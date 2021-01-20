Почему Германия верила в то, что сможет одолеть СССР за 2 месяца

Прогнозы на Западе были неутешительны. |Фото: wikipedia.org.

В Германии все было не так радужно. |Фото: yandex.by.

Германия была готова к войне. |Фото: yandex.by.

Гобельс смог мобилизовать население Германии на войну, но также создал много опасных стереотипов о СССР для самих немцев. |Фото: pogovorim.by.

Германия стянула максимум сил. |Фото: twitter.com.

Трагедия первых дней. |Фото: gazeta.ru.

Война велась и в тылу. |Фото: yandex.uz.

Немецкая разведка активно поддерживала националистов. |Фото: antimaidan.ru.

Сопротивление РККА оказалось куда более организованным и отчаянным. youtube.com.

Первые трагические месяцы войны, как это не цинично стали частью плана будущей победы. |Фото: edusev.ru.

Коалиция была сложена. |Фото: bezformata.com.