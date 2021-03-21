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15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Все знают, что овощи вырастают из семян. Но далеко не каждый знает, что есть много овощных культур, которые можно вырастить из остатков и обрезков. Нужны лишь вода, подходящая емкость, солнечный свет – и вы обеспечите себя органической свежей зеленью, не выходя из дома.

Представляем вашему вниманию 15 овощных культур, которые вы покупаете один раз на рынке, а затем без конца можете выращивать у себя на подоконнике.

Морковная ботва


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике


Морковную ботву можно выращивать из отрезанных верхушек моркови. Просто поместите эти верхушки в емкость с небольшим количеством воды и поставьте на подоконник или лоджию.

Чеснок


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Зеленый росток появляется из каждого зубчика чеснока. Просто поместите зубчики в маленькую чашку с небольшим количеством воды, и зелень пусть себе растет. Стрелки чеснока имеют не такой острый вкус, как сам чеснок, ими можно приправлять макароны, салаты и другие блюда.

Зеленый лук


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Зеленый лук выращивать легче всего. Его надо обрезать приблизительно в сантиметрах 2-3 от корней и поставить в стакан с водой.

Лук-порей


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Его выращивают так же, как и зеленый лук. Вы просто обрезаете его приблизительно в 4-5 сантиметрах от корней и помещаете в емкость с водой.

Выращиваем лук в вертикальном положении


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Ножницами сделайте несколько отверстий в большой пластиковой бутылке, наполните ее землей для горшечных культур и не забудьте положить внутрь головки лука.
Урожай вам обеспечен.

Сельдерей


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Для нового урожая используйте основание стебля сельдерея. Сначала поместите его в емкость с водой на три дня, а затем посадите в землю.

Базилик


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Новое растение выращивают из черенков. Воду надо менять ежедневно, чтобы черенки не покрылись слизью.

Лимонник


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Поместите верхушки корней в стакан с водой и поставьте его на подоконник. Приблизительно через три недели корешки пойдут в рост, и тогда их нужно будет посадить в горшок с землей.

Салат-латук


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Салат-латук можно вырастить из нижней части головки растения. Лишь поместите ее в емкость, на дне которой находится небольшое количество воды. Как только начнут отрастать новые листочки, посадите растение в горшечный грунт.

Батат \ Сладкий картофель


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Вы можете выращивать сладкий картофель в банке на подоконнике, куда легко может проникнуть солнечный свет. Через несколько дней вы увидите, что появились новые ростки.

Имбирь


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Чтобы вырастить имбирь, надо взять свежий корень и посадить его в горшок, частично присыпав землей.

Бок-чой\ Китайская листовая капуста


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Просто поместите верхушку корня капусты в воду. Через две недели пересадите ее в горшок с землей. Вскоре у вас вырастет новое растение.

Кинза


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Для выращивания кинзы берут отрезанные стебельки и ставят их в стакан с водой. Когда они достаточно отрастут, их пересаживают в землю.

Лук-перо


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Достаточно пяти дней, чтобы вырастить полноценное растение из обрезков. Отрежьте стебли приблизительно в 2-3 сантиметрах от корней и поместите их в стаканчик с небольшим количеством воды. Стакан поставьте в хорошо освещенное место.

Розмарин


15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Верхушки побегов, длинной 5-6 сантиметров, помещают в стакан с водой и вскоре получают прекрасную ароматную приправу ко многим блюдам. Растение настолько популярно, что вы обязательно найдете ему применение.

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