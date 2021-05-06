Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему в стародавние времена для ведения войны были важны сборщики мочи


Почему в стародавние времена для ведения войны были важны сборщики мочи

Один известный политик в свое время сказал: «Деньги – кровь войны». Данная формула была справедлива для большей части человеческой истории. Правда, в Новое время на звание главной смазки военного ремесла с точки зрения экономики могла бы претендовать такая не слишком достойная обсуждения в приличных кругах вещь, как моча. В свое время без представительного количества мочи воевать было бы невозможно.

Собирали мочу с древних времен. /Фото: ya.ru.

Собирали мочу с древних времен. /Фото: ya.ru.

 

Человеческая моча – это водный раствор мочевины в котором обитают уробактерии. Последние стремительно превращают раствор мочевины в раствор аммиака. И именно аммиак является ценнейшим химическим сырьем с огромным ассортиментом применений. Это сегодня его научились синтезировать на специальных заводах. В стародавние времена приходилось поступать иначе… Получать аммиак из мочи люди научились достаточно давно, оценив по достоинству полезные качества естественного продукта собственной жизнедеятельности.
Моча использовалась в выделке коже и ткацком деле. /Фото: info-farm.ru.

Моча использовалась в выделке коже и ткацком деле. /Фото: info-farm.ru.

 

Собирали мочу специальные сборщики. В городах они ходили каждый день по домам и собирали содержимое ночных горшков, после чего сдавали собранную мочу в мастерские. За каждое ведро платили по несколько мелких монеток.
Собранное содержимое «поганых ведер» в итоге находило самое широкое применение. Отдельно при этом ценилось содержимое ночных горшков из-под детей. Считалось, что их моча чище и лучше.
Мочу использовали для создания красителей и отбеливателей. /Фото: club.season.ru.

Мочу использовали для создания красителей и отбеливателей. /Фото: club.season.ru.

 

В первую очередь моча человека применялась в сукновальных и кожевенных мастерских. Все потому, что аммиачный раствор отлично справлялся с жиром и помогал удалять остатки плоти, волос и шерсти со шкур. Немаловажно и то, что правильно выдержанная в аммиачном растворе кожа выделывалась намного лучше и быстрее. Помимо этого аммиак был нужен для создания красящих веществ, а еще он являлся по сути единственным отбеливателем до начала активного развития химической промышленности в XIX веке.
Но самое главное - это производство пороха. /Фото: allzip.org.

Но самое главное - это производство пороха. /Фото: allzip.org.

 

Но самое главное в условиях позднего Средневековья и раннего Нового времени было то, что моча и аммиачный раствор использовался мануфактурами для получения нитрата калия – селитры. А последняя была (и является) важнейшим ингредиентом при производстве пороха. В Новое время мастерские нуждались просто в неимоверном количестве человеческой мочи для производства легковоспламеняющейся субстанции.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему в стародавние времена для ведения войны были важны сборщики мочи

И не забудьте:
Почему в стародавние времена для ведения войны были важны сборщики мочиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как я пришёл в мир инвестиций.

Читать
чем плохи кредитные карты
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

чем плохи кредитные карты

Инвестирование , 7 простых шагов к успеху...
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Инвестирование , 7 простых шагов к успеху...

Долги вынудили Проклову продать квартиру в центре Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Долги вынудили Проклову продать квартиру в центре Москвы

Сбербанк объявил о повышении ипотечной ставки
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Сбербанк объявил о повышении ипотечной ставки

Bit Digital добыла 1013 BTC за первый квартал
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Bit Digital добыла 1013 BTC за первый квартал

Гречку больше не вывозим: Доведет ли подорожание продуктов до очередного кризиса?
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Гречку больше не вывозим: Доведет ли подорожание продуктов до очередного кризиса?

Мировой рынок сырья может повторить сценарий 2011 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Мировой рынок сырья может повторить сценарий 2011 года

Римское золото в глухом лесу: монеты ждали несколько веков
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Римское золото в глухом лесу: монеты ждали несколько веков

4
«А с виду приличный мужчина»: камера сняла инцидент в Сбербанке в Приморье
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

«А с виду приличный мужчина»: камера сняла инцидент в Сбербанке в Приморье

Тамбовская УК задолжала более 2 млн рублей за тепловую энергию
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

Тамбовская УК задолжала более 2 млн рублей за тепловую энергию

Индекс МосБиржи не видит преград
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

Индекс МосБиржи не видит преград

В России резко подорожали овощи и мясо
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В России резко подорожали овощи и мясо

Недельный уровень инфляции в России остался на отметке 0,2%
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Недельный уровень инфляции в России остался на отметке 0,2%

Прокловой пришлось продать квартиру в Москве из-за долгов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Прокловой пришлось продать квартиру в Москве из-за долгов

Россия зарегистрировала вакцину против коронавируса «Спутник-лайт»
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Россия зарегистрировала вакцину против коронавируса «Спутник-лайт»

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 7 мая? Анализ сделок четверга. Подготовка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 7 мая? Анализ сделок четверга. Подготовка

Потерявшим «Тройку» москвичам объяснили, как перевести средства на новую карту
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Потерявшим «Тройку» москвичам объяснили, как перевести средства на новую карту

Донецк защитил граждан ДНР от рэкета украинских банков
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Донецк защитил граждан ДНР от рэкета украинских банков

Житель Новороссийска перевел на счет мошенников 244 тыс. рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Житель Новороссийска перевел на счет мошенников 244 тыс. рублей

В Туркмении ветеранов обязали сдавать деньги на подарки к 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

В Туркмении ветеранов обязали сдавать деньги на подарки к 9 Мая

Новое поколение Toyota Hilux — пикап с обновленным мотором и ходовой частью
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Новое поколение Toyota Hilux — пикап с обновленным мотором и ходовой частью

Нанопроцессор размером с ноготь человека появится в продаже в 2024 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Нанопроцессор размером с ноготь человека появится в продаже в 2024 году

«Богатые тоже платят»: стали известны подробности развода Билла и Мелинды Гейтс
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

«Богатые тоже платят»: стали известны подробности развода Билла и Мелинды Гейтс

Жизнь взаймы - россияне берут рекордные кредиты
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

Жизнь взаймы - россияне берут рекордные кредиты

Росстат опубликовал данные по уровню недельной инфляции в РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Росстат опубликовал данные по уровню недельной инфляции в РФ

Российские банки не планируют увеличивать число отказов в ипотеке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Российские банки не планируют увеличивать число отказов в ипотеке

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 7 мая? Анализ сделок четверга. Подготовка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 7 мая? Анализ сделок четверга. Подготовка

Доллар подешевел до 74,52 рубля
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Доллар подешевел до 74,52 рубля

Звезда "Маски" Кирилл Туриченко рассказал, как выиграл и не получил 1 млн долларов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Звезда "Маски" Кирилл Туриченко рассказал, как выиграл и не получил 1 млн долларов

Россиянам рассказали, в каких регионах продаются самые дорогие частные дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Россиянам рассказали, в каких регионах продаются самые дорогие частные дома

ЦБ РФ уже четвертый год подряд терпит одни убытки
Материал, выбранный редакторами МиртесенMMGP.com — новости из сферы финансов и инвестиций

ЦБ РФ уже четвертый год подряд терпит одни убытки

Картина дня

наверх