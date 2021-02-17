Почему мегазвезда польского кино «Ведьмак» Михал Жебровский женился только в 37 лет

Славный воин и благородный шляхтич, Ведьмак и польский гетман, а также современный герой-любовник - вот краткий перечень ролей звезды польского кинематографа Михала Жебровского, нетривиальная харизма и брутальная внешность которого и определила характер его амплуа. Войдя в десятку самых популярных актеров Польши, а также и в десятку самых красивых мужчин страны, он любим и узнаваем не только у себя на Родине. В его фильмографии много международных проектов, в том числе и российских.
Звезда польского кинематографа Михал Жебровский.
Красавец-актер великолепен и органичен в любой сыгранной им роли, поэтому и неудивительно, что фильмы с участием Михала имеют громкий успех во всем мире. Причем обожает актера не только женская часть аудитории, но и мужская. Мужественность и брутальность, благородство и сентиментальность, а также незаурядные природные данные - звенья цепи, создавшие звездный имидж нашему герою. Сегодня мы вспомним некоторые из ролей Жебровского, а также расскажем о личной жизни секс-символа польского кино.
Перелистывая страницы биографии
Михал родился 1972 году в столице Польши, Варшаве. Мальчишка с малолетства грезил об актерской карьере и театральных подмостках. Родители, видя в сыне задатки артиста, всецело поддерживали сына в его желаниях, хотя сами не имели творческого образования. Отец Михала – человек технической профессии, мама – врач, заведующая родильным отделением в Варшавской клинике.
Михал Жебровский. Первые роли.
Воспитывая сына в относительной строгости, мать с отцом не потакали его прихотям, но при этом и не ограничивали свободу. Они учили уважать чужое мнение и много трудиться, чтобы достичь задуманного. Своими успехами, по признанию самого актера, он обязан именно близким, которые наставляли на путь истинный и верили его талант.
Что любопытно, Михал с детства видел себя артистом вовсе не кино, а театра. Ему очень импонировало живое внимание публики, поэтому он с удовольствием выходил на сцену в школьные годы, участвуя в творческих конкурсах. Будущий актер еще лицеистом посещал кружок декламаторов и неоднократно брал призовые места за лучшее прочтение литературных произведений.
Михал Жебровский в молодые годы.
При этом нужно сказать, что по остальным предметам Михал никак не мог похвастаться такими успехами. Ему совершенно не шли на ум точные науки. «И вообще я был трудноуправляемым ребенком, упрямым, противоречивым, обидчивым», - вспоминает он сейчас с улыбкой.
Михал Жебровский.
Окончив в 1991 году Варшавский общеобразовательный лицей, Жебровский сразу же становится студентом Государственной высшей театральной школы в Варшаве (нынче Академия). Именно здесь он получил свой первый актерский опыт. Талантливого третьекурсника с привлекательной внешностью пригласили сняться сразу в двух телеспектаклях: «Самоволка» и «Снимем комнату…» (1993). А через год состоялся его театральный дебют в роли Джимми Портера в спектакле «Оглянись во гневе».
Актер Михал Жебровский.
Театральные подмостки стали для Михала тем, о чем мечтал и грезил с юных лет. Да и артистическая карьера его развивалась превосходно. После окончания вуза, на протяжении нескольких лет Жебровский работал исключительно, как театральный актер. Театроведы все в один голос отмечали, что талантливый актер полностью вживается в исполняемые роли, заставляя зрителя искренне сопереживать и верить в то, что он создает на сцене. И, разумеется, яркая привлекательная внешность и зрелое актерское мастерство Михала не могли остаться незамеченными кинематографистами.
Михал Жебровский и кинематограф. Роли, прославившие актера
Михал Жебровский в роли Яна Скшетуского.
Роль в сериале «Слава и хвала», рассказывающем о жизни польской интеллигенции в период 1914-1947 годов, стала для Михала знаковой. Актерскую работу Жебровского заметил патриарх польского кино – оскароносный режиссер Ежи Гофман. Он как раз подбирал актерский состав для съемок своей исторической мелодрамы «Огнем и мечом» (1999) по одноименному роману Генрика Сенкевича.
Михал Жебровский и Изабелла Скорупко в кинофильме «Огнем и мечом».
Роль шляхтича Яна Скшетуского была предложена молодому актеру Михалу Жебровскому, о чем Гофман ни разу не пожалел. А Михал в один момент стал знаменит и востребован, и не только в отечественном кинематографе.
Но, чтобы сыграть благородного пана, артисту пришлось хорошо поработать над собой: усовершенствовать свое искусство езды верхом, а также обучиться фехтованию. Но все усилия оказались не напрасными, ведь Гофман позже не раз приглашал Жебровского на роли в своих фильмах.
Богун -Домогаров./Елена Курцевич - Изабелла Скорупко и Ян Скшетуский - Михал Жебровский.
Жебровский настолько блестяще воплотил образ благородного польского офицера, что влюбил в себя миллионы зрителей, а особенно зрительниц, не только в Польше, но и в России, Украине, Чехии, Испании и других странах, где состоялся прокат фильма. Успеху картины также способствовал и ее показ на Каннском кинофестивале.
Михал Жебровский в кинофильме «Пан Тадеуш».
Михал Жебровский настолько был прекрасен и как типаж, и как актер, что тут же получил несколько предложений от именитых мэтров польского кинематографа. Анджей Вайда отдал Михалу главную роль в драме «Пан Тадеуш» (1999), которая в разы добавила популярности актеру. Неудивительно, что после этого он возглавил рейтинг самых популярных польских актеров кино.
Актер Михал Жебровский в кинофильме «Пан Тадеуш».
А в 2002 году Жебровский появился в эпизодической роли в военной драме «Пианист» культового режиссера Романа Поланского.
Михал Жебровский в сериале «Ведьмак».
Однако триумфом в том же, 2002 году, стал для Жебровского выход фэнтези-сериала «Ведьмак», в котором он сыграл главного героя – Геральта из Ривии по прозвищу Белый Волк. Эта роль сделала из актера мегазвезду польского кино.
Михал Жебровский в роли Белого Волка в сериале «Ведьмак».
За эту работу он был номинирован на награду Польской киноакадемии в категории «Главная мужская роль», а по словам самого Жебровского, таксисты при случае до сих пор благодарят его за Геральта.
Михал Жебровский к роли славного воина Земовита в кинофильме «Когда солнце было богом».
Одна из главных ролей досталась Михалу (воин Земовит) в киноленте«Когда солнце было богом» (2003) - мэтра польского кино Ежи Гофмана, создавшего вольную экранизацию исторического романа «Старинное предание» Юзефа Крашевского. В этом фильме актера вновь свела судьба с Богданом Ступкой (Попел). Очень органично в кинофильме наш герой смотрелся в дуэте с российской киноактрисой Мариной Александровой (Дзива).
Михал Жебровский (воин Земовит) и Марина Александрова (Дзива) в кинофильме «Когда солнце было богом».
Со временем его фильмографию пополнили новые киноленты, где с новой силой проявился его яркий драматический талант актера : Магдалены Пекож «Удары» (2004) и Анджея Северина «Кто никогда не жил…» (2005).
Михал Жебровский в фильме «1612: Хроники смутного времени».
В 2007-м в карьере Жебровского началась новая веха, он был приглашен российским режиссером Владимиром Хотиненко на роль польского гетмана Кибовского в исторической кинодраме «1612», которая описывает этап российской истории начала XVII века, названного Смутным временем. Польский актер снялся в роли гетмана, влюбленного в царевну Ксению Годунову.
Михал Жебровский в кинофильме «В стиле Jazz» (2010).
Первый опыт съемок в России оказался настолько удачным, что вскоре актер с удовольствием принимает предложение мэтра российского кинематографа Станислава Говорухина сняться в мелодраме «В стиле Jazz» (2010).
На съемках фильма Станислава Говорухина «Сердца четырех». / Михал Жебровский в украинском сериале «Дорога в пустоту».
Однако за все годы работы в кино Жебровского не оставляли мысль о театральных подмостках. За свою карьеру Михалу пришлось сотрудничать с разными театрами, однако как показал опыт, актер, в силу своего характера, не всегда и не во всем был согласен с порядками и законами того или иного храма искусства. Поэтому в 2010 году он стал соучредителем собственного театра под названием «Шестой этаж» и теперь сам воспитывает молодых актеров.
Михал Жебровский.
К слову сказать, Михал Жебровский по-прежнему востребован и много снимается. С 2011 года он начал сниматься в главной роли профессора-хирурга Анджея Фальковича в популярном польском сериале «В добре и в зле».
Личная жизнь секс-символа польского кинематографа
Михал Жебровский - секс-символ польского кинематографа.
Звезда польского кино долгое время оставался холостым, тщательно скрывая личную жизнь от назойливых поклонниц и журналистов. А те, в свою очередь, недоумевали, как этот статный красавец может так долго оставаться неженатым и не давали ему проходу.
На самом же деле, Михал ждал ту единственную, которая и в горе и радости... Перед его глазами всегда был и есть пример его родителей, которые живут в любви и согласии вот уже шестой десяток лет. Поэтому лишь в 37 лет в биографии Жебровского появился статус - «женат». Избранницей актера стала маркетолог Александра Адамчик, которая моложе своего знаменитого супруга на 14 лет.
Михал Жебровский и его жена Александра Адамчик.
Их история любви весьма удивительна. В первый раз будущие супруги увиделись, когда Михалу было восемнадцать, а Оле (так ласково называет жену Михал) – пять лет. Мама девочки дружила со старшей сестрой актера, их семьи часто проводили вместе отпуск. Спустя годы пара случайно встретилась на курсах по маркетингу и после уже не расставалась.
Михал Жебровский с супругой.
В 2009 году главный сердцеед Польши, наконец-то, сочетался законным браком, обвенчавшись со своей возлюбленной. В марте 2010 года у них родился сын Францишек, а следом за ним и второй. Счастливые родители его назвали Хенриком.
Михал Жебровский и его жена Александра Адамчик.
Михал и Александра в браке уже 11 лет. Это очень красивая, гармоничная и счастливая пара, однако есть одно «но»: любимый актер жены Михала Жебровского – …Райан Гослинг!
Награды, почести, хобби
Михал Жебровский – обладатель ряда почетных кинонаград: дважды лауреат национальной кинопремии «Орлы» в номинации «Лучшая мужская роль» за работы в картинах «Огнем и мечом» (1999) и «Ведьмак» (2002); обладатель кинопремий «Орлы» и «Золотая утка» за роль в драме «Удары» (2004).
Жебровский за всю творческую карьеру был удостоен многих кинематографических и театральных наград, его номинировали на «Золотого орла» за лучшую мужскую роль, 2015-м Министерством культуры Польши был награжден бронзовой медалью Zasłużony Kulturze Gloria Artis. И этот перечень можно продолжить.
Михал Жебровский.
Однако, надо отметить, что актер – личность разносторонняя, и сфера интересов Михала не ограничивается кинематографом: многие поклонники знают его как талантливого певца, он увлекается боксом и гольфом. Он и до сих пор не оставляет любимого хобби.
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