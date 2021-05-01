С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Самые распространенные ошибки при тренировках

Работа в тренажерном зале не так проста, как кажется на первый взгляд. Здесь есть свои, довольно строгие правила, без соблюдения которых прийти в хорошую физическую форму будет максимально сложно. Тем не менее, большая часть людей эти правила успешно игнорируют, стараясь достигнуть требуемого результата просто наобум. Вот семь главных ошибок, которые совершает на тренировках почти каждый.

Самые распространенные ошибки при тренировках

Долгое кардио


Длинные кардиотренировки могут, на самом деле, принести больше вреда, чем пользы. Организм видит любое упражнение, как стресс. Стресс, в свою очередь, вызывает выброс гормона кортизола, который разрушает энергетические запасы тела. Кроме того, длительная сессия по выработке кортизола доводит, в конечном итоге, до резистентности к инсулину, снижению плотности костной ткани, потере мышечной массы и увеличению веса.

Самые распространенные ошибки при тренировках

Жиросжигающие добавки


Стремление прийти в хорошую форму как можно быстрее, сыграло плохую шутку со многими излишне доверчивыми людьми. Запомните: обещания моментального сброса веса честны так же, как опытный политик на своих пятых выборах. Не тратьте денег зря: тот же кофеин повышает уровень метаболизма гораздо эффективнее, повышая, к тому же, физическую работоспособность.

Самые распространенные ошибки при тренировках

Тренировки без перерывов


Больше далеко не всегда означает лучше.
Перетренированность ведет к падению уровня кортизола и заставляет надпочечники работать в усиленном режиме. Результатом сочетания этих факторов будет физическая и психическая усталость, но никак не хорошая форма. Сбалансированный отдых между тренировками, приемлемая длительность ночного сна и правильное питание будут способствовать вашему развитию гораздо лучше, чем дни и ночи проведенные в зале.

Самые распространенные ошибки при тренировках

Низкокалорийная диета


Большинство экспертов согласны с тем, что обезжиренные продукты не имеют ничего общего со здоровым питанием. Жир в такой пище заменяется большим количеством сахара — сами понимаете, пользы от него мало. Авокадо, оливковое масло и лосось станут отличным источником здоровых жиров, которые требуются организму.

Самые распространенные ошибки при тренировках

Проверка крови


А вот этим пренебрегает большинство людей — и совершенно зря. Простой общий анализ крови может показать, каких именно витаминов и минералов не хватает организму. Отталкиваясь от этих данных, вы легко построите подходящую диету: правильное и сбалансированное питание всегда будет оставаться ключевым фактором для гармоничного развития тела.

Самые распространенные ошибки при тренировках

Спортивные напитки с электролитами


Напитки с электролитами могут принести больше вреда, чем пользы. Здесь содержатся не только минералы, но и лошадиная доза сахара — не самая лучшая добавка для человека, только что пробежавшего марафон, или проведшего несколько часов на утомительной тренировки.

Самые распространенные ошибки при тренировках

Сигналы тела


Еще одна распространенная ошибка — игнорировать сигналы организма. Списывать ноющую боль в суставах на мышечную усталость, продолжать тренировку, несмотря на дискомфорт, идти в зал, переступая через головную боль — довольно глупо. Тело прекрасно знает о своих проблемах и пытается предупредить о них мозг. В следующий раз, постарайтесь к нему прислушаться.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Диетолог Мойсенко призвала отказаться от жареных блюд при выходе из поста
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Диетолог Мойсенко призвала отказаться от жареных блюд при выходе из поста

Врач Кусайко назвала условия бесплатной прививки от клещевого энцефалита
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Врач Кусайко назвала условия бесплатной прививки от клещевого энцефалита

В Иордании выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Иордании выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

Диетолог рассказала, как выйти из поста безопасно
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Диетолог рассказала, как выйти из поста безопасно

ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 870 тысяч человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 870 тысяч человек

Овощи помогут вернуться к прежнему рациону питания после Великого поста
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Овощи помогут вернуться к прежнему рациону питания после Великого поста

Врачи назвали пять опасных последствий COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Врачи назвали пять опасных последствий COVID-19

Российские врачи перечислили основные последствия коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Российские врачи перечислили основные последствия коронавируса

Самые распространенные ошибки при тренировках
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Самые распространенные ошибки при тренировках

Названа категория людей, которой запрещен кофе
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Названа категория людей, которой запрещен кофе

Автор Sohu призвал придерживаться девяти табу для сохранения здоровья желудка
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Автор Sohu призвал придерживаться девяти табу для сохранения здоровья желудка

Как формируется и укрепляется иммунитет
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Как формируется и укрепляется иммунитет

Положительная динамика с распространением COVID-19 наблюдается в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Положительная динамика с распространением COVID-19 наблюдается в Петербурге

Газировка и пропуск завтрака могут навредить здоровью желудка
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Газировка и пропуск завтрака могут навредить здоровью желудка

Медики перечислили топ-5 главных последствий коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Медики перечислили топ-5 главных последствий коронавируса

Смертность от COVID-19 в Петербурге сократилась на треть
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Смертность от COVID-19 в Петербурге сократилась на треть

Почти 900 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки по всему миру
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Почти 900 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки по всему миру

Красное мясо назвали продуктом, способным вызвать инсульт
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Красное мясо назвали продуктом, способным вызвать инсульт

Из-за пандемии коронавируса грипп почти исчез
Материал, выбранный редакторами МиртесенInfozoid.ru

Из-за пандемии коронавируса грипп почти исчез

Только цифры. Что конкретно грозит тем, кто вылечился от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Только цифры. Что конкретно грозит тем, кто вылечился от COVID-19

Кровный враг — миелома. Можно ли защититься от болезни и ее рецидивов?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Кровный враг — миелома. Можно ли защититься от болезни и ее рецидивов?

Кому положена бесплатная прививка от клещевого энцефалита
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Кому положена бесплатная прививка от клещевого энцефалита

В нездоровом теле: назван топ-5 последствий COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

В нездоровом теле: назван топ-5 последствий COVID-19

Картина дня

наверх