Сможет ли выжить человек на других планетах

Мы вовсю обсуждаем возможность терраформирования Марса, полеты управляемого зонда к кометам и вполне серьезно задумываемся о том, не стоит ли нам покинуть родную Землю. Между тем, единственной планетой, куда добрался человек, все еще остается Луна. Сможем ли мы вообще выжить там, куда смотрим с такой высокомерной надеждой?



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