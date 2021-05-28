Опасные для человека «жители» Черного моря

Черное море не относится к тропическим морям, кишащими ядовитыми рыбами и опасными животными. Здесь нет ни электрических скатов, ни акул-людоедов, ни португальских корабликов, ни зубастых мурен, однако и в его водах встречаются морские обитатели, представляющие опасность для здоровья человека.







Совсем скоро начнется купальный сезон 2017 года и истосковавшиеся за долгую зиму по солнцу и воде отдыхающие массово потянутся на берега рек, озер, и конечно же, поедут отдыхать на черноморское побережье. Чёрное море очень дружелюбное по отношению к людяму, здесь практически не водится опасных для человека животных, однако, и здесь необходимо быть начеку, чтобы основательно не подпортить себе отдых. Вот те немногие обитатели Чёрного моря, которые могут доставить нам неприятности.



Медуза корнерот (Rhizostoma pulmo)

Другая крупная черноморская медуза – аурелия (Aurelia aurita)

Колючая акула, или катран

Морской ерш, или черноморская скорпена – Scorpaena porcus

Скат хвостокол, он же – морской кот

Звездочет, или Морская корова

Завершает наш список Морской дракончик, или морской скорпион