15 овощных культур, которые можно выращивать дома на подоконнике

Все знают, что овощи вырастают из семян. Но далеко не каждый знает, что есть много овощных культур, которые можно вырастить из остатков и обрезков. Нужны лишь вода, подходящая емкость, солнечный свет – и вы обеспечите себя органической свежей зеленью, не выходя из дома.



Представляем вашему вниманию 15 овощных культур, которые вы покупаете один раз на рынке, а затем без конца можете выращивать у себя на подоконнике.



Морковная ботва

Чеснок

Зеленый лук

Лук-порей

Выращиваем лук в вертикальном положении

Сельдерей

Базилик

Лимонник

Салат-латук

Батат \ Сладкий картофель

Имбирь

Бок-чой\ Китайская листовая капуста

Кинза

Лук-перо

Розмарин