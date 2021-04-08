10 сестёр, которые оставались в тени своих талантливых и известных братьев

История не всегда благоволит к сестрам известных исторических личностей. Обычно они остаются в тени своих знаменитых братьев, несмотря на то, что зачастую не уступают им ни в чем, а иногда даже бывают талантливее. И жизнь их часто заканчивается трагически.









Мария Анна Моцарт

Розали По

Сестры Уайлда

Мюриэль Эрхарт

Катрина Райт

Илзе Браун

Паула Гитлер

Вильгельмина Ван Гог

Сундара Нанда

Ама Джетсун Пема