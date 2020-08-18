Секретная авиашкола Сталина в Липецке

После подписания в июне 1919 года Версальского договора, Германия лишилась возможности иметь регулярную армию, в том числе развивать авиацию и подготавливать профессиональные кадры. В поисках выхода из положения, немецкое руководство обратилось к властям Советской России, предложив создать на территории страны военные центры для обучения германских офицеров. Решение вопроса растянулось на пять лет, и наконец, весной в 1925 году, в провинциальном Липецке открылся секретный учебно-испытательный центр для подготовки иностранных лётчиков.
Чем привлекало создание авиационного центра в Липецке советское и немецкое военное руководство
Молодое, но уже довольно влиятельное в мире советское государство, согласилось сотрудничать с Германией, имея свои интересы. Если немцы хотели обрести плацдарм, чтобы совершенствовать лётную выучку и технологию полёта, то большевики планировали перенимать опыт военного пилотирования и получать информацию о новых западных авиамоделях. Тем более такое право СССР, как хозяин, получал бесплатно, вместе с финансированием и материальным обеспечением, необходимым для возведения инфраструктуры авиационного центра. Договор о строительстве липецкой лётной школы военные ведомства обеих стран подписали в Москве в середине апреля 1925 года. Официальное соглашение предусматривало обучение немцами-инструкторами как германских, так и советских офицеров. После возведения центра, немецкая сторона должна была оплачивать топливные расходы, техническое обслуживание и дополнительные стройработы. За пользование же сооружениями центра и аэродромом плата с них не предусматривалась. Начальником авиационной школы стал немец Вальтер Штар – майор, командовавший в годы Первой мировой войны истребительной эскадрильей на германско-французском фронте.
Чему обучались немецкие и советские курсанты в Липецке
Первоначально лётчики занимались тренировочными полётами, но со временем программа обучения усложнилась: появились упражнения пулемётной стрельбы по мишеням, которые буксировались самим самолётом; начались ночные полёты и учебные воздушные бои с участием истребителей. Также на специально выделенном для немцев полигоне проводились занятия по бомбометанию и стрельбе с воздуха. И в том, и в другом случае использовались деревянные макеты и многоцелевые мишени. Здесь же испытывались новые варианты прицелов и типы взрывных устройств: так в 1932 году состоялось апробирование зажигательных бомб, которые сбрасывались на конкретную цель – списанную баржу, находившуюся вдали от причала. Можно было не сомневаться, что в Германии, контролируемой Францией и Великобританией, никто бы не позволил проводить подобные эксперименты с боеприпасами и испытывать новую лётную технику.
Какие испытания проводились в Липецкой авиашколе
Помимо воздушной подготовки и наработки практики обращения с новыми боеприпасами, в авиацентре проводились испытания самолётов, которые нелегально создавались в Германии по поручению министерства рейхсвера. Так как это направление стало через пять лет приоритетным, в 1930 году авиашколу переименовали в испытательную станцию. С 1928 по 1931 гг. в Липецке прошли испытания почти 20 видов немецкой воздушной техники, которая прилетала из Германии под видом транспортных самолётов. Уже в мастерских центра, их превращали в боевые машины, оборудуя прицелами, необходимым стрелковым оружием и бомбодержателями. В 1931 году на опытной станции проходили испытания немецкие истребители «Хейнкель» модификации HD-38, HD-45, HD-46; лёгкие многоцелевые «Юнкерсы» А 20/35, А48; одноместные истребители-бипланы смешанной конструкции «Арадо» А-64; четырёхмоторные тяжёлые бомбардировщики «Дорнье» Do-P. Через год на испытание в липецкий центр поступил двухмоторный средний бомбардировщик «Дорнье» Do11а, а также гидросамолёт с функциями бомбардировщика и торпедоносца – «Хейнкель» HD59. Хотя часть моделей так и осталась в числе экспериментальных образцов, многие самолёты, благополучно пройдя испытания на советской территории, пополнили позже арсенал германской авиационной техники. Одновременно с самолётными испытаниями опробовались различные авиабомбы, бомбардировочные прицелы, бортовое радиооборудование, фотоаппаратура для аэросъёмки, навигационные системы. Для детального ознакомления с немецкой новой техникой специально из Москвы в Липецк направлялись группы советских специалистов. Так, в 1931 году станцию посетила авиагруппа из восьми человек во главе с командиром А. Томсоном. По воспоминаниям последнего, немцы не всегда охотно делились своими секретами, находя причины избегать разговора о деталях интересующего устройства. Иногда они ссылались на патент завода, иногда говорили, что данная техника уже приобретена Россией, и любезно предлагали ознакомиться с чертежами и схемами, после получения на неё документов официальным путём.
Сколько лётчиков люфтваффе было подготовлено в Липецком авиационном центре
За годы существования липецкого авиацентра в нем прошли обучение и переподготовку 120 человек. Из них 30 были опытными лётчиками-истребителями, воевавшими в Первую мировую войну; 20 – бывшими гражданскими пилотами. При этом следует учесть, что из-за нарушения техники безопасности полётов, за восемь лет погибло около 10 немецких пилотов. Кроме того, за 1927-1930 гг. школа выпустила почти сотню лётчиков – специалистов по воздушной разведке для корректировки наземного огня и фиксации месторасположения противника. С 1931 года подготовкой таких лётчиков-наблюдателей занимались уже непосредственно в Германии. Вместе с немцами обучение проходили и авиационные специалисты СССР. Общее число отечественных выпускников центра доподлинно не известно, но по подсчётам историков, и немцев, и русских пилотов насчитывалось приблизительно поровну. Правда, полёты советских лётчиков ограничивались 8,5 часами – немцы тренировали их, исходя из лётных способностей пилотов. В то же время занятия со своими соотечественниками проводились по стандартной программе, согласно которой все немецкие авиаторы получали одинаковое, и куда большее число полётных часов.
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