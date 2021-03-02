Как венгерская девушка без комплексов через 50 лет взлетела на волну популярности: Неунывающая Юцика

Юцика никогда не дает спуска дурно воспитанным мужчинам, даже если они вооружены

Юцика знает, что позитивный настрой способен решить любые проблемы

Юцика всегда знает, как выйти из ситуации и не страдает от комплексов

Очаровательная Юцика покоряет не только нарисованных персонажей, но и современных зрителей