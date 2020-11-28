10 вещей, о которых я хотел бы услышать в свои 20 лет

С годами мы все больше сожалаем о прошлых ошибках, и порой возникает желание повернуть время вспять и сделать что-то иначе. А уж сколько глупостей многие из нас натворили в молодости! Знакомим вас со статьей, в которой автор задался вопросом: а что бы он сам себе посоветовал, если бы мог поговорить с 20-летним собой? Пожалуй, эти советы будут полезны в любом возрасте.
Недавно мне исполнилось 30 лет. И вот, подводя итоги прошедшего десятка, я понял, как много ошибок и глупостей совершал. Вот несколько советов, которые я бы дал самому себе в 20 лет.
1. Путешествуй
Сейчас у тебя не так много ответственности, так что путешествуй. Когда тебе будет 30, захочется путешествовать совсем иначе: жить в хорошем отеле и ужинать в лучших ресторанах. Так что копи деньги и наслаждайся недорогими путешествиями.
Путешествуй, чтобы научиться чему-то новому и познать мир. Путешествуй в неизведанные места, которые бросят тебе вызов и заставят задуматься о том, кем ты хочешь стать.
2. Создавай новое
Не трать слишком много времени, работая на других людей. Сформулируй свой собственный взгляд на мир (смотри первый пункт) и подумай о том, где бы ты хотел провести свою жизнь.
Если ты нашел свое место в корпорации и планируешь когда-нибудь уволиться оттуда, — сделай это сразу же. Уходи. Не трать время напрасно, генерируй собственные идеи, отдавай им все свои силы.
3. Читай
Читай каждый день. Читай все, что можешь прочесть. Не ограничивайся чтением того, что ты и так знаешь. Читай о людях. Читай людей.
4. Перестань смотреть телевизор
Прямо сейчас. Телевизор не поможет тебе стать лучше.
5. Доверяй
Даже если это убивает твои отношения. Даже если это разрушает твои идеи. Даже если ты теряешь друзей.
Доверяй людям до тех пор, пока они не заставят усомниться в них. Но не будь слишком наивным, некоторых и правда лучше сразу посылать куда подальше.
6. Создавай крепкие связи
Люди — это самое лучшее и самое худшее, что может с тобой случиться. Некоторые помогут тебе двигаться вперед. Другие будут тянуть тебя вниз и могут только забирать. Большинство их них вполне нормальные. Много хороших. Некоторые просто замечательные.
Лишь несколько людей смогут навсегда изменить твою жизнь. Найди их. Тебе не нужно много друзей. Тебе нужны удивительные люди,которые помогут в нужный момент точно также, как и ты сможешь можешь помочь им.
7. Цени время
Не трать время на людей, которым не доверяешь. Не трать время на любимых, которые изменяют тебе. Не трать время на друзей, которые не относятся к тебе так, как ты относишься к ним.
Цени чужое время. Некоторые могут сказать, что в этом нет ничего страшного, если ты опоздал. Это не так. Если ты опоздал, значит тебе абсолютно наплевать на людей и ты ставишь себя выше них.
8. Умей проигрывать
Поражение в любви. Поражение в общении. Поражение в дружбе. Поражение в семье. Поражение в работе.
У всех бывают провалы, и это нормально. Но постарайся запомнить каждый свой урок. Если ты не учишься на своих ошибках, то ты провалил все, что сделал до этого. Если учишься на каких-то ошибках, значит ты растешь. С каждым пройденным уроком ты понимаешь, как двигаться навстречу успеху.
9. Умей добиваться успеха
Не найдейся, что добъешься всех целей в свои 20 лет, не все так быстро. Но работай над этим уже сейчас, и все получится.
10. Имей терпение
Будь терпеливым. Нет ничего хуже, чем торопиться что-либо сделать. Нет хуже здания, построенного в спешке, и ничто по-настоящему уникальное не создавалось за мгновение.
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