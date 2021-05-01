Самые распространенные ошибки при тренировках

Работа в тренажерном зале не так проста, как кажется на первый взгляд. Здесь есть свои, довольно строгие правила, без соблюдения которых прийти в хорошую физическую форму будет максимально сложно. Тем не менее, большая часть людей эти правила успешно игнорируют, стараясь достигнуть требуемого результата просто наобум. Вот семь главных ошибок, которые совершает на тренировках почти каждый.
Долгое кардио
Длинные кардиотренировки могут, на самом деле, принести больше вреда, чем пользы. Организм видит любое упражнение, как стресс. Стресс, в свою очередь, вызывает выброс гормона кортизола, который разрушает энергетические запасы тела. Кроме того, длительная сессия по выработке кортизола доводит, в конечном итоге, до резистентности к инсулину, снижению плотности костной ткани, потере мышечной массы и увеличению веса.
Жиросжигающие добавки
Стремление прийти в хорошую форму как можно быстрее, сыграло плохую шутку со многими излишне доверчивыми людьми. Запомните: обещания моментального сброса веса честны так же, как опытный политик на своих пятых выборах. Не тратьте денег зря: тот же кофеин повышает уровень метаболизма гораздо эффективнее, повышая, к тому же, физическую работоспособность.
Тренировки без перерывов
Больше далеко не всегда означает лучше. Перетренированность ведет к падению уровня кортизола и заставляет надпочечники работать в усиленном режиме. Результатом сочетания этих факторов будет физическая и психическая усталость, но никак не хорошая форма. Сбалансированный отдых между тренировками, приемлемая длительность ночного сна и правильное питание будут способствовать вашему развитию гораздо лучше, чем дни и ночи проведенные в зале.
Низкокалорийная диета
Большинство экспертов согласны с тем, что обезжиренные продукты не имеют ничего общего со здоровым питанием. Жир в такой пище заменяется большим количеством сахара — сами понимаете, пользы от него мало. Авокадо, оливковое масло и лосось станут отличным источником здоровых жиров, которые требуются организму.
Проверка крови
А вот этим пренебрегает большинство людей — и совершенно зря. Простой общий анализ крови может показать, каких именно витаминов и минералов не хватает организму. Отталкиваясь от этих данных, вы легко построите подходящую диету: правильное и сбалансированное питание всегда будет оставаться ключевым фактором для гармоничного развития тела.
Спортивные напитки с электролитами
Напитки с электролитами могут принести больше вреда, чем пользы. Здесь содержатся не только минералы, но и лошадиная доза сахара — не самая лучшая добавка для человека, только что пробежавшего марафон, или проведшего несколько часов на утомительной тренировки.
Сигналы тела
Еще одна распространенная ошибка — игнорировать сигналы организма. Списывать ноющую боль в суставах на мышечную усталость, продолжать тренировку, несмотря на дискомфорт, идти в зал, переступая через головную боль — довольно глупо. Тело прекрасно знает о своих проблемах и пытается предупредить о них мозг. В следующий раз, постарайтесь к нему прислушаться.
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