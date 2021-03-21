15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Все знают, что овощи вырастают из семян. Но далеко не каждый знает, что есть много овощных культур, которые можно вырастить из остатков и обрезков. Нужны лишь вода, подходящая емкость, солнечный свет – и вы обеспечите себя органической свежей зеленью, не выходя из дома.
Представляем вашему вниманию 15 овощных культур, которые вы покупаете один раз на рынке, а затем без конца можете выращивать у себя на подоконнике.
Морковная ботва
Морковную ботву можно выращивать из отрезанных верхушек моркови. Просто поместите эти верхушки в емкость с небольшим количеством воды и поставьте на подоконник или лоджию.
Чеснок
Зеленый росток появляется из каждого зубчика чеснока. Просто поместите зубчики в маленькую чашку с небольшим количеством воды, и зелень пусть себе растет. Стрелки чеснока имеют не такой острый вкус, как сам чеснок, ими можно приправлять макароны, салаты и другие блюда.
Зеленый лук
Зеленый лук выращивать легче всего. Его надо обрезать приблизительно в сантиметрах 2-3 от корней и поставить в стакан с водой.
Лук-порей
Его выращивают так же, как и зеленый лук. Вы просто обрезаете его приблизительно в 4-5 сантиметрах от корней и помещаете в емкость с водой.
Выращиваем лук в вертикальном положении
Ножницами сделайте несколько отверстий в большой пластиковой бутылке, наполните ее землей для горшечных культур и не забудьте положить внутрь головки лука. Урожай вам обеспечен.
Сельдерей
Для нового урожая используйте основание стебля сельдерея. Сначала поместите его в емкость с водой на три дня, а затем посадите в землю.
Базилик
Новое растение выращивают из черенков. Воду надо менять ежедневно, чтобы черенки не покрылись слизью.
Лимонник
Поместите верхушки корней в стакан с водой и поставьте его на подоконник. Приблизительно через три недели корешки пойдут в рост, и тогда их нужно будет посадить в горшок с землей.
Салат-латук
Салат-латук можно вырастить из нижней части головки растения. Лишь поместите ее в емкость, на дне которой находится небольшое количество воды. Как только начнут отрастать новые листочки, посадите растение в горшечный грунт.
Батат \ Сладкий картофель
Вы можете выращивать сладкий картофель в банке на подоконнике, куда легко может проникнуть солнечный свет. Через несколько дней вы увидите, что появились новые ростки.
Имбирь
Чтобы вырастить имбирь, надо взять свежий корень и посадить его в горшок, частично присыпав землей.
Бок-чой\ Китайская листовая капуста
Просто поместите верхушку корня капусты в воду. Через две недели пересадите ее в горшок с землей. Вскоре у вас вырастет новое растение.
Кинза
Для выращивания кинзы берут отрезанные стебельки и ставят их в стакан с водой. Когда они достаточно отрастут, их пересаживают в землю.
Лук-перо
Достаточно пяти дней, чтобы вырастить полноценное растение из обрезков. Отрежьте стебли приблизительно в 2-3 сантиметрах от корней и поместите их в стаканчик с небольшим количеством воды. Стакан поставьте в хорошо освещенное место.
Розмарин
Верхушки побегов, длинной 5-6 сантиметров, помещают в стакан с водой и вскоре получают прекрасную ароматную приправу ко многим блюдам. Растение настолько популярно, что вы обязательно найдете ему применение.
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