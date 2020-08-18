Секретная авиашкола Сталина в Липецке

После подписания в июне 1919 года Версальского договора, Германия лишилась возможности иметь регулярную армию, в том числе развивать авиацию и подготавливать профессиональные кадры. В поисках выхода из положения, немецкое руководство обратилось к властям Советской России, предложив создать на территории страны военные центры для обучения германских офицеров. Решение вопроса растянулось на пять лет, и наконец, весной в 1925 году, в провинциальном Липецке открылся секретный учебно-испытательный центр для подготовки иностранных лётчиков.









Чем привлекало создание авиационного центра в Липецке советское и немецкое военное руководство

Чему обучались немецкие и советские курсанты в Липецке

Какие испытания проводились в Липецкой авиашколе

Сколько лётчиков люфтваффе было подготовлено в Липецком авиационном центре