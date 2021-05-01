Самые распространенные ошибки при тренировках

Работа в тренажерном зале не так проста, как кажется на первый взгляд. Здесь есть свои, довольно строгие правила, без соблюдения которых прийти в хорошую физическую форму будет максимально сложно. Тем не менее, большая часть людей эти правила успешно игнорируют, стараясь достигнуть требуемого результата просто наобум. Вот семь главных ошибок, которые совершает на тренировках почти каждый.









Долгое кардио

Жиросжигающие добавки

Тренировки без перерывов

Низкокалорийная диета

Проверка крови

Спортивные напитки с электролитами

Сигналы тела