Почему мегазвезда польского кино «Ведьмак» Михал Жебровский женился только в 37 лет

Звезда польского кинематографа Михал Жебровский.

Перелистывая страницы биографии

Михал Жебровский. Первые роли.

Михал Жебровский в молодые годы.

Михал Жебровский.

Актер Михал Жебровский.

Михал Жебровский и кинематограф. Роли, прославившие актера

Михал Жебровский в роли Яна Скшетуского.

Михал Жебровский и Изабелла Скорупко в кинофильме «Огнем и мечом».

Богун -Домогаров./Елена Курцевич - Изабелла Скорупко и Ян Скшетуский - Михал Жебровский.

Михал Жебровский в кинофильме «Пан Тадеуш».

Актер Михал Жебровский в кинофильме «Пан Тадеуш».

Михал Жебровский в сериале «Ведьмак».

Михал Жебровский в роли Белого Волка в сериале «Ведьмак».

Михал Жебровский к роли славного воина Земовита в кинофильме «Когда солнце было богом».

Михал Жебровский (воин Земовит) и Марина Александрова (Дзива) в кинофильме «Когда солнце было богом».

Михал Жебровский в фильме «1612: Хроники смутного времени».

Михал Жебровский в кинофильме «В стиле Jazz» (2010).

На съемках фильма Станислава Говорухина «Сердца четырех». / Михал Жебровский в украинском сериале «Дорога в пустоту».

Михал Жебровский.

Личная жизнь секс-символа польского кинематографа

Михал Жебровский - секс-символ польского кинематографа.

Михал Жебровский и его жена Александра Адамчик.

Михал Жебровский с супругой.

Михал Жебровский и его жена Александра Адамчик.

Награды, почести, хобби

Михал Жебровский – обладатель ряда почетных кинонаград: дважды лауреат национальной кинопремии «Орлы» в номинации «Лучшая мужская роль» за работы в картинах «Огнем и мечом» (1999) и «Ведьмак» (2002); обладатель кинопремий «Орлы» и «Золотая утка» за роль в драме «Удары» (2004).

Михал Жебровский.