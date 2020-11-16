Четыре впечатляющих сооружения XIX в., которые много десятилетий служили хранилищем сжиженного газа, снова в центре внимания. Если раньше венские газометры считались самым грандиозным сооружением Европы, то теперь их превратили в оригинальное жилье, многофункциональные культурно-развлекательные центры, офисы и торговые площадки. Несмотря на то, что от индустриального прошлого остались лишь старинные формы фасадов и циферблат, который в старые добрые времена показывал давление газа, этот комплекс стал местом паломничества туристов.
1. Историческое прошлое венских газгольдеров
Венские газометры — впечатляющее напоминание о прошлом и оригинально воплощенное будущее (Австрия). | Фото: dnevnik.bigmir.net/ ru.wikipedia.org.
Газгольдеры или, как еще их называют газометры, расположенные в Вене, были построены в 1896–1899 гг. Эти гигантские газовые хранилища играли основную роль в обогреве зданий и освещения улиц столицы Австрии вплоть до 1984 г.
Самые крупные газгольдеры Европы были построены в районе Зиммеринг между 1896–1899 гг. (Вена, Австрия). | Фото: ru.esosedi.org/ berlogos.ru.
Интересный факт: В конце XIX века эти 4 инженерных объекта считались крупнейшими в Европе. Их высота 70 м, а в диаметре круглые по форме газометры достигают 60 м.
После реконструкции хранилищ от них остались лишь внешние стены (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: berlogos.ru.
С развитием новых технологий и с переходом страны на природный газ надобность в хранении сжиженного газа совсем отпала и газометры оказались заброшенными. Более 10 лет уникальные по своим формам сооружения были в полном запустении, но в 1995 г. власти города обратили на них внимание. Для реконструкции уникальных памятников архитектуры обычной реставрации было недостаточно, поэтому был объявлен конкурс на лучший концепт. Главным условием трансформации устроители конкурса выдвинули требование «о полном сохранении внешней оболочки инженерных объектов без внесения особых изменений».http://navote.ru/?p=21315
Вокруг старинных газометров появились ультрасовременные здания (Вена, Австрия). | Фото: venagid.ru/ progulkipo.blogspot.com.
В итоге, конкурс выиграло сразу 4 архитектурных фирмы: австрийское архитектурное бюро «Coop Himmelblau», а также студии архитекторов Манфреда Ведорна, Вильгельма Хольцбауэра и всемирно известное бюро Жана Нувеля — неординарного французского архитектора, лауреата Притцкеровской премии. Вот поэтому их наполнение и исполнение концептов кардинально разнятся.
Понадобилось всего 6 лет для полной реконструкции (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: archi-ninja.com.
По данным редакции Novate.ru, к началу 2001 г. полностью обновленный многофункциональный комплекс был сдан в эксплуатацию. За это время бывшая промзона обросла целым кварталом из футуристических сооружений, которые стали современной достопримечательностью венского района Зиммеринг (Simmering).
2. Конструкционные особенности газометров
Конструкционные особенности газгольдеров после реновации (Вена, Австрия). | Фото: berlogos.ru/ 22sobaki.livejournal.com.
Строительство подобных инженерных сооружений проходит по особым правилам и нормам безопасности, поэтому особенно оригинальничать мало кому удавалось. Но венским архитекторам все-таки удалось выделиться, ведь гигантские резервуары, наружная часть которых выложена из красного обожженного кирпича, были стилизованы под средневековые крепости. Единственным отличием было то, что вместо бойниц на крышах газгольдеров красуются стеклянные купола.
Водонапорная башня – ровесница газгольдеров (Вена, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.
Под стать этим 4 гигантам рядом находятся и другие здания. До наших дней хорошо сохранилась и водонапорная башня, которая в свое время поставляла воду для резервуаров газометров, и станция управления резервуарами. Теперь этот инженерный ансамбль, который почти 100 лет обеспечивал жителей Вены благами цивилизации, был полностью трансформирован.
Торговый центр внутри газгольдера (Вена, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.
В ходе полной реконструкции внутреннего пространства все 4 сооружения с нумерацией латинскими буквами A, B, C и D превратились в многофункциональные объекты, в каждом из которых есть деловая, жилая и развлекательная зоны. Под жилье (около 800 квартир и одно общежитие, рассчитанное на 250 студентов) выделили верхнюю часть газометров, офисы и общегородские службы находятся на средних уровнях, а вот магазинам, барам, ресторанам, клубам, кинотеатру и огромному концертному залу, рассчитанному сразу на 3,5 тысячи зрителей, достались нижние этажи.
Воздушные мосты и различные переходы обеспечивают комфортное сообщение между корпусами (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com.
Для удобства передвижения между резервуарами-корпусами на уровне развлекательной и деловой зоны создали дополнительные воздушные мосты и переходы, которые обеспечивают сообщение между разными объектами. Так что на улицу выходить и вовсе не придется. Единственное исключение составляет верхний уровень, где расположены жилые апартаменты и резиденции. Сюда праздношатающиеся попасть никак не смогут, ведь вход открыт только для жильцов, обслуживающих компаний, служб доставки и приглашенных гостей.http://navote.ru/?p=21315
Памятник газовому вентилю и манометры, сохранившихся на фасадах газгольдеров, стали любимым местом съемок (Вена, Австрия). | Фото: tripandme.ru/ ru.esosedi.org.
Интересная деталь: Помимо круглого фасада, на каждом объекте решили оставить белые циферблаты (манометры), которые во время службы хранилища показывали давление газа внутри огромных резервуаров. Также сохранили небольшой участок газопровода с вентилем, который очень быстро превратился в особенную достопримечательность, здесь активно фотографируются туристы.
3. Особенности реконструкции газгольдера A
Над проектом реновации газометра A работал сам Жан Нувель (Вена, Австрия). | Фото: berlogos.ru.
Обилие стекла и зеркальных поверхностей – любимый прием в оформлении интерьеров от французского архитектора Жана Нувеля (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com/ berlogos.ru.
Чтобы превратить столь специфический объект в полноценный комплекс, дизайнерам, архитекторам и инженерам пришлось немало потрудиться. Так, например, газгольдер под литерой А преображал Жан Нувель – большой любитель «игры» со светом и тенью. Учитывая его склонность интерпретировать все на свой вкус, не стало удивлением то, что интерьер нескольких шопинг-зон, фантастический атриум, стеклянный купол, общие зоны отдыха и огромные холлы выполнены из зеркальных или сверкающих материалов.
4. Архитектурное новаторство в трансформации газометра B
Австрийская команда архитекторов и дизайнеров особенно отличились создав «надломленное» здание «Schild» (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: ru.esosedi.org/ pinterest.ca.
Тесные «объятия» прошлого и настоящего (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.
Над полной трансформацией газгольдера-исполина под литерой B работало австрийское бюро «Coop Himmelblau». Эта часть ансамбля считается наиболее современной и инновационной благодаря огромному стеклянному зданию, которое практически облокотилось на старинный газометр. Ломанные формы «Щита» (Schild), так называется это футуристическое сооружение, стало дополнительным украшением вновь образованного квартала. Теперь эта парочка стала новой достопримечательностью, в которой тесно переплелись яркое прошлое и фантастическое будущее.
5. Реновация газгольдера C
Особенно порадовало жильцов газометра C обилие зелени и уют «придомовой» территории (Вена, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com/ berlogos.ru.
В развлекательной зоне сохранили элементы индустриального стиля (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com.
Трансформацией третьего хранилища занимался архитектор Манфред Ведорн со своей командой. Этот объект оказался уютным зеленым двориком жилого комплекса, вокруг которого каскадом разместили квартиры. Такое расположение обеспечивает максимальный доступ солнечного света и создает особенный оазис семейного дома, ведь нижние этажи занимают детский сад, школа и различные медицинские учреждения.
6. Архитектурные особенности газометра D
Над государственным архивом расположен прекрасный сад (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: 22sobaki.livejournal.com.
Бары, рестораны и кафе есть не только внутри обновленного комплекса, но и на прилегающей территории (Венские газгольдеры, Австрия). | Фото: one-in.livejournal.com.
Четвертый реорганизованный объект под литерой D стал детищем архитектора Вильгельма Хольцбауэра. В нем разместились не только жилые апартаменты, но и государственный архив, бесчисленные магазинчики и общие зоны отдыха. Интересной особенностью этого газгольдера стало то, что нижние ярусы отделены стеклянной крышей, по краям которой высажены настоящие сады. Так что жильцы, чьи квартиры находятся внутри хранилища, могут наслаждаться природой.
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