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Как нашли старинные книги стоимостью 4 миллиона «зелёных», дерзки похищенные в Лондоне 3 года назад


Как нашли старинные книги стоимостью 4 миллиона «зелёных», дерзки похищенные в Лондоне 3 года назад

Обычно воры крадут ценности, которые легко перепродать на чёрном рынке — драгоценные камни, ювелирные изделия, картины, золото или деньги. Три года назад в Лондоне случилось из ряда вон выходящее событие: со склада похитили... книги! Уникальные редкие издания, включающие труды Галилео Галилея, Исаака Ньютона и Данте Алигьери, единственные в своём роде. Конечно же, не из любви к литературе и науке. Как удалось британской полиции раскрыть это дерзкое запутанное преступление и что известно о его заказчиках?

Три года назад редкие старинные книги и древние тексты, общей стоимостью около 4 миллионов долларов должны были выставить на аукционе в Лас-Вегасе. Они готовились к отправке из Лондона и до отправления за границу временно находились на складе. Этим планам не суждено было исполниться — в январе склад был ограблен.
Книги временно находились на складе в Лондоне и ожидали отправки в Лас-Вегас.

Книги временно находились на складе в Лондоне и ожидали отправки в Лас-Вегас.

 

Преступление было очень чётко продуманно, все действия грабителей были точно просчитаны и выверены до мелочей. Они прорезали дыру в крыше и спустились вниз на канатах, обманув таким образом датчики движения. За каких-то пару часов все драгоценные книги были сложены в мешки, а воры скрылись тем же путём.


Похищенные ценности включали были работы великого астронома Галилео Галилея, гениального физика Исаака Ньютона, невероятно редкие экземпляры произведений писателя Данте Алигьери, уникальные эскизы мастера Гойи. Большинство книг датировались XVI-XVII веками.
Среди похищенных книг были такие редкости, как первые издания трудов Галилея, Ньютона и Данте.

Среди похищенных книг были такие редкости, как первые издания трудов Галилея, Ньютона и Данте.

 

Такие вещи весьма сложно продать. Исключения составляют только случаи, если покупатель - это эрудированный миллионер, который жаждет обладания многовековой книгой, которую он никогда никому даже не сможет показать. Таких фанатичных людей найти сложно, их единицы. Тем не менее редкие книги продолжают воровать из библиотек и книжных магазинов. Кражи происходят даже на книжных ярмарках, во время которых торговцы собираются, чтобы продемонстрировать свои товары и похвастаться друг другу уникальными находками.

Чаще всего, конечно, подобные кражи происходят, когда ценности находятся между локациями, в промежуточных пунктах. Так и случилось с коллекцией из около 200 редких книг, древних текстов, эскизов знаменитых художников, три года назад в Лондоне. Ценности хранились на складе и ждали отправки в Лас-Вегас, на аукцион. В общей сложности эта коллекция была оценена почти в 3,5 миллиона долларов. На момент исчезновения редкие ценности принадлежали трём разным книжным торговцам. Книги были застрахованы, но разве можно компенсировать такую утрату денежными средствами?
Около 200 невероятно редких, уникальных изданий.

Около 200 невероятно редких, уникальных изданий.

 

«Эти книги представляют собой огромную ценность, которую трудно измерить деньгами. Это уникальные предметы, представляющие невероятную важность для международного культурного наследия», — заявил криминолог лондонской полиции Энди Дарем, который занимался расследованием этого дерзкого ограбления.

Когда произошло это ужасное преступление, несколько правоохранительных органов объединились, чтобы раскрыть его, отыскать ценности и наказать виновных. Расследование продолжалось больше двух лет. Полиция Великобритании сотрудничала с Европолом, румынской полицией и полицией Италии. Летом правоохранители задержали тринадцать человек, которые были причастны к ограблению. Все, кроме одного уже признали свою вину. Полтора месяца назад наконец обнаружили и ценный тайник. Он был найден в подвале сельского дома в Нямце на северо-востоке Румынии.
Книги были найдены в подвале сельского дома в Нямце.

Книги были найдены в подвале сельского дома в Нямце.

 

Полицейские выяснили, что за ограблением стоит влиятельная румынская преступная группировка, специализирующаяся на подобных преступлениях. Обычно члены этой группировки приезжают в Великобританию, совершают кражу и после этого вывозят похищенное за рубеж по частям. Преступники имеют связи с несколькими криминальными кланами в Румынии. Правоохранители подозревают также участие такого румынского криминального авторитета, как Иоанн Клампару. Он был осуждён ещё в 2012 году за торговлю людьми, отмывание средств и убийства.
Преступление было очень тщательно продумано.

Преступление было очень тщательно продумано.

 

В краже, выдержанной в стилистике голливудского триллера, было всё идеально продумано и совершено. Двое мужчин, Дэниел Дэвид и Виктор Опариук, проделали дыры в крыше почтового склада той тёмной и холодной январской ночью в Фелтхэме. Сидя на полках, чтобы их не засекли датчики движения, они в течение пяти часов складывали книги. Третий мужчина, Нарцис Попеску, ждал поблизости в автомобиле.

Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов разных стран, кража была раскрыта, а виновные были пойманы и арестованы. Полиция Лондона назвала расследование, последующие аресты и обнаружение книг «идеальным завершением этой операции». В заявлении правоохранителей, опубликованном в прошлом месяце, не говорится, как полиция нашла книги под домом. На фотографиях же видно, что они были плотно завёрнуты в пластик, вероятно, для защиты от неблагоприятных погодных условий.
Книги были очень аккуратно упакованы в плёнку.

Книги были очень аккуратно упакованы в плёнку.

 

Воровская группировка и прежде уже совершала множество разнообразных ограблений. Но столь экзотические ценности были украдены ими впервые. Если и был предполагаемый клиент, готовый заплатить миллионы за старинные книги, пока эта информация не полицией обнародована. Все задействованные ведомства назвали расследование, аресты и возвращение имущества, успешным. Виновные находятся в тюрьме, добыча была найдена целой и невредимой до того, как её перепродали. Трёхлетняя операция показала впечатляющий уровень сотрудничества между странами. Благородную цель - вернуть важные культурные ценности разделяли все. Ведь бесценные книги могли быть потеряны навсегда. Теперь их вернут законным владельцам.

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Как нашли старинные книги стоимостью 4 миллиона «зелёных», дерзки похищенные в Лондоне 3 года назад

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