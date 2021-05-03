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Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

Почему мы тратим деньги на откровенно ненужные вещи? Дело в психологических механизмах, мешающих принять взвешенное решение. Например, «боль расходов» заставляет купить товар дешевле, не учитывая последствия, а эффект туннельного видения не дает заметить выгодное предложение, потому что мозг сфокусирован на сиюминутной экономии.

Мы разобрались, почему легче набрать ерунды на ползарплаты, чем купить действительно полезные вещи, и подобрал рекомендации, как с этим справиться.

Эффект туннельного видения мешает экономить

Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

Туннельное видение — психологический механизм, из-за которого мы не смотрим на ситуацию в целом, а фокусируемся на одном аспекте проблемы.

Например, мы хотим купить кроссовки. Бюджет — ₽ 2 000, максимум — ₽ 2 200. Чтобы не утонуть в сотнях вариантов, мозг выбирает простой путь: отсортировать по цене и искать кроссовки до ₽ 2 200.

При этом модель за ₽ 2 690 может прослужить вдвое дольше, но выгоду мы не просчитываем, ведь ищем конкретную цену. Порой эффект туннельного видения не дает увидеть лучшие альтернативы. Поэтому при выборе вещи стоит рассмотреть разные варианты.

Траты, которые мы не считаем: поиск и примерки

Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

Выбор и примерка того, что сегодня надеть, съедает почти год жизни: 16 минут в будний день, 14 минут в выходной.

Праздничные сборы обходятся дороже — 52 минуты.

Выбор перед покупкой тоже отнимает время. Если мы хотим купить джинсы, пиджак и туфли, вряд ли это займет полчаса. Выбор каждой вещи — минимум час в интернет-магазине или торговом центре.

В цену вещи стоит включить стоимость потраченного времени. Если покупатель зарабатывает ₽ 30 000 в месяц, в день его доход равен ₽ 1 363 (выходные не считаем), в час — ₽ 170.

Два часа поисков будут стоить ₽ 340. 8 часов хождений по магазинам или просмотра онлайн-каталогов — ₽ 1 363.

Покупки «про запас» — деньги на ветер

Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

Мы меняемся, хотя убеждены в обратном. Психологи называют этот эффект «иллюзией конца истории»: это когда в 30 лет мы уверены, что пережили массу трансформаций, но вот в будущем все будет как сейчас. А через год у нас появляются противоположные вкусы и ценности.

Не стоит ничего покупать "про запас": трендовое платье, джинсы, в которые "потом влезете" или 5 одинаковых рубашек. Через год окажется, что эта вещь уже не нравится и не нужна.

Лучше не покупать что-то для будущего себя, которого пока не существует. При этом глобальные вложения вроде образования не в счет, мы говорим о бытовых тратах.

«Боль расходов» мешает покупать с умом

Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

У вас было такое: хочется купить маску для лица, стоимость большой баночки не устраивает, поэтому берете маленькую? Или покупаете не те духи, которые понравились, а подешевле? Если посчитать, то иногда выгоднее купить товар дороже. Но сделать это тяжело.

Психологи называют такой феномен «болью расходов»: чем больше платим, тем хуже себя чувствуем (особенно если расчет наличными).

Чтобы не поддаваться действию этого механизма, нужно все считать. Например, маска на 1 раз – 20 г / ₽ 89, "полноразмерная" маска – 200 г / ₽ 600. Покупая большую упаковку, экономим ₽ 290. Духи подороже могут быть более стойкими, такая покупка выгодна.

Кажется, что потратить ₽ 290 не так страшно, ведь при покупке кучи недорогих вещей мы испытываем меньшую "боль расходов". Тогда представьте, что тратите "лишние" ₽ 300 дважды в неделю. За год получится ₽ 31 200 потерь на "экономных" покупках.

Как измерить ценность вещи в часах

Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

Все вещи служат нам разное количество времени:

  • Повседневная обувь: примерно 12 ч/день для тех, кто много ходит, или 12×5 х 52 = 3 120 ч/год.
  • Стул: 8–12 ч/день для тех, кто работает за компьютером. Примерно 2 080–3 120 ч/год.
  • Те туфли, купленные для вечеринки: 16 ч/год при условии, что надеты они 2 раза.

Конечно, это примерные расчеты, точные зависят от образа жизни. Кто-то работает по выходным, кто-то тратит целый день на домашние хлопоты.

Попробуйте посчитать, сколько часов служат вам телевизор, йогуртница или велотренажер.

Расчет удобен, когда хотите купить что-то недешевое, но сомневаетесь. Увидев хотя бы примерную ценность, легче согласиться с ценой.

Как рассчитать износ вещи

Уловки мышления, которые заставляют нас покупать фигню. Мы разобрались, как с ними справиться

Чтобы узнать, сколько стоит 1 раз надеть вещь, нужно к ее цене добавить расходы на уход и разделить на количество дней, когда мы будем ее носить. В расходы на уход включаем стиральный порошок, электричество, химчистку, услуги швеи и сапожника. Для расчета можно воспользоваться вот таким готовым калькулятором.

Выглядит это так:

  • Джинсы: (₽ 4 000 + уход ₽ 27) : 190 дней = ₽ 21/день.
  • Пуховик: (₽ 12 000 + уход ₽ 1 000) : 270 дней = ₽ 48/день.
  • Футболки по акции, полиняли после стирки: (₽ 600 за 3 вещи + ₽ 3 уход) : 3 ношения = ₽ 201/день.

Можно сказать, дешевые и некачественные вещи обходятся нам слишком дорого. «Боль расходов» при их покупке меньше, потому потерю мы не замечаем, пока не подсчитаем убытки.

А какие покупки в своей жизни вы считаете самыми выгодными и почему?

 

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