Гранд-Каньон в США

Гранд-Каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Он находится на плато Колорадо в штате Аризона на территории одноименного национального парка.



Каньон прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. С 1979 года Гранд-Каньон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся эта красота формировалась в течение каких-то 10 миллионов лет.







Виды по дороге к каньону. Очень часто хотелось останавливаться и фотографировать, фотографировать.











Подходим к одной из смотровых площадок каньона. Въезд на территорию национального парка платный, но каждую минуту вы осознаете, за что отдали 20 долларов. Идеальная инфраструктура, подробная карта местности, безупречная чистота и многое другое. Есть чему поучиться.







Гранд-Каньон — один из самых необычных геологических объектов нашей планеты, поэтому он очень хорошо исследован. В нём можно обнаружить 4 геологических эры Земли, разнообразие скал и пещер, содержащих богатый геологический, биологический и археологический материал.







Длина каньона — 446 км, ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра. Глубина — до 1600 м.







Панорама.











По ущелью со скоростью 20 км в час мчатся красно-коричневые воды Колорадо (само название реки в переводе с испанского и означает «красная»), катя по дну огромные валуны и гальку и неся с собой столько песка и глины, что река становится абсолютно непрозрачной.

За сутки Колорадо уносит в море примерно полмиллиона тонн горных пород.Огромное пространство ущелья не выглядит просто длинным узким провалом в земле. Оно заполнено беспорядочными скоплениями утёсов-останцев, имеющих самую причудливую форму. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище. Многие из них имеют собственные названия.Весь этот разноликий каменный лабиринт, как и исполинские стены каньона, разлинован чередующимися жёлтыми, розовыми, красными, коричневыми и бурыми пластами осадочных пород, слагающих плато.Климат на плоскогорье и внизу каньона резко различается — когда наверху около 15 °C тепла, на дне ущелья, среди раскалённых камней температура поднимается до +40 °C.Гранд- Каньон представляет собой одно из главных мест туризма в США — его ежегодно посещают более 2 млн человек.В 40-х — 50-х годах ХХ века экипажи многих пассажирских авиалайнеров, пролетающих в этой местности, специально планировали путь таким образом, чтобы дать пассажирам полюбоваться видами Великого каньона. Зачастую пилоты совершали над каньоном несколько «восьмерок» с левым и правым креном, чтобы улучшить пассажирам обзор.В те годы это не было запрещено, так как пилоты пассажирских лайнеров имели право совершать визуальные полеты даже находясь на эшелонах, что иногда вызывало опасные сближения самолетов в воздухе.30 июня 1956 года по этой причине над Великим каньоном столкнулись два самолета. Их обломки упали на дно каньона , погибло 128 человек. Это была самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в США до 1960 года. После этого случая визуальные полеты на эшелонах по воздушным трассам над территорией США были запрещены.Вид с другой смотровой площадки. Всего их по южной дороге штук 10, выбирай любую . А это — уникальное гидротехническое сооружение в США — плотина Гувера. Мы проезжали ее по пути от каньона до Лас-Вегаса. До 2010 года по гребню плотины проходило шоссе 93, которое связывало штат Аризона с мексиканской границей. Из-за узкой дороги часто образовывались огромные пробки. В наши дни движение организовали по Мемориальному мосту (на панораме слева вверху), и всем стало хорошо. Жаль на нем запрещено останавливаться — оттуда открывается шикарный вид на тело плотины и здание машинного зала.Кому нужно — вариант в формате 3:2. Мощная подсветка фона — это Вегас.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)