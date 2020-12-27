Вещи в вашем доме, из-за которых вы постоянно чувствуете себя уставшим

Дом — это то место, куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться, отдохнуть и перезагрузиться. Для этого мы всячески стараемся создать уют и комфорт вокруг себя: покупаем дорогую бытовую технику, качественное постельное белье и прочие радующие глаз мелочи.

Однако порой собственное жилье становится тем местом, которое будто высасывает из тебя энергию и вместо желаемого заряда бодрости и хорошего настроения только добавляет грусти и усталости.

Мы разобрались в том, какие вещи и декоративные элементы в доме способны влиять на ваше здоровье и уровень активности.



1. Ковер

2. Фото с бывшими

3. Фиолетовые стены

4. Беспорядок

5. Низкая температура воздуха

6. Смартфон

7. Задернутые шторы

8. Кондиционер для белья

9. Сломанная техника

Одной из причиной вашей усталости может быть ковер на полу. Все дело в том, что он накапливает пыль, грязь, споры плесени и шерсть животных, пагубно влияющие на ваше здоровье. Кроме того, со временем клей и красители в составе коврового покрытия плохого качества способны выделять летучие органические вещества (VOC), которые могут провоцировать аллергию, головную боль и другие симптомы.Вещи, которые напоминают о бывшем партнере, тоже могут сказываться на вашем физическом и эмоциональном состоянии. Если вы постоянно натыкаетесь на предметы из прошлого у себя дома, то поневоле вновь и вновь переживаете болезненный опыт и в результате чувствуете моральное истощение.Постарайтесь выкинуть или хотя бы спрятать в отдельную коробку совместные фотографии, подарки и все то, что вас расстраивает.Правильно подобранная цветовая гамма в доме может наполнить вас энергией, улучшить настроение и создать необходимую атмосферу, поэтому к выбору цвета комнат нужно подходить со всей ответственностью. К примеру, фиолетовый цвет действует как раздражитель, он стимулирует активную работу мозга, из-за чего вам будет сложнее уснуть. Считается, что фиолетовый оттенок стен может сократить время сна до 6 часов. Для спальни же лучше выбрать голубой цвет: он помогает расслабиться, а также снижает кровяное давление и замедляет сердцебиение.Конечно, после насыщенного рабочего дня и утомительной дороги в пробках меньше всего хочется прийти домой и заниматься уборкой. Тем не менее квартира, в которой царит беспорядок, может спровоцировать еще большее чувство усталости, чем то, что вы испытывали изначально. Согласно одному из исследований, беспорядок и неорганизованное пространство приводят к утомлению мозга и снижают его способность функционировать.Низкая температура воздуха в комнате тоже может вызывать чувство усталости. Согласно исследованиям, оптимальная для крепкого сна температура составляет 15–20 °C. Так что если у вас дома прохладно, то в течение всего дня вы будете испытывать желание вздремнуть или прилечь отдохнуть.Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни: в кафе, на работе и даже в туалете смартфоны всегда с нами. Тем не менее следует выработать привычку хотя бы на ночь откладывать гаджет подальше от кровати. Исследование, проведенное Национальным фондом сна, показало, что использование интерактивных технологических устройств (компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и т. д.) за час до сна вызывает трудности с засыпанием и беспокойный сон, в связи с чем на следующий день вы чувствуете себя измученным и уставшим.Устаете в течение дня и мечтаете выспаться, а ночью страдаете от бессонницы? Возможно, все дело в недостаточном количестве света. В ходе одного из исследований ученые проанализировали влияние естественного освещения на качество сна. В эксперименте приняли участие 49 офисных сотрудников (22 человека сидят в помещении с окнами, а 27 — без окон), которые работают в дневную смену. В результате выяснилось, что люди, которые работали под воздействием солнечного света, в среднем за ночь спали на 46 минут дольше. Этот же принцип работает и в вашем доме: старайтесь занавешивать окна только на ночь, а днем наслаждайтесь солнечными лучами. Тогда вы будете крепче спать и чувствовать себя отдохнувшим.Химические кондиционеры для белья защищают вашу одежду, но при этом покрывают ее тонким слоем токсичных веществ, которые могут привести к сыпи на коже, регулярным головным болям и проблемам с дыханием. При покупке кондиционера для белья обратите внимание на состав и избегайте таких компонентов, как хлорид дистеарилдимония, катионные ПАВ или «биоразлагаемые смягчители ткани». При возможности лучше используйте экологические средства для белья с натуральными компонентами.Отвалившаяся деталь на миксере, вечно капающий кран на кухне или заедающие кнопки на пульте от телевизора — это те мелкие детали, которые вроде бы и не так критичны, но порядком портят вам нервы. Каждый раз, сталкиваясь в быту с этой поломкой, вы нервничаете и раздражаетесь, а дом из уютного гнездышка превращается в постоянный источник негатива. Поставьте себе строгие временные ограничения: например, если в течение месяца вы не исправляете мелкую поломку, то выбрасываете вещь.А как вы обычно у себя дома боретесь с усталостью? Возможно, принимаете ванну с пеной или расслабляетесь за просмотром любимого сериала?