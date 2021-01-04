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Проверенный способ, как легко восстановить биту шуруповерта в кратчайший срок


Проверенный способ, как легко восстановить биту шуруповерта в кратчайший срок

Как и любой другой инструмент, бита шуруповерта постепенно приходит в негодность в результате длительного использования. Быстрее всего портятся крестовые биты. Когда головка изнашивается, то большинство хозяев решает просто выкинуть старую насадку и приобрести новую. В действительности же бите можно подарить вторую жизнь. Процесс реставрации займет чуть больше минуты.

Износить биту не сложно. /Фото: notperfect.ru.

Износить биту не сложно. /Фото: notperfect.ru.

 

Чаще всего изнашиваются именно биты с крестовым наконечником. Уголки биты стачиваются и ломаются, в результате чего она больше не может выполнять свои прямые функции. В таком виде насадка для инструмента становится откровенно бесполезной. Если крестовина была сломана не до самого своего основания, то ситуацию можно исправить всего за минуту. Для этого понадобятся тиски, а также ножовка или напильник.
Нужно срезать вот эту часть. /Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru

Нужно срезать вот эту часть. /Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru

 

Все что нужно сделать – это срезать ту часть крестовой биты, грани которой износились, оставив ту часть инструмента, которая все еще может использоваться по назначению. После выполнения обрезания рекомендуется также зачистить биту при помощи напильника по металлу с меньшей зернистостью и пройтись наждачной бумагой.

Будут как новые. /Фото: postila.ru.

Будут как новые. /Фото: postila.ru.

 

Стоит также помнить о том, что современные инструменты далеко не всегда делаются из материалов высокого качества. А потому после покупки бит рекомендуется самостоятельно осуществить их закалку. Это позволит значительно продлить срок их эксплуатации. Для закаливания биты понадобится добыть горелку. Нагревать до красна инструмент не нужно. Сразу после термической обработки биту следует окунуть на 7-10 секунд в моторное масло или холодную воду.
Биты следует закалить. /Фото: yandex.ru.

Биты следует закалить. /Фото: yandex.ru.

 

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Проверенный способ, как легко восстановить биту шуруповерта в кратчайший срок

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Проверенный способ, как легко восстановить биту шуруповерта в кратчайший срокПодписаться на мой Instagram

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