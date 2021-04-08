5 популярных сладостей, которые изобрели совсем не там, где многие думают

Пирожное «картошка»

В двадцатые годы советским женщинам приходилось готовить без огня, сочетая большое количество ингредиентов, которых по отдельности было слишком мало.

Чизкейк

Главным источником белка для древнегреческих атлетов был козий сыр.

Варёная сгущёнка

Акварель Елены Швед.

Шоколадная колбаса

Художник Томас Хепес.

Птичье молоко