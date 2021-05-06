Почему в стародавние времена для ведения войны были важны сборщики мочи

Один известный политик в свое время сказал: «Деньги – кровь войны». Данная формула была справедлива для большей части человеческой истории. Правда, в Новое время на звание главной смазки военного ремесла с точки зрения экономики могла бы претендовать такая не слишком достойная обсуждения в приличных кругах вещь, как моча. В свое время без представительного количества мочи воевать было бы невозможно.
Собирали мочу с древних времен. /Фото: ya.ru.
Человеческая моча – это водный раствор мочевины в котором обитают уробактерии. Последние стремительно превращают раствор мочевины в раствор аммиака. И именно аммиак является ценнейшим химическим сырьем с огромным ассортиментом применений. Это сегодня его научились синтезировать на специальных заводах. В стародавние времена приходилось поступать иначе… Получать аммиак из мочи люди научились достаточно давно, оценив по достоинству полезные качества естественного продукта собственной жизнедеятельности.
Моча использовалась в выделке коже и ткацком деле. /Фото: info-farm.ru.
Собирали мочу специальные сборщики. В городах они ходили каждый день по домам и собирали содержимое ночных горшков, после чего сдавали собранную мочу в мастерские. За каждое ведро платили по несколько мелких монеток. Собранное содержимое «поганых ведер» в итоге находило самое широкое применение. Отдельно при этом ценилось содержимое ночных горшков из-под детей. Считалось, что их моча чище и лучше.
Мочу использовали для создания красителей и отбеливателей. /Фото: club.season.ru.
В первую очередь моча человека применялась в сукновальных и кожевенных мастерских. Все потому, что аммиачный раствор отлично справлялся с жиром и помогал удалять остатки плоти, волос и шерсти со шкур. Немаловажно и то, что правильно выдержанная в аммиачном растворе кожа выделывалась намного лучше и быстрее. Помимо этого аммиак был нужен для создания красящих веществ, а еще он являлся по сути единственным отбеливателем до начала активного развития химической промышленности в XIX веке.
Но самое главное - это производство пороха. /Фото: allzip.org.
Но самое главное в условиях позднего Средневековья и раннего Нового времени было то, что моча и аммиачный раствор использовался мануфактурами для получения нитрата калия – селитры. А последняя была (и является) важнейшим ингредиентом при производстве пороха. В Новое время мастерские нуждались просто в неимоверном количестве человеческой мочи для производства легковоспламеняющейся субстанции.
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