Книги временно находились на складе в Лондоне и ожидали отправки в Лас-Вегас.

Среди похищенных книг были такие редкости, как первые издания трудов Галилея, Ньютона и Данте.

Около 200 невероятно редких, уникальных изданий.

Книги были найдены в подвале сельского дома в Нямце.

Преступление было очень тщательно продумано.

Книги были очень аккуратно упакованы в плёнку .