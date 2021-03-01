Гранд-Каньон в США

Гранд-Каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Он находится на плато Колорадо в штате Аризона на территории одноименного национального парка.
Каньон прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. С 1979 года Гранд-Каньон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся эта красота формировалась в течение каких-то 10 миллионов лет.
Виды по дороге к каньону. Очень часто хотелось останавливаться и фотографировать, фотографировать.
Подходим к одной из смотровых площадок каньона. Въезд на территорию национального парка платный, но каждую минуту вы осознаете, за что отдали 20 долларов. Идеальная инфраструктура, подробная карта местности, безупречная чистота и многое другое. Есть чему поучиться.
Гранд-Каньон — один из самых необычных геологических объектов нашей планеты, поэтому он очень хорошо исследован. В нём можно обнаружить 4 геологических эры Земли, разнообразие скал и пещер, содержащих богатый геологический, биологический и археологический материал.
Длина каньона — 446 км, ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра. Глубина — до 1600 м.
Панорама.
По ущелью со скоростью 20 км в час мчатся красно-коричневые воды Колорадо (само название реки в переводе с испанского и означает «красная»), катя по дну огромные валуны и гальку и неся с собой столько песка и глины, что река становится абсолютно непрозрачной.
Огромное пространство ущелья не выглядит просто длинным узким провалом в земле. Оно заполнено беспорядочными скоплениями утёсов-останцев, имеющих самую причудливую форму. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище. Многие из них имеют собственные названия.
Весь этот разноликий каменный лабиринт, как и исполинские стены каньона, разлинован чередующимися жёлтыми, розовыми, красными, коричневыми и бурыми пластами осадочных пород, слагающих плато.
Климат на плоскогорье и внизу каньона резко различается — когда наверху около 15 °C тепла, на дне ущелья, среди раскалённых камней температура поднимается до +40 °C.
Гранд-Каньон представляет собой одно из главных мест туризма в США — его ежегодно посещают более 2 млн человек.
В 40-х — 50-х годах ХХ века экипажи многих пассажирских авиалайнеров, пролетающих в этой местности, специально планировали путь таким образом, чтобы дать пассажирам полюбоваться видами Великого каньона. Зачастую пилоты совершали над каньоном несколько «восьмерок» с левым и правым креном, чтобы улучшить пассажирам обзор.
В те годы это не было запрещено, так как пилоты пассажирских лайнеров имели право совершать визуальные полеты даже находясь на эшелонах, что иногда вызывало опасные сближения самолетов в воздухе.
30 июня 1956 года по этой причине над Великим каньоном столкнулись два самолета. Их обломки упали на дно каньона, погибло 128 человек. Это была самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в США до 1960 года. После этого случая визуальные полеты на эшелонах по воздушным трассам над территорией США были запрещены.
Вид с другой смотровой площадки. Всего их по южной дороге штук 10, выбирай любую.
А это — уникальное гидротехническое сооружение в США — плотина Гувера. Мы проезжали ее по пути от каньона до Лас-Вегаса. До 2010 года по гребню плотины проходило шоссе 93, которое связывало штат Аризона с мексиканской границей. Из-за узкой дороги часто образовывались огромные пробки. В наши дни движение организовали по Мемориальному мосту (на панораме слева вверху), и всем стало хорошо. Жаль на нем запрещено останавливаться — оттуда открывается шикарный вид на тело плотины и здание машинного зала.
Кому нужно — вариант в формате 3:2. Мощная подсветка фона — это Вегас.
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