затерянный посреди тайги старый город. В центре его высилась почерневшая от времени деревянная церковь, а большая часть строений стояли разрушенные до основания. Былые улочки поросли высоким бурьяном и тальником, а многочисленные кладбищенские кресты будто свидетельствовали о чем-то таинственном, произошедшем здесь почти два века назад.
История позабытого города под названием Зашиверск началась в 1639-м, когда кочующие русские казаки обосновались на заполярных берегах Индигирки. Зашиверск стоял в выгодном географически месте - на пересечении водных и сухопутных транспортных путей Якутско-Колымского тракта. В 1783-м поселение, в котором выросли крепость и церковь, получило статус города и админцентра Зашиверского уезда Якутской области. По меркам того времени город считался крупным: градоначальник размещался в городской ратуше, имелись уездные казначейство и суд по уголовным делам, большая церковная библиотека, питейная, магазины.
Горожане увлекались рыбалкой, охотой и немного земледелием. Эвены, кагиры и якуты поставляли в город молочные продукты, медвежатину, дичь, оленину. Периодически на город Зашиверск нападали тунгусские агрессоры, из-за чего территорию обнесли высокими крепостными стенами. Ежегодно, к концу осени, у городских стен проходили многолюдные ярмарки. Прибывавшие из Якутска купцы сбывали здесь посуду, полотна, сахар, бисер и табак. Местное же население меняло товары на пушнину, бивни мамонтов и моржей.
Зашиверская проклятая трагедия
По якутской легенде город был проклят шаманом. /Фото: supersliv.biz
Запустение зафиксировано в 1820-м, когда совершавший дальнюю полярную экспедицию Петр Врангель обнаружил на весь городок с десяток жилых хибар. Спустя два десятилетия в Зашиверске проживали четыре человека, вскоре перебравшиеся в Верхоянск.
О запустении города в якутских угодьях ходит легенда, по которой Зашиверск вымер из-за проклятья тамошнего шамана, состязавшегося с местным христианским священником. У последнего был сын, а шаман воспитывал красавицу-дочь. Однажды, обнаружив на ярмарке неизвестно чей сундук, языческий мудрец потребовал утопить вызывающую подозрения вещь. Но его извечный оппонент священник вскрыл находку и раздал вещи горожанам. Соболиную шубу, доставшуюся его сыну, последний преподнес шаманской дочке. Вскоре девушка заболела и умерла. Безутешный шаман проклял Зашиверск вместе со всеми жителями. Наказание настигло и священника: мучавшийся чувством вины сын наложил на себя руки.
В городе началась эпидемия, население вымирало в сильнейших мучениях. Скоро большинство жителей оказались на кладбище. Некий путешественник, обозначенный в архивных бумагах Виноградовым, посетил Зашиверск спустя пару лет после описанных событий. Он застал там только "храм да три юрты, священника с причетником, писаря с пером и станционного смотрителя без лошадей".
Версии о причинах упадка
Когда-то процветающий город. /Фото: static.life.ru
По сведениям, имевшимся в «Хронологии природных феноменов Сибири и Монголии» авторства геолога Задониной, причиной вымирания Зашиверска была банальная черная оспа. Эпидемия в то время несколько веков с небольшими перерывами косила сибирские просторы и Дальний Восток. В 18 веке от оспы умер каждый 2-й якут и эвенк в той местности. Болезнь завезли на побережье Охотского моря, камчатский юго-восток пустел на глазах. В Верхоянск черная оспа пришла в 1773-м, и в течение нескольких лет она кочевала между стойбищами и селениями. Так как инкубационный период длился до 14 дней, местные успевали разносить оспу по тундре и тайге. Беда не обошла и Зашиверск, где оспа косила всех без исключения русских и юкагиров. В следующую волну 1833-го болезнь добила тех, кто выжил в первую эпидемию.
Загадочные смерти членов советской экспедиции
Советская экспедиция. /Фото: joker.ykt.ru
В 1960-х годах о тайне Зашиверска вспомнили советские учёные, наткнувшиеся на материалы об одиноком историческом памятнике вымершего города - уникальной шатровой церкви. В 1969-м опытный историк и основатель Института истории, философии и филологии Окладников инициировал и возглавил экспедицию в Якутию. Кроме архитекторов, изучавших зашиверский храм, в тех краях работали археологи. Они занимались изучением могил горожан. Была вскрыта и могила загадочно умершей шаманской дочки. Спустя некоторое время по Якутии поползли слухи, что контактировавшие с захоронением девушки московский профессор Маковецкий и кинооператор Максимов сильно заболели и скоропостижно скончались.
Так, по версии жителей тайги, проклятие шамана настигло даже учёных. Правда скептики-современники тех событий свидетельствовали, что Маковецкий вовсе и не был археологом, а значит и вскрывать исторически ценные могилы не мог. К тому же был он мужчиной преклонного возраста и умер от старости. А его коллега оператор, по некоторым сведениям, задолго до экспедиции заболел раком, отчего и скончался через 2 года после экспедиции. После исследований Зашиверска он успел снял ещё две киноленты. Единственное, что не вызывает сомнений у историков, - рациональность старого шамана. Скорее всего неизвестный купец со злополучным сундуком заразился оспой и завез её в Зашиверск. Купец скончался, а болезнь передалась местным жителям с его личными вещами.
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