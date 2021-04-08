10 сестёр, которые оставались в тени своих талантливых и известных братьев

История не всегда благоволит к сестрам известных исторических личностей. Обычно они остаются в тени своих знаменитых братьев, несмотря на то, что зачастую не уступают им ни в чем, а иногда даже бывают талантливее. И жизнь их часто заканчивается трагически.
Мария Анна Моцарт
Мария Анна Моцарт, старшая сестра Вольфганга Амадея, как и брат, была музыкальным гением. Уроки музыки давал ей отец, и в 12 лет она прекрасно исполняла очень трудные музыкальные произведения. Вольфганг же получил прекрасное образование. Много лет они с Марией давали совместные концерты в Европе, собирая полные залы.
Когда Марии исполнилось 18 лет, она прервала свою музыкальную карьеру – так решил отец. Вольфганг всегда восхищался своей одаренной сестренкой, особенно ему нравилась одна из музыкальных композиций, сочиненных ею, о чём не раз упоминалось в его переписке. К сожалению, это произведение до наших дней не сохранилось.
Розали По
Жизнь самого Эдгара По была непростой, а жизнь его младшей сестры Розалии можно назвать трагичной. С детского возраста няня успокаивала их с помощью джина и опиума. После смерти родителей дети попали в разные приемные семьи, Маккензи и Аллана. Розали отставала как в умственном, так и физическом развитии, возможно, виной тому были алкоголь и наркотики, к которым ее приучила няня.
Розали страдала меланхолией и депрессией, а у брата не хватало времени заниматься ею. После смерти приемной матери, она оказалась на улице. Брат Эдгар к тому времени умер. Полностью подавленная и сломленная жизнью, Розали скончалась в приюте.
Сестры Уайлда
Эмили и Мэри были сводными сестрами Оскара Уайлда. Знал ли он об их существовании или нет – остается неизвестным. Они были незаконнорожденными детьми отца Оскара, уважаемого хирурга, который предпочитал умалчивать об их существовании. В 1871, когда Эмили было 24 года, а Мэри 22, он отправил их жить к родственникам в Ирландию.
В их честь был организован бал, во время которого на Эмили от камина загорелось платье. Одежда на Мэри, которая пыталась потушить огонь, также вспыхнула. От полученных ожогов Мэри скончалась в считанные дни, а Эмили мучилась в течение трех недель. Их отец и в этом случае постарался, чтобы история с сестрами не получила широкой огласки.
Мюриэль Эрхарт
Одна из двух сестер Эрхард – известная писательница и летчица Амелия – без вести пропала во время полета. Ее сестра Мюриэль также была известна как общественная активистка, писательница, лауреат премий. Большую часть своей жизни она прожила в Медфорде, Массачусетс, преподавая английский язык в средней школе.
Она была общественной активисткой, членом нескольких комитетов и организаций и охотно помогала другим преподавателям. В 1979 году ей был присвоен титул “Жительница Медфорда года”, ее поэзия отмечалась наградами. Мюриэль написала несколько образовательных статей, биографию своего мужа и историю жизни сестры Амелии. Умерла она во сне в 1998 году в возрасте 98 лет.
Катрина Райт
У Орвилл и Уилбур Райт – отцов-основателей мировой авиации – не только была сестра, но она даже летала с ними. Получив степень бакалавра и работая учителем, она также помогала своим братьям в их коммерческих делах. Катрина вдохновляла своих братьев на новые эксперименты, следила за прессой, находила для них спонсоров и инвесторов и предоставляла научную информацию.
Когда самолет одного из братьев потерпел крушение, пассажир погиб, а сам брат был тяжело ранен, она ухаживала за ним и помогла подняться с больничной койки. Французское правительство наградило Катрин Орденом Почетного легиона. В возрасте 50 лет она вышла замуж за старого друга, но через три года умерла от быстротекущей пневмонии.
Илзе Браун
Старшая из трех сестер Браун, Ильзе, работала регистратором у еврейского доктора и была далека от нацистских взглядов, когда ее сестра Ева близко познакомилась с Гитлером. После принятия Нюрнбергских расовых законов, Ильзе пришлось для собственной безопасности оставить работу, но на предложение Евы устроить ее личным врачом Гитлера она не соглашалась.
Но тем не менее встреча с Гитлером для Ильзе была неизбежной. И когда это случилось, он не произвел на нее должного впечатления, особенно поразили его руки – слишком белые и женственные. Впоследствии Ильзе стала успешной журналисткой в одной из правых газет. Она скончалась в 1979 в Мюнхене от рака.
Паула Гитлер
У Адольфа Гитлера была одна родная сестра, Паула. Будучи в детстве избиваемым своим отцом, Гитлер и сам нередко поднимал руку на свою сестру. Сама Паула, однако, считала эти побои полезными для своего воспитания. Выяснилось, что она была помолвлена с известным нацистом, погубившим в газовых камерах 4,000 человек, Эрвином Джекелиусом. В отличие от сестры Евы – Ильзе, Паула поддерживала нацистское движение. После войны она жила под вымышленным именем под Берхтесгаденом и умерла в 1960 году.
Вильгельмина Ван Гог
Немногим известно, что младшая сестра художника Винсента ван Гога, Вильгельмина, провела десятилетки в сумасшедшем доме. После смерти двух своих братьев, Вильгельмина устроилась работать в больнице. Она была одной из первых феминисток и помогала в сборе денег для открытия голландского национального бюро работы для женщин.
Неожиданно Вильгельмина надолго исчезла. А в 1902 году ее доставили в психиатрическую лечебницу с диагнозом деменции (приобретенное слабоумие) в возрасте 40 лет. Там она провела еще 40 лет. Что произошло с ней в период между ее работой в больнице и помещением в психиатрическую лечебницу, и была ли она действительно безумна, вряд ли станет когда-либо известным.
Сундара Нанда
Нанда, сводная сестра Будды, принадлежала к царскому роду и росла очень воспитанной и красивой. Многие члены её семьи, следуя учению Будды, отправлялись скитаться по свету для достижения Просветления. И Нанда, следуя их примеру, поступила также. Но все ее мысли были направлены лишь на поддержание собственной красоты.
Однажды Будда позвал ее к себе и, зная о ее увлечении физической красотой, вызвал в её воображении картину превращения красивой молодой женщины в старуху, чем потряс Нанду до глубины души. С тех пор она начала настойчиво заниматься практикой медитации, размышляя о непостоянстве и нечистоте тела, для достижения Просветления.
Ама Джетсун Пема
Джетсун – младшая сестра Далай-Ламы XIV. Надеясь в дальнейшем работать у брата, она поступила учиться в секретарский колледж в Лондоне. Но окружающая католическая среда не способствовала занятиям буддизмом, и она выбрала изучение английского и французского языков. Но судьба уготовила для Джетсун совсем иную роль.
В 1959 году, Далай-Лама, духовный лидер Тибета, вынужден был бежать от китайцев в Индию. Тысячи тибетских детей, став сиротами, тоже отправились в Индию. Далай-Лама основал для них Тибетскую детскую деревню, а присматривать за детьми стала Джетсун Пема, нежно называемая “Мать Тибета”. И только в 73 года Джетсун, наконец, начинает изучать буддизм.
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