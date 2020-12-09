Лучшие полотенца для кухни

У хороших хозяек на кухне может и не всегда идеальный порядок, но все создано для удобства и комфорта. А поддерживать чистоту и создавать настроение помогают вещи, о значимости которых мы не всегда догадываемся. Есть одна мелочь, без которой не представить кухню — полотенца. Удобные бумажные изделия не смогли заменить красивые, яркие тканые салфетки для кухни. В этой статье мы расскажем об их видах, способах применения. Наш консультант интернет-магазин «Дом Коттон» научит выбирать эти кухонные аксессуары.

Виды полотенец на кухне

Кухонные полотенца делятся на гладкие и махровые. К гладким относятся привычные полотняные и вафельные. Вафельное тиснение — классика и хит продаж любого магазина. Гладкие льняные и хлопковые в зависимости от размеров выполняют декоративную функцию, украшают стол, ими удобно вытирать пролитые жидкости.

Махровые не подойдут для посуды, но ими удобно вытирать руки.

По способу нанесения рисунка они бывают:



Гладкокрашеные однотонные;



Набивные;



Махровые, которые в свою очередь делятся на жаккардовые и меланжевые.



По размеру различаются:



Салфетки 35*50 см, 35*70 см;



Для посуды 40*60 см;



Для рук 50*90 см, 50*70 см.



Форма — прямоугольная, квадратная и круглая.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Гладкие кухонные полотенца

Самые популярные и употребляемые в быту — полотенца из льна и хлопка. Они незаменимые помощники в хозяйственных делах. Натуральный состав и полотняное плетение нитей создают материал стойкий к повреждениям, частым стиркам. Окрашивание набивное: не линяет и сохраняет свою яркость, даже когда изделие пора менять из-за длительного использования. Плотная прочная ткань идеально подходит под экстремальные ситуации в виде пролитых жидкостей, контакта с жиром и горячими поверхностями. Самые высокие температуры при стирке не повредят крепкой ткани, уничтожая вредные бактерии и обеспечивая гигиеничность. Это полезно учитывая, что они контактируют с пищей и посудой.

Квадратные небольшие полотенца служат салфетками.

Для посуды стандарт — прямоугольная форма: поменьше для бокалов и чашек. Большие пригодятся вытирать тарелки.

Сложенное в несколько раз полотенце может служить прихваткой. Оно всегда под рукой во время готовки, а к прихватке надо дотянуться.

Быстро вытереть пролитую жидкость не проблема, хлопковые и льняные изделия хорошо впитывают влагу.

Махровые полотенца для кухни

Изделия из махровой ткани нужны везде, благодаря своим свойствам: гигроскопичности, мягкости и легкому уходу.

Вот и кухня с ними приобретает особый вид. Повесив махровое полотенце возле раковины ваши руки всегда будут сухими и чистыми. От обычных лицевых и для рук их отличает только плотность махры. Здесь не надо пушистое изделие, достаточно средней или невысокой плотности.

Хорошо иметь запас небольших махровых салфеток семье с маленькими детьми. Приучая к самостоятельному принятию пищи, они пригодятся в большом количестве. Состав изделий: хлопок, бамбук или их сочетание. Хлопковые полотенца после стирок стают жесткими, а бамбук нежный и прихотливый в уходе. Вместе они составляют идеальный тандем по гигроскопичности, стойкости к износу и мягкости. Добавки синтетики, которыми грешат производители, удешевляют изделие и ухудшают абсорбцию жидкости.

Кухонные полотенца из микрофибры

Синтетика бывает разная, в этом могут убедиться владельцы кухонного текстиля из микрофибры. Материал состоит из волокон полиэстера и полиамида, они настолько тонкие, что едва заметны человеческому взгляду. Сплетаясь образуют полотно мягкое, деликатное и при этом не поддающееся деформации.

Микрофибра прекрасно впитывает влагу, быстро сохнет. Стирка в щадящем режиме, но даже его достаточно для удаления пятен любого характера. Яркие расцветки не линяют и радуют глаз долгое время.

Полотенца из микрофибры могут вытереть насухо посуду, только выбирайте плотные и с небольшим ворсом.

Размеры начинаются небольшими квадратными салфетками. Полотенце для рук стандартное, достаточное чтобы его абсорбционного запаса хватило на день. Предупреждаем, что микрофибра не выносит высоких температур в процессе использования и стирки. Поэтому держите их подальше от горячих крышек кастрюль и не сушите на батарее отопления.

Другие синтетические материалы мы не рассматриваем, потому что кроме декоративной функции они ни на что другое не способны. Но если вы хотите просто украсить поверхности постелив под вазу или тарелку с фруктами салфетку из синтетического шелка, то такой вариант приемлем.

Мы привели варианты, по нашему мнению, самых удобных и практичных кухонных полотенец. Хотите узнать больше и купить полотенце на кухню, переходите по ссылке в магазин Dom Cotton.