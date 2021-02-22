Как люди ждали мобильных телефонов: 18 фотографий из прошлого

До того как в 1973 году компания Motorola представила первый портативный телефон, обычные люди тоже задумывались о том, что телефон должен быть удобнее, легче и что неплохо было бы брать его с собой хотя бы в другую комнату.



Представляем вам коллекцию смешных винтажных фотографий, на которых люди демонстрируют, как же должен выглядеть мобильный телефон.







































































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