Самые крепкие семейные пары среди знаменитостей: Как выглядели в начале пути и что с ними стало сейч

Все привыкли, что звезды то и дело женятся, потом разводятся, что даже очередные новости о том, что кто-то из них нашел свою вторую половинку, не воспринимаем всерьез. «Надолго ли на этот раз?» - думают многие обыватели и даже не удивляются, когда очередной представитель мира шоу-бизнеса оказывается в активном поиске. Да, крепкие браки среди знаменитостей – редкость. Но они есть. И сегодня речь пойдет именно о тех, кто много лет прожили душа в душу.
Вера Алентова и Владимир Меньшов (женаты 58 лет)
Вера Алентова и Владимир Меньшов
Владимира Меньшова преподаватели МХАТ считали бесперспективным, и поэтому поступить в кузницу кинематографических кадров он смог лишь с четвертой попытки. И в учебном заведении и состоялась судьбоносная встреча с Верой Алентовой. Уже на втором курсе влюбленные поженились: сыграли скромную студенческую свадьбу, жили в общежитии.
Но когда, казалось бы, у супругов все сложилось (родилась дочь, стали востребованы в профессии, приобрели жилье), они решили расстаться. Правда, прожив 4 года врозь, они поняли, что любовь все еще жива и вновь сошлись.
С тех пор много времени прошло: Алентова сыграла ту самую Катю Тихомирову в фильме Меньшова «Москва слезам не верит», картина получила «Оскар», их дочь Юля уже сама стала востребованной ведущей и актрисой, а семейная пара до сих пор вместе.
Мерил Стрип и Дон Гаммер (женаты 42 года)
Мерил Стрип и Дон Гаммер
Впервые молодые люди встретились в тот момент, когда Стрип переживала тяжелое горе: ее жених Джон Казале умер от рака. Мерил было тяжело жить в квартире, где последние дни своей жизни провел ее возлюбленный, поэтому ее брат предложил ей пока побыть в квартире скульптора Дона Гаммера, который собирался отправиться в европейский тур. Именно в этом доме они случайно пересеклись, а позже писали друг другу письма, пока мужчина путешествовал.
Несмотря на то, что жених Стрип умер весной, с Гаммером они поженились уже осенью того же года. Но актриса ни разу не пожалела о своем решении: у пары 4 детей, а на светских мероприятиях муж с женой неизменно появляются вместе, взявшись за руки.
Александр и Екатерина Стриженовы (стали мужем и женой 33 года назад)
Александр и Екатерина Стриженовы
Одна из самых крепких и гармоничных пар познакомилась еще будучи школьниками в 1984 году: оба приехали в Сочи для съемок фильма «Лидер». С тех пор влюбленные не расставались, а свадьбу сыграли сразу после того, как Александр стал совершеннолетним (он на год младше Екатерины).
Если вокруг других, даже крепких пар, то и дело появляются слухи о расставании, то Стирженовы – редкое исключение: все знают, как супруги любят друг друга. Кстати, их две дочери совсем уже взрослые.
Том Хэнкс и Рита Уилсон (женаты 32 года)
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Как-то актер признался, что если бы встретил Риту в школьные годы, то не осмелился бы даже подойти к ней: слишком она красивая, слишком уверенная в себе. Однако молодым людям повезло пересечься на съемочной площадке, и, по слухам, отношения между ними завязались тогда, когда еще Хэнкс жил с первой супругой.
Тем не менее, актеры уже больше 30 лет вместе и воспитали двоих сыновей.
Никита и Татьяна Михалковы (поженились 47 лет назад)
Никита и Татьяна Михалковы
Возможно, для вас это будет открытием, но Татьяна до того, как стать женой Михалкова, работала манекенщицей. Конечно, тогда эта профессия была не такой почетной, и называли девушек, ее выбравших, демонстраторами одежды. Молодые люди познакомились до того, как Никита пошел в армию, а, вернувшись со службы, он первым делом отправился просить руки девушки.
Михалков считал, что жена должна сидеть дома, воспитывать детей и создавать уют. Наверное, именно из-за этого распался его первый брак с Анастасией Вертинской, которая не желала бросать карьеру. Татьяна же приняла условия жениха, оставила подиум и родила троих детей.
Годи Хоун и Курт Рассел (вместе 37 лет)
Годи Хоун и Курт Рассел
Удивительно, но судьба свела двух актеров не в 1983 году, когда они поняли, что созданы друг для друга, а гораздо раньше: в конце 60-х Хоун и Рассел снимались вместе в фильме «Один единственный подлинно-оригинальный семейный оркестр». Но тогда молодые люди особо не обратили внимания друг на друга, а Голди даже успела дважды побывать замужем. Правда, после обоих браков она осталась практически ни с чем: экс-супруги добились того, чтобы актриса отдала им щедрые отступные.
Однако влюбленные, начав жить вместе в 80-х годах, так и не решились официально оформить отношения. Даже их дети уже успели обзавестись собственными семьями, но Хоул и Рассел отмечают, что штамп в паспорте никогда не играл для них никакой роли.
Михаил Боярский и Лариса Луппиан (поженились 45 лет назад)
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Михаил и Лариса познакомились в театре имени Ленсовета, когда оба играли в спектакле «Трубадур и его друзья». Правда, позже актриса признавалась, что помнила Боярского еще по институту, но тогда он ей не нравился. Но совместная работа сблизила молодых людей, однако против их отношений был режиссер, который считал, что служебные романы ни к чему хорошему не приводят.
Правда, влюбленные пошли против всех и поселились в комнате Луппиан, которую ей выделил театр. Однако Боярский делать предложение не спешил, но позже понял, что Лариса – и есть его судьба. Ради семьи она бросила карьеру. И пара вместе почти полвека и воспитала сына и дочь (актрису Елизавету Боярскую вы, конечно же, знаете).
Адриано Челантано и Клаудия Мори (в браке 56 лет)
Адриано Челантано и Клаудия Мори
История одной из самых красивых и крепких итальянских пар началась в 1963 году, когда актеры снимались в фильме «Какой-то странный тип». Мори сразу покорила сердце Челентано, чего нельзя было сказать о девушке: Клаудия была избалована мужским вниманием и на партнера не сразу обратила внимание.
Адриано сделал несколько попыток очаровать актрису, но каждый раз его ожидал отказ. В итоге помог случай: однажды на съемках разбилась лампочка, и осколки от нее попали в лицо Челентано. Мори согласилась в качестве извинений пойти с ним на свидание. А чуть позже, во время одного их своих концертов, актер признался в любви избраннице в забитом до отказа зале.
Поженились они тайно, а ради супруга Клаудия оставила актерскую карьеру, став исполнительным директором семейной компании по производству фильмов.
Оззи и Шэрон Осборн (поженились 38 лет назад)
Оззи и Шэрон Осборн
Отец Шэрон был менеджером группы «Black Sabbath», участником которой был Оззи. Тогда девушке было 18 лет, но встречаться с музыкантом она начала позже, когда его уволили из коллектива, и тогда его карьеру она взяла в свои руки.
Спустя три года молодые люди поженились, вскоре на свет появились трое детей. Карьера Оззи с появлением Шэрон пошла верах, а позже вся их дружная семья снялась в реалити-шоу.
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