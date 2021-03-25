Шоколад и имбирь: 4 продукта, которые называют горькими, но на вкус они сладкие

Когда в названии продукта упоминается слово «горький», то, как минимум, мы ожидаем горький на вкус продукт, а как максимум полагаем, что это будет что-то очень ЗОЖное и полезное. Но сахар в данных продуктах не оставляет нам шансов ни на первое, ни на второе. Итак, топ-4 очень сладких продукта, которые должны быть горькими.
1. Горькой шоколад с начинкой
Это сладкий продукт, готовьте глюкометр! / Фото: spartak.by
У всех горький шоколад ассоциируется не только с горьким вкусом, но ещё и с ЗОЖным десертом. Вот только если вы приобретете горький шоколад с начинкой внутри, то это будет очень сладкий продукт. Ведь в любой начинке очень много сахара. Читайте состав, пока будете пить воду после сладости во рту.
2. Напиток горячий горький шоколад в кафетерии
Что ж за подвох?! / Фото: delo-vcusa.ru
Однажды ваша покорная слуга заказала в кафетерии фирменного магазина кондитерской фабрики жидкий напиток под названием «горячий шоколад горький» ( в составе значились чистые бобы какао и всё). Когда он оказался на вкус сладким, был задан вопрос ассистенту о том, отчего же он такой сладкий. Ответ был исчерпывающий: «Мы добавляем сахар, иначе кто ж это покупать-то будет-то?» No comments.
3. Горькая сорокоградусная настойка
Почему же ты такая сладкая, горькая настойка? / Фото: frullato.ru
Алкоголь горький априори, а если еще и в названии упомянуто слово «горький», то алчущий будет ожидать во рту горечи. Но получит очень сладкий привкус. Дело в том, что все настойки содержат экстракты трав и фруктов, в которых прилично сахарозы, кроме того, сам этиловый спирт содержит много сахара. Даже водка, да-да. Именно поэтому сахарный диабет развивает прежде всего у тех, что часто пьет алкоголь.
4. Сушеный имбирь
Сушеный имбирь очень сладкий. / Фото: vietvam.com
Все мы знаем, что имбирь - очень горький, резкий и острый продукт. Вот только для того, чтобы он превратился в такую маркетинговую единицу, как «сушеный имбирь», данный продукт должен пройти консервацию для того, чтобы мочь продаваться в лотке сухофруктов долгие месяцы и не портиться. А это значит, что его сушат в сахарном сиропе (сахар - самый мощный консервант). Так что в результате вы получаете продукт, который содержит тонну сахара.
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