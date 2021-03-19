Органический огород: как его вырастить на балконе

Популярность разговоров об органических продуктах постоянно растет, но не все правильно понимают значение слова «органический». Принято считать, что это только выращивание растений без синтетических удобрений, пестицидов, гербицидов и других средств, нарушающих баланс естественной экосистемы. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказывают подробно об органическом огороде и о том, как вырастить его на балконе.
1. Что такое органический огород
Поклонники огородничества с опытом знают, что отказ от синтетических удобрений и других перечисленных средств — далеко не самое важное. Гораздо важнее наблюдать за природными процессами и воспроизводить их на участке. Самое главное — понять состав почвы, в которой вы выращиваете растения, и дать ей максимум необходимых полезных веществ.
У знатоков органического огородничества есть правило: «Подкармливайте не растения, а почву». Это можно делать по-разному: добавляя компост, навоз или выращивая на грядках покровные культуры, обогащающие почву перегноем.
Выращивание покровного слоя невозможно в маленьком огороде на балконе, где все растения находятся в отдельных горшках или контейнерах. Но есть много других способов подкармливать почву органическими веществами.
2. Как обустроить балкон для выращивания растений
Вы можете вырастить практически любые овощи, однако опытные огородники рекомендуют начинать с петрушки, укропа и других трав. Начать стоит с оценки условий, в первую очередь количества света, необходимого для развития растений. Большинству растений на ранней стадии жизни, а многим на протяжении всей жизни требуются тепличные условия. Застекленный и утепленный балкон — почти идеальная теплица.
Необходимо определить, на какую сторону света выходит балкон. От этого зависит количество прямых лучей солнца, которые будут попадать на растения. Большинству из них требуется в среднем 6 часов солнечного света в день. Но, в отличие от теплицы, солнце освещает балкон не целый день. Длину светового дня можно увеличить, заменив солнце фитолампами. Это специальные осветительные приборы. Их свет максимально похож на солнечный. Фитолампы продают в отделах «Сад» магазинов товаров для дома.
Следующие приспособления, которые вам понадобятся, — мини-теплица или проращиватель для рассады. Эти устройства создают специальные условия для выращивания рассады. Проращиватель — емкость с крышкой. В ней организованы условия для проращивания семян методом гидропоники. Внутри корпуса проращивателя есть вкладыш, на который укладывают семя. Основную емкость заполняют водой. Прибор снабжен компрессором, который непрерывно распыляет воду. В насыщенной паром среде семена быстро прорастают. Проросшие семена вынимают из проращивателя и помещают в торфяные контейнеры, заполненные грунтом. Это удобно, так как окрепшую рассаду уже не нужно будет вынимать из контейнера на следующих стадиях.
Контейнеры с ростками помещают в мини-теплицу. Мини-теплица — небольшой, закрытый с трех сторон стеллаж, в котором ростки окрепнут и превратятся в молодые растения. Рассада развивается и крепнет под компактными фитолампами, установленными над полками.
3. Пересаживаем рассаду
Органический огород — не просто источник экологически чистых продуктов к столу, но и украшение квартиры. Поэтому для пересадки рассады стоит купить горшки и ящики разной формы. Имеет смысл сразу запастись подставками для горшков и контейнеров. К подставкам можно добавить балконные ящики с держателями. С помощью подставок вы сможете расставить растения на разной высоте, обеспечив им доступ к солнечным лучам.
Выбирая горшки и контейнеры, стоит знать некоторые особенности растений. К примеру, у салата, перца и большинства трав, таких как петрушка или базилик, неглубокие корни. Для них нужны контейнеры небольшого объема — до 10 литров. У помидоров более разветвленная и глубокая корневая система, и для них потребуются балконные ящики объемом 20–25 литров. В широкие горшки 25 см можно сажать салат, зеленый лук, редис, фасоль и морковь. Для более крупных растений, таких как кабачки, баклажаны, огурцы, выбирайте горшки большого размера глубиной не менее 30–35 см.
4. Выбираем грунт для органического огорода
Помня о правиле кормить почву, а не растения, стоит выбрать грунт, в котором есть все необходимое. Рекомендуем использовать для каждой стадии специализированные смеси, такие как смесь «для посева семян и выгонки рассады» или смесь «для томатов, перцев и баклажанов». Смеси с такими названиями вы найдете в отделе «Сад». Для пересадки окрепшей рассады контейнеры и горшки рекомендуется заполнять грунтом на три четверти. Поверх грунта необходимо уложить слой мульчи. Мульча снижает потери воды, не дает почве слишком сильно прогреваться, способствует росту полезной микрофлоры.
5. Подкармливаем почву
Существует много органических удобрений, разработанных специально для органического огорода. Удобрения выпускают в гранулах и жидкой форме. Многие из них специализированы для выращивания определенных овощных культур — например, удобрение «для помидоров и трав». Удобрения добавляют в почву во время посадки весной и несколько раз летом по инструкции на упаковке. Подкармливать почву с укоренившимися растениями опытные огородники рекомендуют в среднем каждые два месяца. Жидкие удобрения вносят чаще, как правило, раз в неделю в течение всего вегетационного периода.
Одно из лучших жидких органических удобрений — навоз. Конский навоз продается в бутылках объемом 20 литров, а также в виде концентрированного экстракта в бутылках объемом 3 литра. Если регулярно добавлять навоз в почву, другие удобрения могут не понадобиться.
6. Ухаживаем за органическим огородом
Некоторые растения нужно подрезать, устраняя лишние побеги, для других придется устанавливать подпорки. Однако есть и общие рекомендации, которые необходимо выполнять для всех видов. К примеру, поливать растения на балконе, находящемся в прямых солнечных лучах не более 6 часов, достаточно раз в несколько дней. Лучшее время для полива — раннее утро. Избегайте полива поздно вечером или ночью, так как это может привести к развитию плесени.
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