1. Историческое прошлое венских газгольдеров

Венские газометры — впечатляющее напоминание о прошлом и оригинально воплощенное будущее (Австрия). | Фото: dnevnik.bigmir.net/ ru.wikipedia.org.

Самые крупные газгольдеры Европы были построены в районе Зиммеринг между 1896–1899 гг. (Вена, Австрия). | Фото: ru.esosedi.org/ berlogos.ru.

После реконструкции хранилищ от них остались лишь внешние стены (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: berlogos.ru.

Вокруг старинных газометров появились ультрасовременные здания (Вена, Австрия). | Фото: venagid.ru/ progulkipo.blogspot.com.

Понадобилось всего 6 лет для полной реконструкции (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: archi-ninja.com.

2. Конструкционные особенности газометров

Конструкционные особенности газгольдеров после реновации (Вена, Австрия). | Фото: berlogos.ru/ 22sobaki.livejournal.com.

Водонапорная башня – ровесница газгольдеров (Вена, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.

Торговый центр внутри газгольдера (Вена, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.

Воздушные мосты и различные переходы обеспечивают комфортное сообщение между корпусами (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com.

Памятник газовому вентилю и манометры, сохранившихся на фасадах газгольдеров, стали любимым местом съемок (Вена, Австрия). | Фото: tripandme.ru/ ru.esosedi.org.

3. Особенности реконструкции газгольдера A

Над проектом реновации газометра A работал сам Жан Нувель (Вена, Австрия). | Фото: berlogos.ru .

Обилие стекла и зеркальных поверхностей – любимый прием в оформлении интерьеров от французского архитектора Жана Нувеля (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com/ berlogos.ru.

4. Архитектурное новаторство в трансформации газометра B

Австрийская команда архитекторов и дизайнеров особенно отличились создав «надломленное» здание «Schild» (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: ru.esosedi.org/ pinterest.ca.

Тесные «объятия» прошлого и настоящего (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.

5. Реновация газгольдера C

Особенно порадовало жильцов газометра C обилие зелени и уют «придомовой» территории (Вена, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com/ berlogos.ru.

В развлекательной зоне сохранили элементы индустриального стиля (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com.

6. Архитектурные особенности газометра D

Над государственным архивом расположен прекрасный сад (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com.

Бары, рестораны и кафе есть не только внутри обновленного комплекса, но и на прилегающей территории (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.