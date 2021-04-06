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Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана

Район Бермудского треугольника считается одним из самых неблагополучных во всем Атлантическом океане. Издавна здесь пропадали корабли, а затем и самолеты. Скептики вполне резонно заявляют, что Дьявольский треугольник опасен по вполне земным причинам: навигация в районе очень сложна, здесь много отмелей, а штормы и циклоны зарождаются моментально и губят летчиков и моряков. Однако, логика логикой, но как объяснить, что именно здесь пропадает больше кораблей и самолетов, чем в любой другой части Мирового океана?

Группа американских метеорологов провела исследование, способное одним махом закрыть таинственную историю Бермудского треугольника. Ученые утверждают, будто проблема решена — давайте попробуем разобраться немного подробнее.

Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана

Теория


Метеоролог Стив Миллер из Университета штата Колорадо почти десяток лет потратил на изучение погодных условий в зоне Бермудского треугольника. Совместно со специалистами местной береговой охраны Миллер выработал довольно смелую теорию. Ученый предположил, что опасность району придает некая воздушная аномалия и собрал собственную группу, чтобы проверить свои логические выкладки полевыми исследованиями.

Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана

Помощь свыше


На мысль искать воздушную аномалию Стива Миллера натолкнул тщательный анализ спутниковых снимков местности. Современная оптика позволила сделать максимальное увеличение — метеоролог разглядел над аномальной зоной странные облака строгой шестиугольной формы.


Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана

Воздушные взрывы


Такую странную форму помогает принять облакам сам Атлантический океан. Теплая вода с отмелей испаряется в холодный воздух, создавая ему своеобразный каркас. Шестиугольные облака, по мнению Миллера, некоторое время дрейфуют над Бермудским треугольником. Затем облака взрываются, формируя мощные потоки воздуха.

Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана

Атака сверху


Вот эти-то потоки и есть та самая аномальная причина гибели десятков самолетов и кораблей. От взрыва мощный порыв ветра спускается вниз, к океану. Взаимодействие атмосферных волн приводит к образованию сильнейшей турбулентности, выбраться из которой у человеческой техники нет никакой возможности.

Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана

Мини-цунами


Кроме того, если порыв ветра будет достаточно силен, он может ударить о поверхность океана и вызвать огромную волну, высотой до 40 метров. Команда Миллера повстречалась с одним такими гигантом в открытом океане — по счастью, волна прошла стороной. Это опасное приключение стало еще одним фактом, серьезно подтверждающим теорию исследователей о воздушных бомбах.

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