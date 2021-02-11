Как легко и быстро определить качество воды в колодце

Мало просто выкопать у себя на участке колодец. Данное инженерное сооружение требует регулярного ухода. Большинство хозяев при этом забывает о том, что даже абсолютно чистая на глаз вода может в действительности содержать немало вредных примесей. В таком случае встает вопрос: а можно ли хоть как-то проверить качество колодезной воды без использование специальных средств, народными методиками?
1. Цвет
Цвет - важный показатель чистоты. |Фото: fb.ru.
Чистая вода не имеет никакого цвета или оттенка. Достаточно банального визуального осмотра, чтобы убедиться в том, что с водой что-то не так. Само собой, существует большое количество вредных примесей, которые не меняют цвета колодезной воды. А потому сама по себе прозрачность еще ничего не значит, хотя если ее нет – то такую воду лучше не пить.
2. Привкус
Пробуем на вкус. |Фото: forumdaily.com.
Второй важный момент, который неразрывно связан с наличием вредных примесей. Капитан Очевидность подсказывает, что если вода из колодца на вкус не как вода (или больше, чем просто вода), то с ней что-то явно не так. Сладковатый, горьковатый, медный, гнилостный, соленый и любой другой непонятный привкус – свидетельство имеющихся проблем.
3. Запах
Проверяем запах. |Фото: re-filter.ru.
У чистой воды не должно быть никакого запаха. Однако убедиться в его полном отсутствии не так просто. Проверка осуществляется в четыре этапа. Первый – просто нюхаем воду из колодца. Второй - если запаха нет, наливаем ее в чистую тару и ставим на огонь (плиту), греем сначала до 20 градусов и проверяем на наличие запаха. Третий - поднимаем температуру воды до 60 градусов и снова проверяем. Четвертый – кипятим воду и вновь проверяем на наличие запахов. Вода не должна пахнуть ни на одном из этапов.
4. Жесткость
Время покажет. |Фото: shop.by.
Не самый критический показатель, однако все еще нуждающийся в проверке. Без специальных средств высокую жесткость воды поможет установить только ее длительное использование в таре для кипячения (кастрюлях, чайниках). Чем быстрее начнет появляться налет, тем жестче вода. Соответственно, такую лучше не пить.
5. «Приятные мелочи»
Лучше всего обратиться за помощью в лабораторию. ¦Фото: yandex.ru.
Помимо этого, рекомендуется проверить воду на цветение – чистая вода не зацветает. Просто оставьте ее в банке на подоконнике на пару дней. Если начали расти водоросли, то такую воду лучше не пить.
Также в воду можно добавить кусочки мыла. Если они быстро растворятся, значит вода очень чистая.
Наконец, можно плеснуть в колодезную воду марганцовки. В случае окрашивания ее в красный цвет следует учитывать, что пить такую нельзя.
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