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Как Хрущёв лосей доить пытался, и что из этого вышло

Хрущёв был большим экспериментатором и очень умным человеком (по крайней мере, по мнению самого Хрущёва). Помимо приручения кукурузы он решил приручить ещё и лосей. В теории идея была хорошей: лоси хорошо плодятся, у них ценное и жирное молоко, а кормовая база отличается от других представителей крупного скота. Около Костромы до сих пор функционирует лосиная ферма, где до сих пор одомашнивают лосей и где нам и рассказали об этом эксперименте.

Лосиного молока и мяса до сих пор нет на прилавках магазинов. Что же пошло не так? Как оказалось, лось - не стадное и совершенно не социальное животное и одомашниванию не поддается. Лось не может содержаться в загоне - болеет, а лосихи не дают молока. Для прокорма каждому животному нужен личный и достаточно большой кусок леса, где оно ест различную растительность и даже грибы, чтобы получать необходимые калории и микроэлементы. Лось очень пуглив и при малейшем признаке опасности несёт свои полтонны веса в случайном направлении, известном лишь самому лосю, и вполне может попасть под машину или же проскакать по ней. Так что большую часть времени лоси проводят в лесу, а на ферму приходят только для кормежки.

Тем не менее, в хозяйстве удалось доить лосих, что происходит с мая по сентябрь.

Для этого новорожденного лосёнка подменяют дояркой, которую лосиха воспринимает как своего ребёнка и даёт себя доить. Это называется «работать лосёнком». Надои у лосих меньше, чем у коров, и молоко продаётся по 200-300 рублей за литр. Мы приехали на ферму в марте, так что попробовать деликатес не получилось.

Сейчас ферма функционирует благодаря энтузиазму сотрудников, господдержке, туристам и немного за счёт продажи молодняка и молока. К посещению сильно рекомендую.

Это Василь, и он с удовольствием ест морковку с рук.

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