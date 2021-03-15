4 веские причины, по которым каши могут приносить не пользу, а вред

В постсоветских странах последние сто лет бытует мнение, что каши - это чуть ли не самое полезное блюдо. А вот в некоторых регионах Англии считают, что кашу могут употреблять только свиньи, которые растят на убой. Такие полярные подходы к одному и тому же кушанью! Материал расскажет о четырех подводных камнях, которые таятся за регулярным употреблением каш.
1. Непереносимость глютена
Ничего себе побочка! / Фото: sevastopol.su
Большинство круп содержит глютен. Это белковая молекула, содержащаяся во многих злаках. Для того, чтобы представить себе, что это такое, достаточно сказать «клейковина». При смешивании с водой глютен становится похож на клей. И благодаря ему мука из пшеницы, овса, ржи и ячменя способна давать продуктам эластичность. Многие наслышаны о якобы ужасном вреде глютена, полки пестрят дорогими товарами в духе ЗОЖ с пометкой:Без глютена. Но дело не в том, что данный растительный клейкообразный белок вреден для млекопитающих, а в том, что у достаточно большого количества людей существует врожденная непереносимость глютена. Если она присутствует, то страдают сосуды и кости. А главное коварство заключается в том, что без дорогостоящего узкопрофильного анализа узнать о наличии у себя данной непереносимости нельзя нельзя, ведь чаще всего данная непереносимость - БЕССИМПТОМНА, а проблема начинает накапливаться в организме, чтобы дождаться своего часа.
Приведем такой пример. Пенсионерка N. из Беларуси мучилась от болей в коленных суставах, почти не могла ходить, встала на очередь на замену суставов и обрела свободу движения только после операций. Через несколько лет ее дочь вызвала ее на ПМЖ в Канаду. Там они решили сделать современный развернутый ДНК-тест. И вот что, помимо прочего, было сказано в тесте N.: «У данного человека существенно повреждены кости ввиду индивидуальной непереносимости глютена». А ведь действительно, последние 20 лет N. налегала на каши, полагая, что они полезны. Такой вот суровый урок всем нам!
2. Передоз фититовой кислотой
Злоупотребление фитиновой кислотой ведет к остеопорозу. / Фото: вздоровье.рф
В кашах содержится много фитиновой кислоты, чреватой недостатком кальция в организме. Не стоит кормить ребенка манной кашей каждый день: педиатры предупреждают — от такого питания вполне реально заполучить как минимум начальную форму рахита. Особенно если ребенок получает мало солнца и не принимает искусственно витамин D, как рекомендуют в наших краях врачи, особенно зимой. В связи с этим же в зоне риска и пожилые люди, которые переходят на каши из-за частичной или полной потери зубов. Такая легкая для пережевывания пища может усугубить остеопороз. Каши ухудшают положение, потому что при слишком частом употреблении действительно нарушают всасывание кальция. Опасной в этом смысле фитиновой кислоты больше всего в рисе, пшеничной крупе, кукурузной крупе и овсянке.
3. Крупа + молоко + варка = ЯД
Но я же ем кашки!!! / Фото: belnovosti.by
Каши на молоке вредны по целому букету причин. Углеводы и жиры перевариваются в разных отделах желудочно-кишечного тракта, поэтому диетологи склоняются к выводу, что именно раздельное употребление в пищу белков, жиров и углеводов помогает нормализовать пищеварение. Идеальный вариант - это преобладающее количество углеводистой пищи на завтрак, белковой и жирной - в обеденное время, а лёгкой белковой - на ужин. Сваренная же на молоке каша - это как раз то самое «запрещённое» сочетание углеводов (крупа) и животных жиров (молоко), способное вызвать проблемы с пищеварением. Довольно часто это вздутие живота и колика.
Но самая главная побочка каш на молоке - набор веса и ожирение. Кипящее молоко самым жёстким образом лишает крупу её изначальных полезных свойств. Если варить кашу на воде (а ещё лучше - просто заваривать крупу кипятком), то можно получить абсолютно бесплатный детокс для кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки в популярных крупах. Кроме того! Исследования европейских ученых ставили своей задачей дать ответ на следующий вопрос: почему некоторым людям все время хочется сладкого, а некоторые к нему совершенно равнодушны. Результаты оказались, на первый взгляд, полностью поддающимися простой народной мудрости: чем больше ешь, тем больше хочется. Вот только хитрость в том, что подходит эта поговорка не к любой еде, а к быстрым углеводам, к коим и относится сладкое. Молоко является дополнительным источником углеводов, которых и так достаточно в варимой крупе. В результате не следует удивляться, если сразу же после кашки на молочке захочется сладкую сдобную булку или конфет.
4. Манная каша приведет к диабету
Печальный диагноз - диабет. / Фото: kamenets.crb.by
У манной крупы очень высокий гликемический индекс. А часто ли вы встречали манную кашу на воде? Конечно, нет. Ведь со времен СССР считается, что нет большей амброзии на завтрак, чем сваренная на молоке манка без комочков. Результат: набор веса, повышение сахара в крови на ежедневной основе.
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